Корнеев о Миранчуке: «Аталанта» поступила как «собака на сене», не отдав его в другой клуб — не вашим, не нашим»
Игорь Корнеев высказался о дефиците игровой практики у Алексея Миранчука.
Хавбек «Аталанты» вышел на замену в матче Лиги Европы со «Штурмом» (1:0) на 86-й минуте. Предыдущие три игры он провел в запасе.
«На мой взгляд, «Аталанта» летом приняла непонятное решение. Клуб поступил как «собака на сене» — не вашим, не нашим.
Очевидно, что Гасперини имеет какой‑то негатив в сторону Миранчука и не рассчитывает на него. Поэтому я не понимаю, почему «Аталанта» его не отдала в другой клуб.
Думаю, Миранчуку нужно смотреть зимой предложения по спортивным составляющим, чтобы уже летом играть и полноценно продолжать свою карьеру», — сказал бывший хавбек ЦСКА.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Частица ни здесь испокон веков!
Не было бы, если бы она была в единичном случае, а дальше шло противопоставление с союзом а(но).
Например, Миранчук перешел не к вашим, а к нашим.