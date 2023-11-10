Корнеев о Миранчуке: «Аталанта» поступила как «собака на сене», не отдав его в другой клуб — не вашим, не нашим»

Игорь Корнеев высказался о дефиците игровой практики у Алексея Миранчука.

Хавбек «Аталанты» вышел на замену в матче Лиги Европы со «Штурмом» (1:0) на 86-й минуте. Предыдущие три игры он провел в запасе.

«На мой взгляд, « » летом приняла непонятное решение. Клуб поступил как «собака на сене» — не вашим, не нашим.

Очевидно, что Гасперини имеет какой‑то негатив в сторону и не рассчитывает на него. Поэтому я не понимаю, почему «Аталанта» его не отдала в другой клуб.

Думаю, Миранчуку нужно смотреть зимой предложения по спортивным составляющим, чтобы уже летом играть и полноценно продолжать свою карьеру», — сказал бывший хавбек ЦСКА.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!