Корнеев о Миранчуке: «Аталанта» поступила как «собака на сене», не отдав его в другой клуб — не вашим, не нашим»

Теги Игорь Корнеев Аталанта серия А Италия Алексей Миранчук Футбол

Игорь Корнеев высказался о дефиците игровой практики у Алексея Миранчука.

Хавбек «Аталанты» вышел на замену в матче Лиги Европы со «Штурмом» (1:0) на 86-й минуте. Предыдущие три игры он провел в запасе.

«На мой взгляд, «Аталанта» летом приняла непонятное решение. Клуб поступил как «собака на сене» — не вашим, не нашим.

Очевидно, что Гасперини имеет какой‑то негатив в сторону Миранчука и не рассчитывает на него. Поэтому я не понимаю, почему «Аталанта» его не отдала в другой клуб.

Думаю, Миранчуку нужно смотреть зимой предложения по спортивным составляющим, чтобы уже летом играть и полноценно продолжать свою карьеру», — сказал бывший хавбек ЦСКА.

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7 комментариев

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Александр Гороховик
нИ вашим, нИ нашим.
Частица ни здесь испокон веков!
Не было бы, если бы она была в единичном случае, а дальше шло противопоставление с союзом а(но).
Например, Миранчук перешел не к вашим, а к нашим.
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Илья Брокарев
Автор поста, изучи правило, когда ставится частица "не", а когда "ни", для автора постов стыдно об этом не знать
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jqzn88xn6n
Вот не знаю, смысл то есть этих страданий вообще? Давно бы вернулся к нам на Родину, здесь его все ждут и любят, да и денежкой не обидят.
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MATRiX
А сфигали они обязаны его отдавать? Может он им интересен как запасной игрок?
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Фут.Боль
Так и будет выходить на 5-10 минут в концовке. Нужно ждать зимы и договариваться об аренде. В Аталанте играть не будет. Так и весь сезон можно потерять.
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