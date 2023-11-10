Петржела о Миранчуке: «Даже звезда РПЛ — игрок запаса в европейском клубе из топ-5 лиг»

Теги Аталанта премьер-лига Россия серия А Италия Властимил Петржела Алексей Миранчук Футбол

Властимил Петржела высказался о дефиците игровой практики у Алексея Миранчука.

Хавбек «Аталанты» вышел на замену в матче Лиги Европы со «Штурмом» (1:0) на 86-й минуте. Предыдущие три игры он провел в запасе.

«У Миранчука не складывается европейская карьера, потому что он не привык к тем скоростям, на которых играют в Европе. Чтобы их выдерживать, надо иметь очень хорошую физическую подготовку.

Возможно, Алексей думал, что того объема работы, который он проделывал в РПЛ, хватит и для Серии А. Но практика показывает, что даже звезда РПЛ — игрок запаса в европейском клубе из топ-5 [лиг]. Миранчук испытал это на себе.

Другие игроки РПЛ тоже часто не могут проявить себя на более высоком уровне», — сказал бывший тренер «Зенита».

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7 комментариев

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korablev
А другая звезда РПЛ - Головин - ведущий игрок одного из лидеров чемпионата Франции. Как этот факт интерпретировать?
Уровень чемпионата показывают только еврокубки. По отдельным футболистам судить невозможно
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Aleksei Swift
в Торино нормально все хватало, да и в ЛА Лиге я думаю за какую нибудь Валенсию бы бегал
+7
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soldat2212
всё-таки думается, что тут больше дело в менталитете. Лёха с мячом суть ли не лучше всех в команде обращается. Но всего стесняется, застенчив на поле. Даже голам не особо радуется. у Головина схожая ситуация, но в меньшей мере. И как итог он лидер команлы
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King_X
Игрок запаса он не из-за уровня, а из-за неадеквата Гасперини
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JohniD
Древнее зло пробудилось…
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