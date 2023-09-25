Экс-арбитр Итурральде заявил, что судьи верно засчитали гол «Атлетико» и отменили мяч «Реала» в дерби

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига судьи Эдуардо Итурральде Гонсалес Ян Облак Альваро Мората Антонио Рюдигер Хавьер Альберола Рохас Джуд Беллингем Футбол

Судьи правильно засчитали гол «Атлетико» и отменили гол «Реала» в дерби.

Такое мнение высказал бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес. Напомним, «Атлетико» одержал победу над «Реалом» в 6-м туре Ла Лиги со счетом 3:1. 

Итурральде Гонсалес заявил, что ВАР не мог рассматривать эпизод с голом Альваро Мораты после возможного нарушения правил на Джуде Беллингеме.

«Это не считается непрерывным эпизодом. В данном случае защита «Атлетико» трижды отдавала мяч назад, так что возможный неназначенный фол никак не повлиял на последующий гол.

Для меня это не фол, но это тот случай, когда в дело вступают критерии судьи. Кто-то увидит нарушение, а кто-то нет. Игрок «Атлетико» оказался на земле, а игрок «Мадрида» выставил ногу в поисках контакта».

Бывший судья также считает, что судьи приняли правильное решение, отменив гол «Реала» из-за офсайда у Антонио Рюдигера

«Это офсайд, потому что была помеха. Рюдигер оказывает визуальное воздействие на игру Облака, потому что тот ждет, что Рюдигер завершит атаку», – сказал Итурральде Гонсалес в эфире Carrusel Deportivo. 

Матч «Атлетико» – «Реал» обслуживала бригада арбитров во главе с Хавьером Альберола Рохасом.

«Судья вредит одной команде». На клубном ТВ «Реала» заявили, что арбитры должны были отменить 1-й гол «Атлетико», удалить Хименеса и поставить пенальти за руку Эрмосо

Клубное ТВ «Реала» о судье игры с «Атлетико»: «Напомним, он получал услуги от сына Негрейры. Ужасная работа, снова грубейшие ошибки»

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34 комментария

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GuruFutbola
Клубное тв мчк: «нам забил 2 гола воспитанник, эти голы должны быть переписаны на реал»
+22
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GuruFutbola
Ответ rigobersong
А теперь вместе смеемся над МЧК:)) https://www.sports.ru/football/1071966558.html
Каждый сезон одно и тоже, любой проигрыш - все вокруг против мчк
2 судейские победы над Атлетико в прошлом сезоне - тишина
Сложно найти более лицемерный клуб)
+13
-6
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rigobersong
Ответ GuruFutbola
Клубное тв мчк: «нам забил 2 гола воспитанник, эти голы должны быть переписаны на реал»
Как же атмосфера мчк моментально проявилась, и Алаба из лучшего цз превратился в изгоя:)) А Мората красавчик, полный декласс младшего мадридского:))
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Tornado S
а кто то сомневался?
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Direct free kick
Ответ GuruFutbola
Клубное тв мчк: «нам забил 2 гола воспитанник, эти голы должны быть переписаны на реал»
Рижский, ты главное будь последователен и после игры Атлетико Барселона так же уважительно высказывайся об Атлетико
+7
-2
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Tornado S
реал это позор футбола
+6
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GuruFutbola
Ответ vzi
И что это даст? 4-е место ничем от 2-го не отличается. Тот же проход в ЛЧ. ;)
Получат меньше призовых, перец будет еще 5 лет на французского любовника копить)
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Tornado S
Ответ Direct free kick
Атлетико с победой! Реалу пора на 4-е место как в 2004
почему?
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Direct free kick
Ответ vzi
Каких хамоватых фанов? У Мадрида в основном пенсионная публика. Какая мурсия? ;)) Чуамени, Камавинга игроки сильнейшей сборной в Европе. Вальверде уже давно подтвердил класс. Винисиус и Родриго игроки сборной Бразилии. Беллингем один из лучших молодых игроков мира. Это игроки уровня Мурсии и Сарагосы? ;))) Не хватает забивного форварда. Возможно, этот вопрос решат следующим летом. И не обязательно через Мбаппе.
Не безобразная ли игра чуаменей помимо сам знаешь чего причина почему Франция сейчас не 3-кратный чемпион мира? Остальное тоже махровый середняк, которому +100 в репутацию делает только прописка в столице. Играй они в условном Наполи ты бы смотрел на них с придыханием или как на кулибалей-мертенсов-жоржиней?
Прошло менее суток с игры, а артёмка (не знаменитый завсегдатай Пятков, некий Поддубный), фениксы и так далее уже переписали историю. Оказывается Реал засудили и Белингем не быдлил на 90+. Таких надо жестко отсеивать
+2
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vzi
Ответ Direct free kick
Этот набор игроков не тянет на Реал. Ну может Мурсия или Сарагоса. Полный перезапуск и очистка от хамоватых фанов аля аргентосы
Каких хамоватых фанов? У Мадрида в основном пенсионная публика.

Какая мурсия? ;)) Чуамени, Камавинга игроки сильнейшей сборной в Европе. Вальверде уже давно подтвердил класс. Винисиус и Родриго игроки сборной Бразилии. Беллингем один из лучших молодых игроков мира. Это игроки уровня Мурсии и Сарагосы? ;)))

Не хватает забивного форварда. Возможно, этот вопрос решат следующим летом. И не обязательно через Мбаппе.
+2
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GuruFutbola
Ответ Direct free kick
Рижский, ты главное будь последователен и после игры Атлетико Барселона так же уважительно высказывайся об Атлетико
Я всегда уважал дона Симионе и не критиковал стиль его команды, в отличии от обиженых мчкашников ☝🏻
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Bleck Ridermen
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Ответ Tornado S
реал это позор футбола
БПМФ и .
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Direct free kick
Ответ vzi
В Британии почти все реновировали стадионы. Просто Арсенал совсем уж загнал себя в яму экономии. А Тоттс и не был топом никогда. Зато Бавария и Юве очень даже поднялись после строительства своих стадионов.
При всей презренности к Тоттенщиту - случись стадик не Поче, может Поч бы и взял им 1-2 мелких трофея, а так сожаления о назначении трофейных тренеров и вера в какого-то грекорумынаавстрала.
Ну и последнее на сегодня - есть риск, что после Карло Вини вернётся на уровень 3-5 голов за сезон
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vzi
Ответ Direct free kick
Знаю 2 клуба плохо кончивших с благой целью о строительстве стадионе. Повезло, что Испания не Британия и тут это скорее всего пройдёт незаметно
В Британии почти все реновировали стадионы. Просто Арсенал совсем уж загнал себя в яму экономии. А Тоттс и не был топом никогда.

Зато Бавария и Юве очень даже поднялись после строительства своих стадионов.
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Direct free kick
Ответ vzi
Сака не на рынке. Деклан Райс не формат Мадрида. Британцы не легко приживаются в Испании. Я удивлен, что с Беллингемом рискнули всё-таки. И главный вопрос - а кто оплачивать будет эти трансферы? Ты? Или рычаг Барселоны? Реконструкция стадиона как бы не бесплатно далась.
Знаю 2 клуба плохо кончивших с благой целью о строительстве стадионе. Повезло, что Испания не Британия и тут это скорее всего пройдёт незаметно
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vzi
Ответ Direct free kick
С таким крохоборством перца это бесмысленно выяснять. Хотя почему не боролись за Деклана Райса или Саку? Хотя бы для "расширения списка приоритетов"
Сака не на рынке.
Деклан Райс не формат Мадрида.
Британцы не легко приживаются в Испании. Я удивлен, что с Беллингемом рискнули всё-таки.

И главный вопрос - а кто оплачивать будет эти трансферы? Ты? Или рычаг Барселоны?

Реконструкция стадиона как бы не бесплатно далась.
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Direct free kick
Ответ vzi
Ничего не нужно. Мадрид всегда будет наверху. А после неудачного сезона отряхнется и вернется снова за победами. И кто по-твоему должен играть на месте Чуамени (игрока сб. Франции) и Винисиуса (игрока сб. Бразилии, делающего 20+20 два года подряд), раз уж ты их так соединил в одно имя? ;))
С таким крохоборством перца это бесмысленно выяснять. Хотя почему не боролись за Деклана Райса или Саку? Хотя бы для "расширения списка приоритетов"
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vzi
Ответ Direct free kick
А что нужно для возврата в обычный мир, а не вселенную топовых Чуанисиусов? Третий Алькояно? Выбирайте сами себе наказание тогда))
Ничего не нужно.

Мадрид всегда будет наверху. А после неудачного сезона отряхнется и вернется снова за победами.

И кто по-твоему должен играть на месте Чуамени (игрока сб. Франции) и Винисиуса (игрока сб. Бразилии, делающего 20+20 два года подряд), раз уж ты их так соединил в одно имя? ;))
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Direct free kick
Ответ vzi
Директ, пойми, в Европе нет никакой тройки, как в России. Есть первое место и все остальные. Есть проход в ЛЧ и не проход в ЛЧ. Для Мадрида - что второе, что четвертое, что пятое. И для болельщиков тоже. Там нет серебряных и бронзовых медалей по итогам чемпионата. ;)))
А что нужно для возврата в обычный мир, а не вселенную топовых Чуанисиусов? Третий Алькояно? Выбирайте сами себе наказание тогда))
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vzi
Ответ Direct free kick
Со швейцарском системой и 5-е проходное. Важно разок вне тройки оказаться
Директ, пойми, в Европе нет никакой тройки, как в России. Есть первое место и все остальные. Есть проход в ЛЧ и не проход в ЛЧ.
Для Мадрида - что второе, что четвертое, что пятое. И для болельщиков тоже.
Там нет серебряных и бронзовых медалей по итогам чемпионата. ;)))
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Direct free kick
Ответ vzi
Отстань от Чуамени. Обычный опорник. Не Каземиро еще. Но и Каземиро не сразу таковым стал. Разборки всяких комментаторов спортса меня не интересуют. Судья и правда мог дать штрафной на Беллингеме на 2-й минуте. Тогда и первого гола не было бы. Но не дал. Ок, Мадрид это как-нибудь переживет. Даже если Мадрид и займет 4-е место, то ни к какому очищению это не приведет. Просто поменяют тренера, которого и так планируют менять в 2024, прикупят 2-3 крепких игроков, или одну суперзвезду, и будут дальше строить команду под 15-ю ЛЧ.
Со швейцарском системой и 5-е проходное. Важно разок вне тройки оказаться
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vzi
Ответ Direct free kick
Не клуба, а "трумадридастов" из Нарьян-Мара с самомнением. Гризман физически слабее павианов сбродной Скалони, как это не понял Дешам раньше 70+ минуты не ясно. Орельен Тчуамени ничего кроме шального плевка по воротам косячного Пикфорда не показал. Прямую работу игрока центра поля весь турнир выполнял на уровне Глушакова.
Отстань от Чуамени. Обычный опорник. Не Каземиро еще. Но и Каземиро не сразу таковым стал.

Разборки всяких комментаторов спортса меня не интересуют.

Судья и правда мог дать штрафной на Беллингеме на 2-й минуте. Тогда и первого гола не было бы. Но не дал. Ок, Мадрид это как-нибудь переживет.

Даже если Мадрид и займет 4-е место, то ни к какому очищению это не приведет. Просто поменяют тренера, которого и так планируют менять в 2024, прикупят 2-3 крепких игроков, или одну суперзвезду, и будут дальше строить команду под 15-ю ЛЧ.
0
0
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Direct free kick
Ответ vzi
То есть из-за какого-то Артемки, про которого в Мадриде знать не знают, надо отсеивать весь клуб? ;)) не смеши. Чуамени нормальный опорник. Финал ЧМ и Гризманн завалил. И? Он теперь плохой игрок? Нет. Кулибали и Жоржиньо были вполне себе топовыми игроками в Наполи, Жоржиньо потом и в Челси стал таким. ЛЧ выиграл. Евро выиграл со сборной. Мертенс немного поздно раскрылся. Но отличный ролевик.
Не клуба, а "трумадридастов" из Нарьян-Мара с самомнением. Гризман физически слабее павианов сбродной Скалони, как это не понял Дешам раньше 70+ минуты не ясно.
Орельен Тчуамени ничего кроме шального плевка по воротам косячного Пикфорда не показал. Прямую работу игрока центра поля весь турнир выполнял на уровне Глушакова.
0
0
0
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vzi
Ответ Direct free kick
Не безобразная ли игра чуаменей помимо сам знаешь чего причина почему Франция сейчас не 3-кратный чемпион мира? Остальное тоже махровый середняк, которому +100 в репутацию делает только прописка в столице. Играй они в условном Наполи ты бы смотрел на них с придыханием или как на кулибалей-мертенсов-жоржиней? Прошло менее суток с игры, а артёмка (не знаменитый завсегдатай Пятков, некий Поддубный), фениксы и так далее уже переписали историю. Оказывается Реал засудили и Белингем не быдлил на 90+. Таких надо жестко отсеивать
То есть из-за какого-то Артемки, про которого в Мадриде знать не знают, надо отсеивать весь клуб? ;)) не смеши.

Чуамени нормальный опорник. Финал ЧМ и Гризманн завалил. И? Он теперь плохой игрок? Нет.

Кулибали и Жоржиньо были вполне себе топовыми игроками в Наполи, Жоржиньо потом и в Челси стал таким. ЛЧ выиграл. Евро выиграл со сборной.
Мертенс немного поздно раскрылся. Но отличный ролевик.
0
0
0
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vzi
Ответ Direct free kick
Атлетико с победой! Реалу пора на 4-е место как в 2004
И что это даст?
4-е место ничем от 2-го не отличается. Тот же проход в ЛЧ. ;)
+1
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