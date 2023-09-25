Экс-арбитр Итурральде заявил, что судьи верно засчитали гол «Атлетико» и отменили мяч «Реала» в дерби

Судьи правильно засчитали гол «Атлетико» и отменили гол «Реала» в дерби.

Такое мнение высказал бывший арбитр . Напомним, «Атлетико» одержал победу над « » в 6-м туре со счетом 3:1.

Итурральде Гонсалес заявил, что ВАР не мог рассматривать эпизод с голом после возможного нарушения правил на Джуде Беллингеме.

«Это не считается непрерывным эпизодом. В данном случае защита «Атлетико» трижды отдавала мяч назад, так что возможный неназначенный фол никак не повлиял на последующий гол.

Для меня это не фол, но это тот случай, когда в дело вступают критерии судьи. Кто-то увидит нарушение, а кто-то нет. Игрок «Атлетико» оказался на земле, а игрок «Мадрида» выставил ногу в поисках контакта».

Бывший судья также считает, что судьи приняли правильное решение, отменив гол «Реала» из-за офсайда у .

«Это офсайд, потому что была помеха. Рюдигер оказывает визуальное воздействие на игру Облака, потому что тот ждет, что Рюдигер завершит атаку», – сказал Итурральде Гонсалес в эфире Carrusel Deportivo.

Матч «Атлетико» – «Реал» обслуживала бригада арбитров во главе с Хавьером Альберола Рохасом.

«Судья вредит одной команде». На клубном ТВ «Реала» заявили, что арбитры должны были отменить 1-й гол «Атлетико», удалить Хименеса и поставить пенальти за руку Эрмосо

Клубное ТВ «Реала» о судье игры с «Атлетико»: «Напомним, он получал услуги от сына Негрейры. Ужасная работа, снова грубейшие ошибки»

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