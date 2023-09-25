Экс-арбитр Итурральде заявил, что судьи верно засчитали гол «Атлетико» и отменили мяч «Реала» в дерби
Судьи правильно засчитали гол «Атлетико» и отменили гол «Реала» в дерби.
Такое мнение высказал бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес. Напомним, «Атлетико» одержал победу над «Реалом» в 6-м туре Ла Лиги со счетом 3:1.
Итурральде Гонсалес заявил, что ВАР не мог рассматривать эпизод с голом Альваро Мораты после возможного нарушения правил на Джуде Беллингеме.
«Это не считается непрерывным эпизодом. В данном случае защита «Атлетико» трижды отдавала мяч назад, так что возможный неназначенный фол никак не повлиял на последующий гол.
Для меня это не фол, но это тот случай, когда в дело вступают критерии судьи. Кто-то увидит нарушение, а кто-то нет. Игрок «Атлетико» оказался на земле, а игрок «Мадрида» выставил ногу в поисках контакта».
Бывший судья также считает, что судьи приняли правильное решение, отменив гол «Реала» из-за офсайда у Антонио Рюдигера.
«Это офсайд, потому что была помеха. Рюдигер оказывает визуальное воздействие на игру Облака, потому что тот ждет, что Рюдигер завершит атаку», – сказал Итурральде Гонсалес в эфире Carrusel Deportivo.
Матч «Атлетико» – «Реал» обслуживала бригада арбитров во главе с Хавьером Альберола Рохасом.
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Сложно найти более лицемерный клуб)
Прошло менее суток с игры, а артёмка (не знаменитый завсегдатай Пятков, некий Поддубный), фениксы и так далее уже переписали историю. Оказывается Реал засудили и Белингем не быдлил на 90+. Таких надо жестко отсеивать
Какая мурсия? ;)) Чуамени, Камавинга игроки сильнейшей сборной в Европе. Вальверде уже давно подтвердил класс. Винисиус и Родриго игроки сборной Бразилии. Беллингем один из лучших молодых игроков мира. Это игроки уровня Мурсии и Сарагосы? ;)))
Не хватает забивного форварда. Возможно, этот вопрос решат следующим летом. И не обязательно через Мбаппе.
Ну и последнее на сегодня - есть риск, что после Карло Вини вернётся на уровень 3-5 голов за сезон
Зато Бавария и Юве очень даже поднялись после строительства своих стадионов.
Деклан Райс не формат Мадрида.
Британцы не легко приживаются в Испании. Я удивлен, что с Беллингемом рискнули всё-таки.
И главный вопрос - а кто оплачивать будет эти трансферы? Ты? Или рычаг Барселоны?
Реконструкция стадиона как бы не бесплатно далась.
Мадрид всегда будет наверху. А после неудачного сезона отряхнется и вернется снова за победами.
И кто по-твоему должен играть на месте Чуамени (игрока сб. Франции) и Винисиуса (игрока сб. Бразилии, делающего 20+20 два года подряд), раз уж ты их так соединил в одно имя? ;))
Для Мадрида - что второе, что четвертое, что пятое. И для болельщиков тоже.
Там нет серебряных и бронзовых медалей по итогам чемпионата. ;)))
Разборки всяких комментаторов спортса меня не интересуют.
Судья и правда мог дать штрафной на Беллингеме на 2-й минуте. Тогда и первого гола не было бы. Но не дал. Ок, Мадрид это как-нибудь переживет.
Даже если Мадрид и займет 4-е место, то ни к какому очищению это не приведет. Просто поменяют тренера, которого и так планируют менять в 2024, прикупят 2-3 крепких игроков, или одну суперзвезду, и будут дальше строить команду под 15-ю ЛЧ.
Орельен Тчуамени ничего кроме шального плевка по воротам косячного Пикфорда не показал. Прямую работу игрока центра поля весь турнир выполнял на уровне Глушакова.
Чуамени нормальный опорник. Финал ЧМ и Гризманн завалил. И? Он теперь плохой игрок? Нет.
Кулибали и Жоржиньо были вполне себе топовыми игроками в Наполи, Жоржиньо потом и в Челси стал таким. ЛЧ выиграл. Евро выиграл со сборной.
Мертенс немного поздно раскрылся. Но отличный ролевик.
4-е место ничем от 2-го не отличается. Тот же проход в ЛЧ. ;)