Андрей Мостовой: «Надеюсь, что «Зенит» станет чемпионом. И неважно, в каком туре»
Андрей Мостовой выразил надежду на чемпионство «Зенита».
В 15-м туре Мир РПЛ сине-бело-голубые сыграли вничью с «Краснодаром» – 1:1.
«Я надеюсь, что мы станем чемпионами. И неважно, в каком туре», – сказал полузащитник.
По итогам первой половины сезона «Зенит» занял 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 30 очков. Лидирует «Краснодар» с 32 баллами.
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