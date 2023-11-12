Андрей Мостовой: «Надеюсь, что «Зенит» станет чемпионом. И неважно, в каком туре»

Теги Зенит премьер-лига Россия Андрей Мостовой Футбол

Андрей Мостовой выразил надежду на чемпионство «Зенита».

В 15-м туре Мир РПЛ сине-бело-голубые сыграли вничью с «Краснодаром» – 1:1. 

«Я надеюсь, что мы станем чемпионами. И неважно, в каком туре», – сказал полузащитник. 

По итогам первой половины сезона «Зенит» занял 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 30 очков. Лидирует «Краснодар» с 32 баллами. 

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Жердин
Ответ леннорыч-абрамович
Неужели ему интересно играть? Сейчас "львы" стаей заминусуют.
А почему нет?
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Ответ jqzn88xn6n
Вся страна надеется, что не станет
Ну Ватутинки это ещё не вся страна.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Новиков
Эх, Андрюха, попади в конце - и титул стал бы поближе)
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
В этом никто и не сомневается.
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Архитектор Мендисабаль
Чем раньше, тем лучше, Андрей!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кто составил коспекты Лобановского?
Вся страна ждет этого.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пикачу82
Надеюсь не станет и все равно кто выиграет другой, хотелось бы чтоб Краснодар, они давно заслужили это своей работой а не баблом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий