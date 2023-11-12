Андрей Мостовой: «Надеюсь, что «Зенит» станет чемпионом. И неважно, в каком туре»

Андрей Мостовой выразил надежду на чемпионство «Зенита».

В 15-м туре Мир сине-бело-голубые сыграли вничью с «Краснодаром» – 1:1.

«Я надеюсь, что мы станем чемпионами. И неважно, в каком туре», – сказал полузащитник.

По итогам первой половины сезона « » занял 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 30 очков. Лидирует «Краснодар» с 32 баллами.

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