Пиоли о 2:2 с «Лечче»: «Милан» продолжает совершать одни и те же дорогостоящие ошибки. Второй раз за три матча в чемпионате мы ведем 2:0 и не можем победить»

Теги ПСЖ Милан Стефано Пиоли серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Лечче Футбол

Стефано Пиоли огорчен ничьей в матче с «Лечче» (2:0) после 2:0 к перерыву.

«Во втором тайме мы играли с неистовым настроем, который нам непривычен. Мы должны были лучше контролировать игру. Справедливо и то, что мы создавали моменты для того, чтобы повести со счетом 3:0, но слишком торопились.

Мы пропустили гол после углового, он похож на тот, что нам забил «ПСЖ». Так что мы продолжаем совершать одни и те же дорогостоящие ошибки.

Очевидно, у нас были возможности снять все вопросы, при 3:0 так и было бы. Но мы слишком сильно растягивались, слишком сильно суетились и в итоге не смогли выиграть матч, который должны были выиграть.

Мы допускаем ошибки, вызванные недостаточно четким исполнением и нехваткой спокойствия, они мешают нам выигрывать матчи. Уже второй раз за три матча в Серии А мы ведем со счетом 2:0 в гостях и не можем победить», – сказал главный тренер «Милана» в эфире DAZN.

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11 комментариев

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Mykytka
Пока вы, Мистер, будете выпускать в старте Крунича и Побега(игрок которые даже не уровня Милана 14-20 годов), при наличии Лофтуса, Мусы и даже Адли, Милан будет терять очки с любой командой.
Ну выпусти ты, ***, норм состав. Сейчас перерыв на сборные, пусть бы выложились по полной.
Просто провал тренера, очередной.
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Ricardo Izecson
топ клубы должны такие матчи дожимать на классе.если так происходит раз за разом,то,видимо проблема в тебе,тренер
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milan111
Да не Милан совершает ошибки,а ТЫ!!!
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kaka10
каким образом Побега профессиональным футболистом стал
игрок без сильных качеств, удивительно его наличие в составе
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Василий Питерский
Пиоли физрук, вот основная причина
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Cosstigan
При всем положительном отношении к нему и клубу , думаю как они с такой игрой умудрились Париж обыграть спокойно , матч жизни выдали , или Псж настолько слаб стал , что Удинезе и Лечче возят Милан..
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Dixon010
в прошлом сезоне Милан выходил играть вполноги с середняками, и из-за этого получал огромные проблемы, когда приходилось отыгрываться. В этом сезоне открыт новый навык- выходить вполноги на второй тайм.
Только начинаешь верить в Пиоли, как он сразу же напоминает о своем уровне. Уровень, кстати, не плохой, но и не топовый.
А судья дурачок, конечно. Но спасибо, подарил нам очко сегодня
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Е.Р.
Пёли? Почему играют Муса Рейнольдс и кто-то не помню кто третий?
Почему Беллингем Родри ДеБрюйне на лавке?!!@@!₽!!!#!!???
Какой еще Ёвич, почему Кейна не выпустил?!#₽₽@₽@@!!!??
Ну это Пёли аут. без вариантов..
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