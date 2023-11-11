Пиоли о 2:2 с «Лечче»: «Милан» продолжает совершать одни и те же дорогостоящие ошибки. Второй раз за три матча в чемпионате мы ведем 2:0 и не можем победить»
Стефано Пиоли огорчен ничьей в матче с «Лечче» (2:0) после 2:0 к перерыву.
«Во втором тайме мы играли с неистовым настроем, который нам непривычен. Мы должны были лучше контролировать игру. Справедливо и то, что мы создавали моменты для того, чтобы повести со счетом 3:0, но слишком торопились.
Мы пропустили гол после углового, он похож на тот, что нам забил «ПСЖ». Так что мы продолжаем совершать одни и те же дорогостоящие ошибки.
Очевидно, у нас были возможности снять все вопросы, при 3:0 так и было бы. Но мы слишком сильно растягивались, слишком сильно суетились и в итоге не смогли выиграть матч, который должны были выиграть.
Мы допускаем ошибки, вызванные недостаточно четким исполнением и нехваткой спокойствия, они мешают нам выигрывать матчи. Уже второй раз за три матча в Серии А мы ведем со счетом 2:0 в гостях и не можем победить», – сказал главный тренер «Милана» в эфире DAZN.
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Ну выпусти ты, ***, норм состав. Сейчас перерыв на сборные, пусть бы выложились по полной.
Просто провал тренера, очередной.
игрок без сильных качеств, удивительно его наличие в составе
Только начинаешь верить в Пиоли, как он сразу же напоминает о своем уровне. Уровень, кстати, не плохой, но и не топовый.
А судья дурачок, конечно. Но спасибо, подарил нам очко сегодня
Почему Беллингем Родри ДеБрюйне на лавке?!!@@!₽!!!#!!???
Какой еще Ёвич, почему Кейна не выпустил?!#₽₽@₽@@!!!??
Ну это Пёли аут. без вариантов..