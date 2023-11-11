Пиоли о 2:2 с «Лечче»: «Милан» продолжает совершать одни и те же дорогостоящие ошибки. Второй раз за три матча в чемпионате мы ведем 2:0 и не можем победить»

Стефано Пиоли огорчен ничьей в матче с «Лечче» (2:0) после 2:0 к перерыву.

«Во втором тайме мы играли с неистовым настроем, который нам непривычен. Мы должны были лучше контролировать игру. Справедливо и то, что мы создавали моменты для того, чтобы повести со счетом 3:0, но слишком торопились.

Мы пропустили гол после углового, он похож на тот, что нам забил « ». Так что мы продолжаем совершать одни и те же дорогостоящие ошибки.

Очевидно, у нас были возможности снять все вопросы, при 3:0 так и было бы. Но мы слишком сильно растягивались, слишком сильно суетились и в итоге не смогли выиграть матч, который должны были выиграть.

Мы допускаем ошибки, вызванные недостаточно четким исполнением и нехваткой спокойствия, они мешают нам выигрывать матчи. Уже второй раз за три матча в Серии А мы ведем со счетом 2:0 в гостях и не можем победить», – сказал главный тренер « » в эфире DAZN.

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