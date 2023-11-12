«Бирмингем» при Руни набрал 1 очко за 5 матчей и упал на 18-е место в Чемпионшипе. До прихода Уэйна клуб шел 6-м

«Бирмингем» продлил серию без побед под руководством Уэйна Руни.

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» возглавил команду 11 октября. На тот момент она шла в Чемпионшипе на 6-м месте с 18 очками после 11 туров.

При Руни «синие» потерпели четыре поражения, в том числе от « » (1:3) в субботу. Еще в одном матче, с «Ипсвичем», зафиксирована ничья – 2:2.

После 16 туров « » упал на 18-е место.

«Мы играли против очень хороших команд. В первых двух матчах мы были недостаточно хороши, но тогда мы, понятное дело, пытались многое довести до игроков, многое меняли.

В последних же трех играх были позитивные моменты, я видел улучшения. Но, конечно, надо улучшить и результаты, и я уверен, что это произойдет», – отметил Руни.

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