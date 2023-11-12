«Бирмингем» при Руни набрал 1 очко за 5 матчей и упал на 18-е место в Чемпионшипе. До прихода Уэйна клуб шел 6-м

Теги Уэйн Руни Бирмингем Сандерленд чемпионшип Футбол

«Бирмингем» продлил серию без побед под руководством Уэйна Руни.

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» возглавил команду 11 октября. На тот момент она шла в Чемпионшипе на 6-м месте с 18 очками после 11 туров.

При Руни «синие» потерпели четыре поражения, в том числе от «Сандерленда» (1:3) в субботу. Еще в одном матче, с «Ипсвичем», зафиксирована ничья – 2:2.

После 16 туров «Бирмингем» упал на 18-е место.

«Мы играли против очень хороших команд. В первых двух матчах мы были недостаточно хороши, но тогда мы, понятное дело, пытались многое довести до игроков, многое меняли.

В последних же трех играх были позитивные моменты, я видел улучшения. Но, конечно, надо улучшить и результаты, и я уверен, что это произойдет», – отметил Руни.

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16 комментариев

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Ебздрогыч
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» возглавил команду 11 октября. На тот момент она шла в Чемпионшипе на 6-м месте с 18 очками после 11 туров.

И на фига они тренера меняли после 11 туров?
+27
-3
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Джиза
Тут без Мостового не обойтись. Вроде, всю жизнь Руни играл на высоком уровне, чеканить, очевидно, умеет. А команда проигрывает. Необъяснимо.
+17
-3
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Джиза
Ответ градус ненависти
Не уверен что он хорошо чеканит
Ну... Возможно, проблема именно в этом, надо разбираться.
+8
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Я всех их сделал
Помню как Локомотив на эмоциях после вылета из кубка УЕФА и потом первого за 18 матчей поражения в чемпионате, уволил Муслина, хотя за 7 туров до конца сезона клуб был вторым, а туром ранее и вовсе лидировал, обыграв будущего чемпиона в гостях, пришёл типа опытный Долматов и еле занял 3-е место, проиграв три матча из семи и сыграв вничью с мертвейшим, вылетевшем в итоге, Торпедо. И другие случаи были, когда неожиданная смена тренера не то что не приносила результат, а наоборот команда скатывалась вниз, заставив руководство сильно пожалеть о поспешном решении.
+6
0
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градус ненависти
Ответ Джиза
Тут без Мостового не обойтись. Вроде, всю жизнь Руни играл на высоком уровне, чеканить, очевидно, умеет. А команда проигрывает. Необъяснимо.
Не уверен что он хорошо чеканит
+5
-1
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Ruslan-Spartakforever
Днарь как и Анри
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onegin2007
Ответ Ебздрогыч
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» возглавил команду 11 октября. На тот момент она шла в Чемпионшипе на 6-м месте с 18 очками после 11 туров. И на фига они тренера меняли после 11 туров?
Руни всё таки, может думали хуже не будет и будет Руни)
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Pucheslav
Ответ Stereophonics89
да ты что?) за пару несколько матчей это понял?)
Так он и в МЛС ничего не показал.
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Ruslan-Spartakforever
Днарь как и Анри
Небо и земля. Если Анри просто не важный тренер, то Руни полный ноль(да ещё и алкаш)
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Алексей Прядко
Хороший игрок, легенда МЮ, но посредственный тренер…
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Алексей Прядко
Хороший игрок, легенда МЮ, но посредственный тренер…
Судя по всему не то что посредственный а вообще никакой.
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gifighter76
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Ответ Я всех их сделал
Помню как Локомотив на эмоциях после вылета из кубка УЕФА и потом первого за 18 матчей поражения в чемпионате, уволил Муслина, хотя за 7 туров до конца сезона клуб был вторым, а туром ранее и вовсе лидировал, обыграв будущего чемпиона в гостях, пришёл типа опытный Долматов и еле занял 3-е место, проиграв три матча из семи и сыграв вничью с мертвейшим, вылетевшем в итоге, Торпедо. И другие случаи были, когда неожиданная смена тренера не то что не приносила результат, а наоборот команда скатывалась вниз, заставив руководство сильно пожалеть о поспешном решении.
Да, 2006 год. Было такое.
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Jesc
Ну евдокимов дает
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Ответ Pucheslav
Так он и в МЛС ничего не показал.
Он разве не вывел ДиСи в плей офф МЛС?
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