Мюллер выиграл 102-й матч в ЛЧ, обойдя Касильяса. Больше лишь у Роналду (115)

Томас Мюллер одержал 102-ю победу в Лиге чемпионов и вышел на чистое 2-е место.

Хавбек «Баварии» принял участие в матче с «Галатасараем» (2:1), выйдя на замену на 40-й минуте.

Таким образом, обошел , проведшего 101 игру в турнире.

Рекордсмен – с 115 победами.

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