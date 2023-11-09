Мюллер выиграл 102-й матч в ЛЧ, обойдя Касильяса. Больше лишь у Роналду (115)

Теги Бавария Криштиану Роналду Икер Касильяс Лига чемпионов УЕФА Томас Мюллер Футбол

Томас Мюллер одержал 102-ю победу в Лиге чемпионов и вышел на чистое 2-е место.

Хавбек «Баварии» принял участие в матче с «Галатасараем» (2:1), выйдя на замену на 40-й минуте.

Таким образом, Мюллер обошел Икера Касильяса, проведшего 101 игру в турнире.

Рекордсмен – Криштиану Роналду с 115 победами.

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3 комментария

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rigobersong
Мюллер легенда футбола, безусловно топ-5 игрок 21 века. 2 требла, Чемпионат Мира:) Жаль конечно с результативностью просел, во времена Пепа 30+ за сезон забивал, но в любом случае это никак не влияет на величие Томаса в истории футбола:))
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Тухель
Когда Мюллер закончит, я бы на месте руководства любого топ клуба постарался бы пригласить к себе Мюллера в качестве помощника тренера или тренера по тактике. Мюллер общительный, харизматичный и в плане движения он просто лучший в футболе. И если он сможет свои знания передать хотя бы 2-3 футболистам это уже будет охренительно полезно для клуба.
Есть игроки которые становятся топами за счёт скорости, силы, техники или чего то еще такого что тяжело тренировать, а Мюллер крут именно футбольными мозгами и мышлением, а это передать реально.
Хотя я понимаю, что он наверное останется в Бавария, но если ему предложить лучших мировых скакунов может получится уговорить на годик или на два переехать.
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Тухель
Когда Мюллер закончит, я бы на месте руководства любого топ клуба постарался бы пригласить к себе Мюллера в качестве помощника тренера или тренера по тактике. Мюллер общительный, харизматичный и в плане движения он просто лучший в футболе. И если он сможет свои знания передать хотя бы 2-3 футболистам это уже будет охренительно полезно для клуба. Есть игроки которые становятся топами за счёт скорости, силы, техники или чего то еще такого что тяжело тренировать, а Мюллер крут именно футбольными мозгами и мышлением, а это передать реально. Хотя я понимаю, что он наверное останется в Бавария, но если ему предложить лучших мировых скакунов может получится уговорить на годик или на два переехать.
" но если ему предложить лучших мировых скакунов" - офигенная замануха) респект)
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