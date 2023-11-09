Мюллер выиграл 102-й матч в ЛЧ, обойдя Касильяса. Больше лишь у Роналду (115)
Томас Мюллер одержал 102-ю победу в Лиге чемпионов и вышел на чистое 2-е место.
Хавбек «Баварии» принял участие в матче с «Галатасараем» (2:1), выйдя на замену на 40-й минуте.
Таким образом, Мюллер обошел Икера Касильяса, проведшего 101 игру в турнире.
Рекордсмен – Криштиану Роналду с 115 победами.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Есть игроки которые становятся топами за счёт скорости, силы, техники или чего то еще такого что тяжело тренировать, а Мюллер крут именно футбольными мозгами и мышлением, а это передать реально.
Хотя я понимаю, что он наверное останется в Бавария, но если ему предложить лучших мировых скакунов может получится уговорить на годик или на два переехать.