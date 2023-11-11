У «Зенита» 0 ударов в створ в 1-м тайме, у «Краснодара» – 1
«Зенит» ни разу за 1-й тайм не пробил в створ ворот «Краснодара».
Команды встречаются на «Газпром Арене» в рамках 15-го тура Мир РПЛ.
По данным «Матч ТВ», за 1-й тайм «Краснодар» нанес 1 удар в створ ворот соперника. «Зенит» не пробил в створ ворот гостей ни разу. Всего «Зенит» и «Краснодар» пробили по воротам друг друга по 5 раз.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, второй тайм).
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