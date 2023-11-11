У «Зенита» 0 ударов в створ в 1-м тайме, у «Краснодара» – 1

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Матч ТВ Футбол

«Зенит» ни разу за 1-й тайм не пробил в створ ворот «Краснодара».

Команды встречаются на «Газпром Арене» в рамках 15-го тура Мир РПЛ.

По данным «Матч ТВ», за 1-й тайм «Краснодар» нанес 1 удар в створ ворот соперника. «Зенит» не пробил в створ ворот гостей ни разу. Всего «Зенит» и «Краснодар» пробили по воротам друг друга по 5 раз. 

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, второй тайм).

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16 комментариев

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Mihei4
Старательно перебивающие друг друга Аршавин, Быстров и Журавель. И как вишенка на торте - вечно нивелирующий важность любого события невротик Черданцев. Более, чем отвратительное превью к матчу!
+17
-3
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fussballer
Винлайн, винлайн, винлайн!
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Михаил Сафонов
Душнейший матч, жалко тех, кто заплатил за это деньги
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igo sarSM
лидеры, че
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fussballer
Ответ TheSportNik
Визжит Черданцев или нет, так как выключил звук, чтоб спокойно смотреть матч?
Винлайн сам себя не прорекламирует!
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по воротом бить не можем, угловые подать тоже,-где голы???
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Гусеконь
на топ матч не тянет. Обе команды боятся ошибиться.
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TheSportNik
Визжит Черданцев или нет, так как выключил звук, чтоб спокойно смотреть матч?
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Max Silitsky
Ответ TheSportNik
Визжит Черданцев или нет, так как выключил звук, чтоб спокойно смотреть матч?
включи и послушай;)
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Romano1985
Выключил .
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Владимир Владимирович
Не смотря на это игра очень живая
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Caniball
Очень средняя игра.
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Max Silitsky
Ответ Mihei4
Старательно перебивающие друг друга Аршавин, Быстров и Журавель. И как вишенка на торте - вечно нивелирующий важность любого события невротик Черданцев. Более, чем отвратительное превью к матчу!
было бы логично,если бы Быстрова перестали наконец пускать в Матч уразумев,что эксперт из него хреновый.
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