У «Зенита» 0 ударов в створ в 1-м тайме, у «Краснодара» – 1

«Зенит» ни разу за 1-й тайм не пробил в створ ворот «Краснодара».

Команды встречаются на «Газпром Арене» в рамках 15-го тура Мир .

По данным « », за 1-й тайм «Краснодар» нанес 1 удар в створ ворот соперника. « » не пробил в створ ворот гостей ни разу. Всего «Зенит» и « » пробили по воротам друг друга по 5 раз.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, второй тайм).

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