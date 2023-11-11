Сперцян забил «Зениту». У хавбека «Краснодара» 7 голов в Мир РПЛ – лишь у Кассьерры больше

Теги ЦСКА Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Краснодар Джон Кордоба Матео Кассьерра Федор Чалов Эдуард Сперцян Футбол

Эдуард Сперцян открыл счет в матче с «Зенитом» .

Полузащитник «Краснодара» забил на 63-й минуте игры 15-го тура Мир РПЛ. Он воспользовался отскоком после того, как голкипер петербуржцев Михаил Кержаков отразил удар форварда Джона Кордобы.

На счету Сперцяна теперь 7 голов за 15 игр в чемпионате. В списке бомбардиров его опережает только Матео Кассьерра из «Зенита» (11 голов). По 7 мячей также забили Федор Чалов (ЦСКА) и Кордоба.

«Зенит» – «Краснодар». 1:1 – Кассьерра сравнял счет! Онлайн-трансляция

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6 комментариев

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Caniball
Сперцян - если забивает на выезде, бежит провоцировать трибуны хозяев, получает порцию мата, а потом ноет, что его обматерили…
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Nogoi89
Зачем уши показывал? Я нормально к Эдику отношусь, но это неправильно.
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Любовь Мелехова
А Кассьерра тут же ответил своим 12 голом!
+2
-2
0
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Silent2006
Ответ Caniball
Сперцян - если забивает на выезде, бежит провоцировать трибуны хозяев, получает порцию мата, а потом ноет, что его обматерили…
Есть подозрение, что порцию мата он получил до того, как побежал.
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0
0
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Caniball
Ответ Silent2006
Есть подозрение, что порцию мата он получил до того, как побежал.
Я не только про этот матч. Я вообще. За ним это водится. Очень токсичный модой человек с завышенным ЧСВ.
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-1
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