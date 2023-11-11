Сперцян забил «Зениту». У хавбека «Краснодара» 7 голов в Мир РПЛ – лишь у Кассьерры больше

Эдуард Сперцян открыл счет в матче с «Зенитом» .

Полузащитник « » забил на 63-й минуте игры 15-го тура Мир . Он воспользовался отскоком после того, как голкипер петербуржцев отразил удар форварда .

На счету Сперцяна теперь 7 голов за 15 игр в чемпионате. В списке бомбардиров его опережает только Матео Кассьерра из « » (11 голов). По 7 мячей также забили Федор Чалов (ЦСКА) и Кордоба.

«Зенит» – «Краснодар». 1:1 – Кассьерра сравнял счет! Онлайн-трансляция

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