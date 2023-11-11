Сперцян забил «Зениту». У хавбека «Краснодара» 7 голов в Мир РПЛ – лишь у Кассьерры больше
Эдуард Сперцян открыл счет в матче с «Зенитом» .
Полузащитник «Краснодара» забил на 63-й минуте игры 15-го тура Мир РПЛ. Он воспользовался отскоком после того, как голкипер петербуржцев Михаил Кержаков отразил удар форварда Джона Кордобы.
На счету Сперцяна теперь 7 голов за 15 игр в чемпионате. В списке бомбардиров его опережает только Матео Кассьерра из «Зенита» (11 голов). По 7 мячей также забили Федор Чалов (ЦСКА) и Кордоба.
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