Галактионов об удалении Тикнизяна: «Его планировали заменить – опоздали на минуту. Убрав Наира, ослабили бы атаку»
Михаил Галактионов прокомментировал удаление Наира Тикнизяна в матче с «Ахматом».
Защитник «Локомотива» получил вторую желтую карточку на 90-й минуте за подкат против защитника грозненцев Дарко Тодоровича.
– Не поздно ли сделали замены после пропущенного гола?
– Неоднократно говорили, что хочется и изменить что‑то, и не сломать игру. Мы получили пенальти, не вытекавший из хода матча. Сделали замены, чтобы усилить атаку.
– Тикнизян удалился в конце. Почему оставили его в игре?
– Он отдал голевой пас, многие моменты были созданы им. Убрав его, мы бы ослабили атаку. Все варианты надо просчитывать. Его замена планировалась, Сильянов должен был выйти на его место, опоздали на минуту.
– Что произошло после перерыва?
– Дело в психологии. Мы проговаривали, что нельзя останавливаться. Малые эпизоды, к сожалению, мы отдали в начале второго тайма. Это надо в корне убрать. Первый тайм был очень хороший. Вопрос ни в коему случае не в готовности. Ребята с замены тоже привнесли импульс в атаке.
– Забитые голы – случайность или заготовка?
– Не случайность. Ребята стараются комбинировать. Мы этого от них требуем. Наша задача – довести мяч до линии штрафной с помощью разных алгоритмов. Внутри штрафной решает класс игрока, – сказал главный тренер «Локомотива».
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