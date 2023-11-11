Галактионов об удалении Тикнизяна: «Его планировали заменить – опоздали на минуту. Убрав Наира, ослабили бы атаку»

Михаил Галактионов прокомментировал удаление Наира Тикнизяна в матче с «Ахматом».

Защитник «Локомотива» получил вторую желтую карточку на 90-й минуте за подкат против защитника грозненцев Дарко Тодоровича.

– Не поздно ли сделали замены после пропущенного гола?

– Неоднократно говорили, что хочется и изменить что‑то, и не сломать игру. Мы получили пенальти, не вытекавший из хода матча. Сделали замены, чтобы усилить атаку.

– удалился в конце. Почему оставили его в игре?

– Он отдал голевой пас, многие моменты были созданы им. Убрав его, мы бы ослабили атаку. Все варианты надо просчитывать. Его замена планировалась, должен был выйти на его место, опоздали на минуту.

– Что произошло после перерыва?

– Дело в психологии. Мы проговаривали, что нельзя останавливаться. Малые эпизоды, к сожалению, мы отдали в начале второго тайма. Это надо в корне убрать. Первый тайм был очень хороший. Вопрос ни в коему случае не в готовности. Ребята с замены тоже привнесли импульс в атаке.

– Забитые голы – случайность или заготовка?

– Не случайность. Ребята стараются комбинировать. Мы этого от них требуем. Наша задача – довести мяч до линии штрафной с помощью разных алгоритмов. Внутри штрафной решает класс игрока, – сказал главный тренер «Локомотива».

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