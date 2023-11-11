Галактионов о 2:1 с «Ахматом»: «У «Локо» было огромное преимущество в 1-м тайме, потом отдали инициативу – это надо искоренять. Похвала команде за бойцовские качества»

Михаил Галактионов прокомментировал победу над «Ахматом».

«Локомотив» обыграл « » (2:1) в матче 15-го тура Мир . В концовке матча московская команда осталась в меньшинстве – на 90-й минуте с поля был удален , получивший вторую желтую карточку.

«У нас было огромное преимущество в первом тайме, нужно было реализовывать свои моменты. В первые десять минут второго тайма опять отдаем инициативу – и соперник возвращается в игру. Это надо искоренять. Потом мы взяли мяч под контроль, также быстрые и свежие игроки, которые вышли по ходу матча, предопределили результат.

Похвала команде за бойцовские качества. То давление, которое мы оказали на соперника, оказалось определяющим. Тикнизян и ? У них прекрасные отношения. Это сверхэмоции, просто все хотели победить. На эмоциях высказали друг другу. Это нормально. Что сказал Наиру? Перекинулся парой фраз», – сказал главный тренер « ».

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