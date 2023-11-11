Ромащенко про 1:2 с «Локо»: «Незаслуженное поражение, должны были брать 3 очка. «Ахмат» полностью переигрывал соперника во 2-м тайме, проиграли из-за эпизодов»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Ахмат Мирослав Ромащенко Матч ТВ Ясмин Челикович Футбол

Мирослав Ромащенко считает, что «Ахмат» уступил «Локомотиву» незаслуженно.

Матч 15-го тура Мир РПЛ завершился со счетом 2:1 в пользу московской команды.

«Такое случается с нами вторую игру подряд. Игру можно разделить на два тайма. В первом была робость, с чем она была связана, понятно. После перерыва мы полностью освободили свой разум. Играли так, как и говорили, полностью переигрывали «Локомотив», несмотря на то, что два мяча пропустили.

Это один из парадоксов, футбол иногда бывает несправедлив. Не могу упрекнуть команду в нежелании, они старались, но мы проиграли игру из‑за эпизодов.

Ясмин Челикович дал сигнал, что не сможет сыграть далее, потому что есть проблема с суставом. У других проблем нет. Горечь от того, что незаслуженно проиграли, когда должны были брать три очка.

Второй гол? Момент, над которым мы работаем. В предыдущем матче и сейчас мы в таких эпизодах отключаемся. Мы должны исправить психологический момент. Команда жива, двигается. Может быть, не хватает определенных качеств, но организационно мы на очень хорошем уровне находимся», – сказал главный тренер «Ахмата».

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14 комментариев

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Сальный конь бомжа
Ахмату в первом тайме должны были полную корзину напихать. Но свезло
+27
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+27
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semakor@ya.ru
Что ты несешь ?В первом тайме отскочили , во втором заслуженно получили 2 гола . ФНЛ ждёт тебя , Мирослав
+14
0
+14
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s_kapa
Ромащенко поссорился с адекватностью
+9
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+9
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Loko67
Дядя обкурился.Если бы Локо использовал все свои моменты в первом тайме, то игру можно было бы заканчивать заранее
+5
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+5
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mishakmv96
Локо должен был решать все вопросы ещё в первом тайме, но не забил много моментов. На гол Ахмат наиграл, на победу - нет.
+4
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Любитель побеждать
Физрук
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Новый тренер ФК Спартак
он же помощником стасяна был, вот виден уровень физручелы
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Wintrain
3,24 на 1,78 по хG. Ахмат хорошо играл, но вот его победа точно была бы незаслуженной
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Vadim Ilyin
Я видимо другой матч смотрел в отличии от Ромащенко.
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Йети
Отлично, приближай Ахмат в пердив
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ALMANAC
Наказали черчесовского автобусника. Туда его. Скоро будет работать на более быструю неустойку
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Сергей Зотов
По игре счёт4-2 был бы справедлив. Где он 4 очка взял? В 1 тайме 90% времени мяч был на половине Ахмата
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Novak
Что сразу вспоминается из первого тайма:
1. Удар Дзюбы во вратаря с нескольких метров.
2. Штанга у Миранчука.
3. Удар Пиняева с нескольких метров.
4. Штанга у Дзюбы.
Было ещё несколько менее опасных моментов, в том числе удар Дзюбы, который защитник блокировал.
У Ахмата по сути не было ничего вообще за целый тайм.
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тот самый Кадрус
Если он такое несёт, чтобы сохранить свой пост, тогда понятно но если он реально верит в то, что говорит, тогда я посоветовал бы грозненцам гнать в шею этого недотренера. У Ахмата пенальти и одно попадание в стойку ворот. Всё! И это за весь матч. Или он считает голевыми те неопасные удары, которые Лантратов спокойно брал в руки? Клоун.
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