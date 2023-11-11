Ромащенко про 1:2 с «Локо»: «Незаслуженное поражение, должны были брать 3 очка. «Ахмат» полностью переигрывал соперника во 2-м тайме, проиграли из-за эпизодов»
Мирослав Ромащенко считает, что «Ахмат» уступил «Локомотиву» незаслуженно.
Матч 15-го тура Мир РПЛ завершился со счетом 2:1 в пользу московской команды.
«Такое случается с нами вторую игру подряд. Игру можно разделить на два тайма. В первом была робость, с чем она была связана, понятно. После перерыва мы полностью освободили свой разум. Играли так, как и говорили, полностью переигрывали «Локомотив», несмотря на то, что два мяча пропустили.
Это один из парадоксов, футбол иногда бывает несправедлив. Не могу упрекнуть команду в нежелании, они старались, но мы проиграли игру из‑за эпизодов.
Ясмин Челикович дал сигнал, что не сможет сыграть далее, потому что есть проблема с суставом. У других проблем нет. Горечь от того, что незаслуженно проиграли, когда должны были брать три очка.
Второй гол? Момент, над которым мы работаем. В предыдущем матче и сейчас мы в таких эпизодах отключаемся. Мы должны исправить психологический момент. Команда жива, двигается. Может быть, не хватает определенных качеств, но организационно мы на очень хорошем уровне находимся», – сказал главный тренер «Ахмата».
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1. Удар Дзюбы во вратаря с нескольких метров.
2. Штанга у Миранчука.
3. Удар Пиняева с нескольких метров.
4. Штанга у Дзюбы.
Было ещё несколько менее опасных моментов, в том числе удар Дзюбы, который защитник блокировал.
У Ахмата по сути не было ничего вообще за целый тайм.