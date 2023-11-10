Родри – лучший опорник мира по версии FourFourTwo. Райс – 2-й, Камавинга – 7-й, Кайседо – 8-й

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Сильнейшим опорным полузащитником мира FourFourTwo назвал Родри.

Хавбек «Манчестер Сити» занял первое место в десятке лучших игроков на своей позиции.

В рейтинг британского журнала попали:

1. Родри, «Манчестер Сити».

2. Деклан Райс, «Арсенал».

3. Бруно Гимараэс, «Ньюкасл».

4. Йозуа Киммих, «Бавария».

5. Ив Биссума, «Тоттенхэм».

6. Жоау Пальинья, «Фулхэм».

7. Эдуардо Камавинга, «Реал Мадрид».

8. Мойсес Кайседо, «Челси».

9. Орельен Тчуамени, «Реал Мадрид».

10. Мануэль Угарте, «ПСЖ».

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26 комментариев

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corazón blanco
Родри один из главных, пускай и теневых( на фоне Холанда, КдБ, Гюндогана) героев трэбла Сити, его вклад очень внушителен. Камавинга хоть и начинал опорником свои первые шаги в Ренне, но после он играл выше и даже в Мадриде очень редко выходит на этой позиции, скорее уж один из лучших левых латералей) Хотя Камавинга - универсал, может отыграть на высочайшем уровне практически на любой позиции.
+22
-3
+19
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Экселлент
Честно скажу, Камавинга один из тех игроков кто восхищает своей универсальностью, на полном серьёзе считаю, что он практически на любой позиции может сыграть и на каждой из них на максимуме своих возможностей.
Большое счастье для Реала иметь такого игрока, при чем купленного за копейки по нынешним меркам.
+19
-2
+17
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Алекс Мамедов
Родри заслуженно на первом месте
+10
-2
+8
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celebrity
В последние 2 года Родри король опорной зоны. Просто лютый топ. Заслужил ЗМ не меньше финальной троицы в этом году
+14
-9
+5
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che kaif
Угарте в ближайшие сезоны станет топ3 минимум
+2
-1
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Ansu Fati
Где наш оплот - Ориоль Ромеу?))
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-1
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Смари Муха
Родри - герой
+1
0
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Adrenaline Z
Ответ Nacho13
Слишком переоценены игроки из АПЛ
а ну ка брось ты
+1
0
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benjamin92
Результат работы с Гвардиолой
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-4
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Reims Start 2023
Родри крут, это факт
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-1
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Имя Фамилия
Угарте на 10-м это анекдот какой-то. Киммих ужасен при Тухеле.
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Konvicted
Как болельщик Реала я удивлен, что Камавинга котируется выше Тчуамени. Даже Анчелотти так не считает. Более того, если нет Тчуи, в опорке почти всегда играет Кроос, Камавинга же выходит восьмеркой либо вовсе левым защитником. А сам Тчуи точно должен быть в пятерке. В общем, 442 какую-то чушь написали.
0
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Эксперимент
Ответ Ashley Carter
Допинговая стеройдная симулянтка Родри может быть так оценена лишь в неадекватном ресурсе
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Эксперимент
Ответ Ashley Carter
Неймар переходит в ПСЖ за 223 ляма-все-ПСЖ нарушил ФФП Холланд в Сити за 300 миллионов-ай ну типо инфляция хотя тоже нарушение ФФП
Похоже после сегодняшнего поражения Ливерпуля у тебя отключились нейронные связи.
+2
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