Родри – лучший опорник мира по версии FourFourTwo. Райс – 2-й, Камавинга – 7-й, Кайседо – 8-й
Сильнейшим опорным полузащитником мира FourFourTwo назвал Родри.
Хавбек «Манчестер Сити» занял первое место в десятке лучших игроков на своей позиции.
В рейтинг британского журнала попали:
1. Родри, «Манчестер Сити».
2. Деклан Райс, «Арсенал».
3. Бруно Гимараэс, «Ньюкасл».
4. Йозуа Киммих, «Бавария».
5. Ив Биссума, «Тоттенхэм».
6. Жоау Пальинья, «Фулхэм».
7. Эдуардо Камавинга, «Реал Мадрид».
8. Мойсес Кайседо, «Челси».
9. Орельен Тчуамени, «Реал Мадрид».
10. Мануэль Угарте, «ПСЖ».
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Большое счастье для Реала иметь такого игрока, при чем купленного за копейки по нынешним меркам.