Родри – лучший опорник мира по версии FourFourTwo. Райс – 2-й, Камавинга – 7-й, Кайседо – 8-й

Сильнейшим опорным полузащитником мира FourFourTwo назвал Родри.

Хавбек « » занял первое место в десятке лучших игроков на своей позиции.

В рейтинг британского журнала попали:

1. Родри, «Манчестер Сити».

2. , « ».

3. , «Ньюкасл».

4. Йозуа Киммих, « ».

5. Ив Биссума, «Тоттенхэм».

6. Жоау Пальинья, «Фулхэм».

7. Эдуардо Камавинга, «Реал Мадрид».

8. Мойсес Кайседо, «Челси».

9. Орельен Тчуамени, «Реал Мадрид».

10. Мануэль Угарте, «ПСЖ».

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