Бернарду – лучший центральный полузащитник мира по версии FourFourTwo. Гризманн – 2-й, Педри – 4-й
Бернарду Силва признан FourFourTwo лучшим центральным полузащитником мира.
Футболист «Манчестер Сити» занял первое место в рейтинге, составленном британским журналом.
«Бернарду – футбольный единорог, игрок такого типа, который встречается нечасто. Некоторые тренеры ставят перед таким игроком только одну задачу, но Пеп Гвардиола хочет, чтобы Силва делал на поле все. И он на это способен», – говорится в описании.
Второе место занял Антуан Гризманн из «Атлетико», номинальный нападающий.
«Он переосмыслил себя как блуждающий плеймейкер, и точно так же, как раньше он находил свободные зоны для нанесения ударов, теперь он находит в этих зонах своих товарищей по команде. В последнее время он был мотором, воображением и талисманом «Атлетико» в совершенно иной роли», – сказано в пояснении.
Десятка лучших центральных полузащитников выглядит так:
1. Бернарду Силва, «Манчестер Сити».
2. Антуан Гризманн, «Атлетико».
3. Илкай Гюндоган, «Барселона».
4. Педри, «Барселона».
5. Уоррен Заир-Эмери, «ПСЖ».
6. Энцо Фернандес, «Челси».
7. Гави, «Барселона».
8. Лука Модрич, «Реал Мадрид».
9. Гранит Джака, «Байер».
10. Федерико Вальверде, «Реал Мадрид».
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У меня все
а Бернарду и Гризман ЦП.
гениально пацаны понимают футбол.