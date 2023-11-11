Бернарду – лучший центральный полузащитник мира по версии FourFourTwo. Гризманн – 2-й, Педри – 4-й

Бернарду Силва признан FourFourTwo лучшим центральным полузащитником мира.

Футболист « » занял первое место в рейтинге, составленном британским журналом.

«Бернарду – футбольный единорог, игрок такого типа, который встречается нечасто. Некоторые тренеры ставят перед таким игроком только одну задачу, но Пеп Гвардиола хочет, чтобы Силва делал на поле все. И он на это способен», – говорится в описании.

Второе место занял из «Атлетико», номинальный нападающий.

«Он переосмыслил себя как блуждающий плеймейкер, и точно так же, как раньше он находил свободные зоны для нанесения ударов, теперь он находит в этих зонах своих товарищей по команде. В последнее время он был мотором, воображением и талисманом « » в совершенно иной роли», – сказано в пояснении.

Десятка лучших центральных полузащитников выглядит так:

1. , «Манчестер Сити».

2. Антуан Гризманн, «Атлетико».

3. , «Барселона».

4. Педри, «Барселона».

5. Уоррен Заир-Эмери, «ПСЖ».

6. Энцо Фернандес, «Челси».

7. Гави, «Барселона».

8. Лука Модрич, «Реал Мадрид».

9. Гранит Джака, «Байер».

10. Федерико Вальверде, «Реал Мадрид».

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