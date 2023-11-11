Бернарду – лучший центральный полузащитник мира по версии FourFourTwo. Гризманн – 2-й, Педри – 4-й

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Бернарду Силва признан FourFourTwo лучшим центральным полузащитником мира.

Футболист «Манчестер Сити» занял первое место в рейтинге, составленном британским журналом.

«Бернарду – футбольный единорог, игрок такого типа, который встречается нечасто. Некоторые тренеры ставят перед таким игроком только одну задачу, но Пеп Гвардиола хочет, чтобы Силва делал на поле все. И он на это способен», – говорится в описании.

Второе место занял Антуан Гризманн из «Атлетико», номинальный нападающий.

«Он переосмыслил себя как блуждающий плеймейкер, и точно так же, как раньше он находил свободные зоны для нанесения ударов, теперь он находит в этих зонах своих товарищей по команде. В последнее время он был мотором, воображением и талисманом «Атлетико» в совершенно иной роли», – сказано в пояснении.

Десятка лучших центральных полузащитников выглядит так:

1. Бернарду Силва, «Манчестер Сити».

2. Антуан Гризманн, «Атлетико».

3. Илкай Гюндоган, «Барселона».

4. Педри, «Барселона».

5. Уоррен Заир-Эмери, «ПСЖ».

6. Энцо Фернандес, «Челси».

7. Гави, «Барселона».

8. Лука Модрич, «Реал Мадрид».

9. Гранит Джака, «Байер».

10. Федерико Вальверде, «Реал Мадрид».

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29 комментариев

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<~Inter~>
интересно, а где у 442 разделение между атакующим и центральным полузащитником ?
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Леван Мкртчян
Ответ ALMANAC
Педри, Гави выше Модрича. Смешно, все что нужно знать о подобных рейтингах от этой конторки)
Модричу 38 и он теперь даже не основной игрок своего клуба, хоть до сих пор и очень полезен. Любой из этой десятки функционально сильнее нынешнего Луки, а данная позиция это не только про красивые передачи , но и про большой объем работы и действий как с мячом так и без
+18
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+14
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Unknown Forusha
Первые двое не центральные полузащитники даже не близко что за прикол
+11
0
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Кан и Баллак сидят в баре
А те же Каммих, Горецка,которые Заир-Эмери даже пукнуть на поле не позволили, уже закончили карьеру?
+9
0
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Родя Раскольников
Ответ ALMANAC
Педри, Гави выше Модрича. Смешно, все что нужно знать о подобных рейтингах от этой конторки)
Т.е тебя не смутил 17-летний челик из ПСЖ с 15 играми в старте за 2 года, не являющиеся ЦПЗ Бернарду и Гризманн, но обязательно нужно написать про двух лидеров Барселоны и сборной Испании. Ну и ко всем предыдущим рейтингам в топе комменты о игроках Барсы.

Раны, которая нанесла Барса некогда, не заживут у таких челиков наверное никогда.
+7
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corazón blanco
Странно, что двое лучших в этой номинации не являются центральными защитниками от слова совсем.
+4
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Hardi
Зря Джака ушел из Арсенала.
+3
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itemme
Ответ ALMANAC
Педри, Гави выше Модрича. Смешно, все что нужно знать о подобных рейтингах от этой конторки)
Ну сейчас это точно так
+7
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stomatologbeatles
А где Барелла????
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Пароль Логинов
Ответ GuruFutbola
Педри и Гави должны быть сразу после Силвы, странный топ
ну норм у тя фэнтези
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Виталий Ан
Ответ Unknown Forusha
Первые двое не центральные полузащитники даже не близко что за прикол
Гризман сейчас часто играет именно его, что касается Бернарду, то вообще трудно определить где его место. Но в рейтинг куда то надо его определять.
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Zidan GOAT
Гави и Педри выше Вальверде…
У меня все
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Гномович!
Педри есть но нет Крооса... анекдот года
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Гномович!
Гризманн сбежал из второго каталонского и стал футболистом.
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Дмитрий Агалаков
А где Кевин де Брюйне?
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Фанат спорта01
Беллингем у них ЦАП
а Бернарду и Гризман ЦП.
гениально пацаны понимают футбол.
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Динар
интересно, а почему вы не пишите что такое FourFourTwo, выглядело бы забавно, "по версии паблика в Инстаграм")
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Кирилл Голивец
А где Эдегор?
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