«7:1 со «Спартаком». Круговой о самом запоминающемся из 100 матчей за «Зенит»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Данил Круговой Футбол

Данил Круговой назвал самый запоминающийся матч в составе «Зенита».

– Какой из ста матчей за «Зенит» запомнился больше других?

– Тот, что мы выиграли у «Спартака» 7:1 в 2021‑м. В начале первого тайма сломался Дуглас, я вышел вместо него на 13‑й минуте при счете 0:0. Грандиозный матч, хотелось проявить себя, и все так удачно сложилось. Поучаствовал в паре голов, сказали, что я сыграл хорошо.

– Два своих гола за «Зенит» вы забили подряд в марте 2022‑го – «Уфе» и «Крыльям». С чем связан такой всплеск?

– В том месяце я еще забрал приз лучшего игрока, в каждом матче у меня был либо гол, либо голевая. Незадолго до этого я стоял на гвоздях – супруга записала меня на такую историю. Нужно стоять, отключить все мысли и думать о ­чем-то хорошем. Потом месяца через четыре сходил еще раз, но не сработало, к сожалению (смеется).

– Долго стояли?

– В первый раз – минут пятнадцать. Во второй – минут тридцать на максимальном уровне. Мне сказали, что это очень хорошо, но, видимо, я не до конца отключился. Больше не забивал. Если серьезно, чтобы забивать, надо чаще бить. Мне так всегда говорят, а я… – сказал защитник сине-бело-голубых. 

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22 комментария

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ARIGAMI ARIGAMI
Жесткое порно тогда было
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-4
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Owen_the_Simple
Ответ Денис Ширинов
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Спартак? Римский гладиатор, в честь которого назвали московский футбольный клуб.
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Pok_Toholo
Тот матч все помнят, кроме поклонников "народной ", хех, для них он на самом деле приключился в сне
+15
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fil_spb
Хороший выбор.
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fil_spb
Ответ Денис Ширинов
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В новости же написано кто это. Тот кто унижал Спартак со счетом 7-1. Видимо гибкая спартаковская психика пытается стереть из памяти это событие?
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Owen_the_Simple
Ответ Дмитрий9779
Кстати по мнению кбпартнеров проигрыш Зенита 1:2 это унижение и прочее,интересно что же по их шкале 7:1?
Заговор
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юра георгиевский
Только прочитав этот заголовок, уже сразу разбирает весёлый смех. А главный рекордсмен этого шедевра — конечно наш спартачок. «7:1» — это конечно великий шедевр от нашего спартачка, проиграть так не каждый умеет.
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Дмитрий9779
Кстати по мнению кбпартнеров проигрыш Зенита 1:2 это унижение и прочее,интересно что же по их шкале 7:1?
+7
-3
+4
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Архитектор Мендисабаль
Ответ Денис Ширинов
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Тот, кто вас тогда проутюжил... Память отключает откровенно трагические страницы во избежание нервных расстройств, это нормально...
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Григорий Геник
У него отличный удар! Плотный!
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mascinista
Упс, вы же блин с сердечками, мрази. Опять удалили.
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Катя СПб
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Жесткое порно тогда было
И ведь заранее 18+ не поставили.
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schwein
Ответ Дмитрий9779
Кстати по мнению кбпартнеров проигрыш Зенита 1:2 это унижение и прочее,интересно что же по их шкале 7:1?
Тоже каждый раз задаюсь этим вопросом.
А в ответ тишина.
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mascinista
Ответ Ковид 07.10.52
Все-таки здорово в одном городке ударены Спартаком, даже гвозди не помогают.
На кресте только Иисус воскрес, а так, можно каждого не от газпрома пинать.
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