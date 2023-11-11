«7:1 со «Спартаком». Круговой о самом запоминающемся из 100 матчей за «Зенит»

Данил Круговой назвал самый запоминающийся матч в составе «Зенита».

– Какой из ста матчей за « » запомнился больше других?

– Тот, что мы выиграли у « » 7:1 в 2021‑м. В начале первого тайма сломался Дуглас, я вышел вместо него на 13‑й минуте при счете 0:0. Грандиозный матч, хотелось проявить себя, и все так удачно сложилось. Поучаствовал в паре голов, сказали, что я сыграл хорошо.

– Два своих гола за «Зенит» вы забили подряд в марте 2022‑го – «Уфе» и «Крыльям». С чем связан такой всплеск?

– В том месяце я еще забрал приз лучшего игрока, в каждом матче у меня был либо гол, либо голевая. Незадолго до этого я стоял на гвоздях – супруга записала меня на такую историю. Нужно стоять, отключить все мысли и думать о ­чем-то хорошем. Потом месяца через четыре сходил еще раз, но не сработало, к сожалению (смеется).

– Долго стояли?

– В первый раз – минут пятнадцать. Во второй – минут тридцать на максимальном уровне. Мне сказали, что это очень хорошо, но, видимо, я не до конца отключился. Больше не забивал. Если серьезно, чтобы забивать, надо чаще бить. Мне так всегда говорят, а я… – сказал защитник сине-бело-голубых.

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