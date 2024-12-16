Широков о «Спартаке»: «Он пока не в чемпионской гонке, просто позитивно закончили год. Когда все три команды будут после 25-го тура на тех же позициях, тогда можно говорить»
«Перспективы «Зенита»? Они будут вместе с «Краснодаром» и «Спартаком» бороться за первое место. Тем более следующий год – столетие [«Зенита»].
«Спартак» в чемпионской гонке? Он пока не оказался там. Они просто позитивно для себя закончили год. Когда все три команды будут после 25-го тура на тех же позициях и с тем же разрывом идти, тогда можно говорить, что «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» в гонке. А пока любой претендент может отвалиться.
Сейчас «Динамо» или «Локомотив» сделают серию из 5-6 побед – и тоже будут в гонке», – сказал бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и «Краснодара».
После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий