Широков о «Спартаке»: «Он пока не в чемпионской гонке, просто позитивно закончили год. Когда все три команды будут после 25-го тура на тех же позициях, тогда можно говорить»

Роман Широков считает, что «Спартак» пока не в чемпионской гонке.

«Перспективы «Зенита»? Они будут вместе с «Краснодаром » и «Спартаком » бороться за первое место. Тем более следующий год – столетие [«Зенита »].

«Спартак» в чемпионской гонке? Он пока не оказался там. Они просто позитивно для себя закончили год. Когда все три команды будут после 25-го тура на тех же позициях и с тем же разрывом идти, тогда можно говорить, что «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» в гонке. А пока любой претендент может отвалиться.

Сейчас «Динамо» или «Локомотив» сделают серию из 5-6 побед – и тоже будут в гонке», – сказал бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и «Краснодара».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.