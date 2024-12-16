Диалло из «МЮ» набрал 9 очков за игру против «Сити». У полузащитника заработанный пенальти и победный гол

«Манчестер Юнайтед» в гостях одержал волевую победу над «Манчестер Сити» (2:1).

При счете 0:1 на 87-й минуте Амад Диалло заработал пенальти, который реализовал Бруну Фернандеш. Позже на 90-й минуте Диалло забил победный гол. За матч полузащитник набрал 9 фэнтези-очков: +2 за игру, +5 за гол, +2 за заработанный пенальти. В фэнтези АПЛ его выбрали 207 фэнтези-менеджеров (1,51%).

У Бруну Фернандеша 8 фэнтези-очков: +3 за полный матч, +5 за гол. В фэнтези АПЛ его выбрали 12,75% игроков. Полузащитник забил во 2-м матче подряд, а в 6 последних играх АПЛ у него 4 гола и 3 ассиста.

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