«Саутгемптон» уволил Мартина после 0:5 от «Тоттенхэма». «Святые» идут последними в АПЛ с 5 очками в 16 матчах
«Саутгемптон» уволил тренера после одной победы в 16 матчах АПЛ.
Расселл Мартин был уволен после разгромного поражения от «Тоттенхэма» (0:5). «Святых» временно возглавит тренер молодежной команды Саймон Раск.
«Саутгемптон» выиграл лишь один матч в этом сезоне АПЛ – у «Эвертона» (1:0). В 16 турах команда набрала 5 очков и идет на 20-м, последнем месте в чемпионате Англии.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Саутгемптона»
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