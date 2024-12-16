«Саутгемптон» уволил Мартина после 0:5 от «Тоттенхэма». «Святые» идут последними в АПЛ с 5 очками в 16 матчах

«Саутгемптон» уволил тренера после одной победы в 16 матчах АПЛ.

Расселл Мартин был уволен после разгромного поражения от «Тоттенхэма» (0:5). «Святых» временно возглавит тренер молодежной команды Саймон Раск.

«Саутгемптон » выиграл лишь один матч в этом сезоне АПЛ – у «Эвертона» (1:0). В 16 турах команда набрала 5 очков и идет на 20-м, последнем месте в чемпионате Англии.