На матче «Зенит» – «Краснодар» ожидается до 45 тысяч зрителей

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Краснодар Футбол

Матч «Зенита» и «Краснодара» посетят более 40 тысяч болельщиков.

Игра между этими командами пройдет в Санкт-Петербурге сегодня, 11 ноября. Начало – в 19:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На матче ожидается до 45 тысяч зрителей.

После 14 проведенных туров Мир РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Зенит» идет вторым с 29 баллами. 

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3 комментария

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мистик
Если бы не это долбанное фан айди был бы аншлаг 100%
+3
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+3
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Streetbor
случаем не рекорд в эпоху фан айди??
0
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KKA
Ответ мистик
Если бы не это долбанное фан айди был бы аншлаг 100%
Сегодня и так будет)
0
0
0
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