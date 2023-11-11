На матче «Зенит» – «Краснодар» ожидается до 45 тысяч зрителей
Матч «Зенита» и «Краснодара» посетят более 40 тысяч болельщиков.
Игра между этими командами пройдет в Санкт-Петербурге сегодня, 11 ноября. Начало – в 19:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
На матче ожидается до 45 тысяч зрителей.
После 14 проведенных туров Мир РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Зенит» идет вторым с 29 баллами.
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