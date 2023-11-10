Артета о том, что может понадобиться 10 лет для устранения недостатков ВАР: «Через 10 лет я, наверное, уже буду лысым»
Микель Артета высказался о системе ВАР.
Журналист на пресс-конференции сказал, что может потребоваться 10 лет, чтобы устранить все недостатки ВАР.
«Через 10 лет я, наверное, буду лысым! Многое может измениться...
Давайте постараемся сделать все возможное для футбола», – сказал главный тренер «Арсенала».
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