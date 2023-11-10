Артета о том, что может понадобиться 10 лет для устранения недостатков ВАР: «Через 10 лет я, наверное, уже буду лысым»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал судьи видеоповторы Футбол

Микель Артета высказался о системе ВАР.

Журналист на пресс-конференции сказал, что может потребоваться 10 лет, чтобы устранить все недостатки ВАР.

«Через 10 лет я, наверное, буду лысым! Многое может измениться...

Давайте постараемся сделать все возможное для футбола», – сказал главный тренер «Арсенала».

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22 комментария

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Артём Никулин
Это неизбежная судьба всех учеников Пепа. Компани на опережение сыграл
+40
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de-fussball
шарлатаном
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Rainn
Я уже
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Dimario
гвардиола: через десять лет я все еще буду лысым.
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GiovanniX
Антонио Конте: Через 10 лет вы увидите мою пышную шевелюру
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dreamstep
Лысым шарлатаном?
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Антон Фалафель
По его причёске видно, што гены не располагают к облысению.
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44ndfwwgbr
Лысые отличные тренеры. Пеп и Зидан не дадут соврать. ))
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Best game on Earth
Ответ Антон Фалафель
По его причёске видно, што гены не располагают к облысению.
Он имел в виду, что ВАР подталкивает к облысению.
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Сергей MiKi3iP
Лысым не будет, возможно седина появится. Но и 10 лет это слишком много, всё стремительно меняется, скоро вар станет лучше, а вот судьи хз
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Владимир Туаев
Надо всего-то устранить коррупцию и всё нормализуется!
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Антон Фалафель
По его причёске видно, што гены не располагают к облысению.
Гены может и не располагают, но после того как он поработал с Гвардиолой - лысым он станет гораздо раньше)))
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jqzn88xn6n
Как Гвардиола😎
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Alon Raven
Ответ Антон Фалафель
По его причёске видно, што гены не располагают к облысению.
Это он о титулах..
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Adamdfdgds
Ответ Alon Raven
В смысле "верит"? Он был в Сити вторым после Пепа. Думаешь если бы там такое творилось, он бы не увидел этого? Когда ты внутри, то тебе всё видно. К тому же половину таких тренеров в итоге отправляют в чемпионшип.
Ты серьезно веришь, что обычный персонал и тренеры будут осведомлены о всяких грязных делишках клуба? Если существует коррупционная система с участием сити, то о ней знают лишь единицы среди верховного управления
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Mikhail Koltushkin
Лысый Гвардьола 1 место.
Лысый ден Хаг 7-8.
Ю.П.Семин не лысел, но оставался в топе РПЛ.
Укрепляй опорную зону, и мой голову хозяйственным мылом.
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Liquidozz
Лысым шарлатанам вар не страшен))
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Step_up
Как Пеп
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Ashley Carter
Жаль Артету
Реально верит что судьи нейтральны и ошибки судей против конкурентов Сити случайны
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