Скоулз и Харгривз считают, что Рэшфорд не заслуживал удаления в матче с «Копенгагеном»: «Он даже не смотрит на соперника. Есть сомнения в понимании игры судьей»
Оуэн Харгривз и Пол Скоулз высказались о красной карточке Маркуса Рэшфорда.
Рэшфорд был удален с поля во вчерашнем матче Лиги чемпионов за фол на защитнике «Копенгагена» Элиасе Йелерте. Форвард «Манчестер Юнайтед» наступил прямой ногой на голеностоп игрока соперника, и арбитр Донатас Румшас после проверки ВАР показал ему прямую красную карточку.
«Ни в коем случае [не красная карточка]. Маркус просто пытается поставить ногу перед мячом. Он даже не смотрит на мяч.
На стоп-кадре, который видел арбитр, это выглядит ужасно. Это было не злонамеренно, это не является серьезным нарушением правил», – сказал бывший хавбек «МЮ» в эфире TNT Sports.
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз согласился с Харгривзом и высказал сомнения в компетенции арбитров, обслуживавших матч.
«Рэшфорд выставил ногу, чтобы закрыть мяч, он даже не смотрит на игрока. Здесь есть сомнения о понимании игры судьей», – сказал Скоулз.
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