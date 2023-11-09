Скоулз и Харгривз считают, что Рэшфорд не заслуживал удаления в матче с «Копенгагеном»: «Он даже не смотрит на соперника. Есть сомнения в понимании игры судьей»

Оуэн Харгривз и Пол Скоулз высказались о красной карточке Маркуса Рэшфорда.

Рэшфорд был удален с поля во вчерашнем матче чемпионов за фол на защитнике « » Элиасе Йелерте. Форвард «Манчестер Юнайтед» наступил прямой ногой на голеностоп игрока соперника, и арбитр после проверки ВАР показал ему прямую красную карточку.

«Ни в коем случае [не красная карточка]. Маркус просто пытается поставить ногу перед мячом. Он даже не смотрит на мяч.

На стоп-кадре, который видел арбитр, это выглядит ужасно. Это было не злонамеренно, это не является серьезным нарушением правил», – сказал бывший хавбек «МЮ» в эфире TNT Sports.

Экс-игрок « » согласился с Харгривзом и высказал сомнения в компетенции арбитров, обслуживавших матч.

«Рэшфорд выставил ногу, чтобы закрыть мяч, он даже не смотрит на игрока. Здесь есть сомнения о понимании игры судьей», – сказал Скоулз.

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