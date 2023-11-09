Скоулз и Харгривз считают, что Рэшфорд не заслуживал удаления в матче с «Копенгагеном»: «Он даже не смотрит на соперника. Есть сомнения в понимании игры судьей»

Теги Оуэн Харгривз Манчестер Юнайтед Пол Скоулз премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Копенгаген судьи видеоповторы Донатас Румшас Маркус Рэшфорд Футбол

Оуэн Харгривз и Пол Скоулз высказались о красной карточке Маркуса Рэшфорда.

Рэшфорд был удален с поля во вчерашнем матче Лиги чемпионов за фол на защитнике «Копенгагена» Элиасе Йелерте. Форвард «Манчестер Юнайтед» наступил прямой ногой на голеностоп игрока соперника, и арбитр Донатас Румшас после проверки ВАР показал ему прямую красную карточку.

«Ни в коем случае [не красная карточка]. Маркус просто пытается поставить ногу перед мячом. Он даже не смотрит на мяч.

На стоп-кадре, который видел арбитр, это выглядит ужасно. Это было не злонамеренно, это не является серьезным нарушением правил», – сказал бывший хавбек «МЮ» в эфире TNT Sports.

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз согласился с Харгривзом и высказал сомнения в компетенции арбитров, обслуживавших матч.

«Рэшфорд выставил ногу, чтобы закрыть мяч, он даже не смотрит на игрока. Здесь есть сомнения о понимании игры судьей», – сказал Скоулз.

«МЮ» безумно влетел «Копенгагену»: вел 2:0, затем 3:2, но в итоге получил 3:4 🤯

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22 комментария

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граф Якунин
мю головнoго мoзга
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rigobersong
Есть сомнение в адекватности этих пассажиров:) Мужику чуть ногу пополам не сломал, даже не представляю сколько бы нытья было от Невиллов и прочих будь на месте игрока Копенгагена игрок маню:)
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Ulukbek Kiyazov
"Это выглядит ужасно" "Он не смотрел на мяч" Просто супер оправдания. Если бы не поставили красную, то эти же эксперты уверен кричали бы что это была красная.
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Люблю Марго Робби
При всей любви моей к МЮ и Скоулзу ну тут легенда ты не прав, чистый помидор для Рэшфорда с которым нужно прощаться, бегунок как продлился совсем ничего не показывает
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Любезный Коссутий
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Рэшфорд опять того, сдулся
Рэшфорд без Шоу - деньги на ветер
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ARIGAMI ARIGAMI
Рэшфорд опять того, сдулся
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Кино Музыка
А если бы наступили Маркосу?
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Владимир Владимир
Игрок Копенгагена, значит, должен подстраиваться под Рэшфорда, потому что тот на него не смотрел - железная логика. Маркус просто неаккуратно действовал, вот и все. Нужно быть внимательнее и лучше оценивать обстановку - такое бывает. А то, что МЮ, вообще, фору в два мяча упустил- это лишь говорит о слабости команды и о том, что они в сложных ситуациях плохо реагируют. Отмазывать МЮ можно бесконечно, но футбол игра ситуаций, где надо уметь реагировать на проблемы, не взирая на справедливость.
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Эхо Стэмфорда
подумаешь ногу чуть не оторвал.ну с кем не бывает,а?
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Любезный Коссутий
красная по делу.
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Marcus-light
Красная карточка не обязательно злой умысел или страшная травма. Чаще всего это стечение обстоятельств, проблемы с техникой или таймингом. У Рэшфорда чистая красная карточка.И проиграл МЮ не из-за нее, а из-за общего уровня команды. И Харри любит подавать любимое блюдо холодным.
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Люблю Марго Робби
Ответ Direct free kick
За кого будет болеть Харгвиз в игре с Баварией?
За МЮ конечно, с МЮ он взял ЛЧ и АПЛ, шикарный был игрок, жаль что хрустальный
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Люблю Марго Робби
Ответ Izzatillo Musayev
ты лучше Любы Марго Робби ок
Таблетки забыла выпить муся?
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Давид Agabekyan
Ответ Vezdexodof
Чистая жёлтая! Судья олень!
Олень это депутат, который чуть ногу сопернику не сломал
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