Бенфика – Спортинг прогноз, коэффициенты и ставки на матч 12.11.2023, португальская Примейра

В матче 11 тура чемпионата Португалии по футболу «Бенфика» сыграет со «Спортингом». Игра состоится в воскресенье, 12 ноября, и начнется в 23:30 по московскому времени. Отметим, встречу проведут на стадионе «Эштадиу Да Луж» в Лиссабоне.

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Рекомендованная ставка: победа «Бенфики» (2.11), тотал больше 2.5 (1.74), обе забьют – да (1.63).

В лиссабонском дерби сойдутся команды, занимающие лидирующие позиции в чемпионате страны. По сути, это матч за первое место – пока же лидирует «Спортинг». В активе команды 28 очков, а на втором месте идет «Бенфика» с 25 баллами. В нашем прогнозе на матч «Бенфика» – «Спортинг» мы рассмотрим основные статистические тенденции выступления обеих команд, а также поделимся своими мыслями по итогу этого матча.

«Бенфика»

Команда по итогам 10 игр чемпионата страны занимает второе место в турнирной таблице. «Бенфика» набрала 25 баллов, выиграла восемь матчей, в одной встрече сыграла вничью и потерпела одно поражение. Лиссабонцы забили 21 мяч, но при этом пропустили 8 голов.

В последних пяти играх команда потерпела два поражения, дважды выиграла и один раз сыграла вничью. Лучший бомбардир команды – Анхель Ди Мария. Аргентинский ветеран в 13 играх «Бенфики» забил семь голов. Лидирует в списке лучших распасовщиков Рафа Силва. Игрок отдал пять ассистов в 17 встречах.

«Спортинг»

Команда лидирует в национальном первенстве, имея в своем активе 28 очков. «Спортинг» выиграл девять матчей, а в одной встрече сыграл вничью. Команда забила 22 гола – это второй результат в лиге, а пропустила девять голов.

В последних пяти матчах «Спортинг» одержал четыре победы, а в одном матче сыграл вничью. Лучшим бомбардиром команды является Виктор Дьекереш. Швед в 13 играх наколотил 11 голов, в том числе четыре мяча были забиты с пенальти. Лучший распасовщик – все тот же Дьекереш. Он отдал четыре ассиста в 13 матчах.

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Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Бенфика» – «Спортинг»

Последние пять очных встреч команд закончились следующими результатами:

21.05.2023 «Спортинг» – «Бенфика» 2:2;

15.01.2023 «Бенфика» – «Спортинг» 2:2;

17.04.2022 «Спортинг» – «Бенфика» 0:2;

29.01.2022 «Бенфика» – «Спортинг» 1:2;

03.12.2021 «Бенфика» – «Спортинг» 1:3.

На наш взгляд, у обоих команд равные шансы на успех в предстоящей встрече. Впрочем, лиссабонцы выглядят фаворитами за счет игры дома. Так, букмекерская контора «Лига Ставок» дает на победу «Бенфики» коэффициент 2.11, ничья рассматривается как маловероятный исход, на нее дают 3.55, а вот победа «Спортинга» оценена в 3.15.

Мы же предположим, что «Бенфика» сумеет обыграть соперника – команде нужно реабилитироваться за провальное выступление в Лиге чемпионов. К тому же «орлы» играют дома. Впрочем, голы будут забиты в ворота обеих команд, поэтому включим соответствующие маркеты в нашу ставку.

Наш прогноз – победа «Бенфики» (2.11), тотал больше 2.5 (1.74), обе забьют – да (1.63).

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