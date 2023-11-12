Лацио — Рома: прогноз на матч 12.11.2023, Серия А

Бывают такие матчи, которые выходят на первый план независимо от места команд в турнирной таблице. Тем более в 12 туре чемпионата Италии нет матча более интригующего поединка, чем римское дерби. «Лацио» занимает десятую строчку в турнирной таблице, «Рома» находится чуть выше на седьмой. Для обеих команд старт нельзя назвать впечатляющим. С другой стороны, плотность в чемпионате такая, что шестое еврокубковое место отделяет от двенадцатого всего три очка. При этом мы прекрасно помним, что в прошлом сезоне «Лацио» стал вице-чемпионом, а «Рома» при многочисленных неудачах по ходу чемпионата оказалась шестой. Подогревать интерес к дерби стали сами тренеры еще накануне еврокубковых поединков, которые были сыграны посреди недели.

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри назвал выездной поединок джаллоросси скорее товарищеским, намекая на то, что много сил команда в матче с пражской «Славией» тратить не будет и выйдет на поле скорее отдохнувшей. В свою очередь «орлам» пришлось играть напряженный поединок против «Фейеноорда». Известно, что за словом в карман наставник «Ромы» Жозе Моуринью не лезет. Он ответил, что никогда не разделяет матчи на важные и не очень. Каждый следующий — самый главный. И укол — в этом и есть разница между тренером, который выиграл 26 титулов и тем, кто не выиграл почти ничего. Ближе к матчу мы наверняка узнаем еще много нового, будут высказывания не только тренеров, но и футболистов, а уж тем более экспертов и журналистов. Матч состоится на Стадио Олимпико, начало в 20:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (0), ТМ 2

Лацио

Команда ужасно стартовала в чемпионате с трех поражений в четырех матчах. Причем сначала «Лацио» уступил «Лечче» и «Дженоа», проиграл «Ювентусу», но в третьем туре одержал победу в гостях над «Наполи». Как начался сезон, так он и продолжился. Стабильность и «Лацио» пока на протяжении всего сезона явные противоположности. Причем какой-то закономерности нет, и создается ощущение, что все зависит от настроения и состояния команды в конкретный день. На потери в межсезонье сетовать уже не комильфо.

Конечно, об отъезде в Саудовскую Аравию Сергея Милинковича-Савича можно и дальше переживать, но скоро пройдет треть чемпионата. Состав во многом новый, но он уже должен быть сыгран. Однако пока нельзя сказать, что новички стали сильно определять игру команды. Большие надежды возлагались на аргентинского нападающего Валентина Кастельяноса, но у него пока только один забитый мяч. Учитывая, что у лидера команды Чиро Иммобиле их всего три, налицо проблемы в атаке. Образцом для остальных в какой-то мере может служить игра полузащитника Луиса Альберто, да еще двух-трех игроков, но этого крайне мало, чтобы выйти на победные рельсы.

Вроде бы началось что-то получаться. «Орлы» смогли выкарабкаться из низов турнирной таблицы, одержав три победы подряд, но затем выезд в Болонью, где команда потерпела пятое поражение в чемпионате. В прошлом году их было всего восемь. Тут еще и Лига Чемпионов, куда все стремятся попасть, но которая осенью отнимает большое количество сил. Победа в ответном матче с «Фейеноордом», но вся борьба за выход в плей-офф еще впереди. Перед вами результаты пяти последних матчей «Лацио».

Лига Чемпионов. 07.11.2023, «Лацио» — «Фейеноорд» — 1 : 0

— «Фейеноорд» — : 0 Серия А. 03.11.2023, «Болонья» — «Лацио» — 1 : 0

— «Лацио» — : 0 Серия А. 30.10.2023, «Лацио» — «Фиорентина» — 1 : 0

— «Фиорентина» — : 0 Лига Чемпионов. 25.10.2023, «Фейеноорд» — «Лацио» — 3 : 1

— «Лацио» — : 1 Серия А. 21.10.2023, «Сассуоло» — «Лацио» — 0 : 2

Факты и цифры

«Лацио» дважды выигрывал скудетто в 1974 и 2000 годах. В прошлом сезоне команда заняла 2 место, набрав 74 очка

Лучшими бомбардирами команды в чемпионате являются Чиро Иммобиле и Луис Альберто — по 3 забитых мяча

Среди ассистентов лидирует бразилец Фелипе Андерсон, на его счету 4 голевые передачи

Фелипе Андерсон и Маттиа Дзакканьи самые недисциплинированные, на счету обоих по 4 предупреждения

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Рома

«Рома» опережает соседей всего на одно очко, и проблемы по ходу всего чемпионата испытывает примерно те же. Главное — отсутствие стабильности. Приглашая Моуринью, руководство надеялось на чудо. Но, с одной стороны, сейчас сетуют на философию тренера, связанную с оборонительным футболом, ди и тот дает сбои. С другой, на его характер, где нет места компромиссам. У наставника контракт с командой действует до конца сезона, и джаллоросси хотят сделать его ярким.

Ресурсы для этого есть. Состав у «Ромы» по именам один из сильнейших в Серии А. В межсезонье в команду пришли Леандро Паредес и Ренату Саншеш из «Пари Сен-Жермен», Расмус Кристенсен из «Лидс Юнайтед», хорошо нам знакомый Сердар Азмун из «Байера». Отдельного рассказа заслуживает эпопея, связанная с Ромелу Лукаку. Ряд упомянутых футболистов, правда, арендованы, но это еще раз подтверждает тот тезис, что результат нужен здесь и сейчас. Начала чемпионат «Рома» с двух поражений в трех поединках. Потом, правда, случился разгром «Эмполи» со счетом 7 : 0, но после шести туров у римлян была всего одна победа в чемпионате.

В октябре жизнь начала налаживаться, с учетом еврокубков «Рома» выиграла пять матчей подряд и поехала в гости к «Интеру». Вот тут все и увидели настоящую команду Моуринью, которая умеет ждать и терпеть, надеясь на шальную атаку в лучшем случае, а в худшем хотя бы увезти нулевую ничью. К ней все и шло, если бы не гол Маркуса Тюрама за десять минут до конца матча. В матче с «Лечче» это поражение удалось закрыть, но выезд в Прагу вновь испортил настроение болельщикам. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием «Ромы».

Лига Европы. 09.11.2023, «Славия» — «Рома» — 2 : 0

— «Рома» — : 0 Серия А. 05.11.2023, «Рома» — «Лечче» — 2 : 1

— «Лечче» — : 1 Серия А. 29.10.2023, «Интер» — «Рома» — 1 : 0

— «Рома» — : 0 Лига Европы. 26.10.2023, «Рома» — «Славия» — 2 : 0

— «Славия» — : 0 Серия А. 22.10.2023, «Рома» — «Монца» — 1 : 0

Факты и цифры

«Рома» трижды за всю историю выигрывала чемпионат Италии, последний успех датирован сезоном 2000-2001 года, в прошлом сезоне команда заняла 6 место, набрав 63 очка

Лучший бомбардир «Ромы» в чемпионате Ромелу Лукаку, на его счету 6 забитых мячей.

Среди ассистентов лидируют аргентинцы Пауло Дибала и Леандро Паредес, на счету обоих по 3 результативные передачи

Паредес еще и главный нарушитель правил, на его счету 5 предупреждений в 10 матчах

История личных встреч Лацио и Ромы

Об истории этого противостояния сказано и написано немало, в том числе и у нас на портале. Вновь будет забитый битком Стадио Олимпико и, будем надеяться, что все пройдет без эксцессов. Впервые команды встретились в 1929 году. «Рома» выиграла у «Лацио» со счетом 1 : 0. С тех пор всего сыграно 180 матчей, преимущество в них пока у джаллоросси.

Победы «Лацио» — 50

Победы «Ромы» — 67

Ничьи — 63

Самая крупная победа «Лацио» — 3 : 0

Самая крупная победа «Ромы» — 5 : 0

Какую-то закономерность в последнее время в матчах этих команд искать бесполезно. Выигрывают они друг у друга практически поочередно. Правда, в прошлом сезоне «Лацио» выиграл у своего соперника дважды с минимальным преимуществом. Вничью они сыграли последний раз в 2020 году, а не забивали друг другу в 2018 году. Результаты пяти последних матчей команд друг с другом перед вами.

Серия А. 19.03.2023, «Лацио» — «Рома» — 1 : 0

— «Рома» — : 0 Серия А. 06.11.2022, «Рома» — «Лацио» — 0 : 1

— 0 : Серия А. 20.03.2022, «Рома» — «Лацио» — 3 : 0

— «Лацио» — : 0 Серия А. 26.09.2021, «Лацио» — «Рома» — 3 : 1

— «Рома» — : 1 Серия А. 15.05.2021, «Рома» — «Лацио» — 2 : 0

Коэффициенты букмекеров на матч Лацио — Рома

В таких матчах фаворитов не бывает. Доля правды в словах Маурицио Сарри есть, у «Ромы» на один день меньше на подготовку, и команде хотелось бы провести матч против «Славии» в умеренном режиме. Правда, теперь в борьбе за первое место в группе преимущество у чешской команды. «Лацио» выиграл два последних матча и начал победную серию. Последний раз победная серия из трех матчей и более была у «Ромы» в 2025-2016 годах. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Лацио» — 2,87

Ничья — 3,17

Победа «Ромы» — 2,63

В этом матче придется терпеть и ждать. Лучше это всегда получается у команды Моуринью. К тому же хорошую форму набрали лидеры команды, которые захотят реабилитироваться после поражения от «Славии». Скорее всего, все решит один забитый мяч.

Где смотреть матч Лацио – Рома

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