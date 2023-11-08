Где смотреть Бенфика – Спортинг, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Португалии 12 ноября
В воскресенье, 12 ноября, сыграют Бенфика и Спортинг в 11 туре Чемпионата Португалии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Эштадиу да Луш».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал «Старт».
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Бенфика – Спортинг
- Начало матча запланировано на 23:30 по московскому времени.
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