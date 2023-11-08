Где смотреть Бенфика – Спортинг, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Португалии 12 ноября

Теги высшая лига Португалия Бенфика Спортинг Футбол

В воскресенье, 12 ноября, сыграют Бенфика и Спортинг в 11 туре Чемпионата Португалии по футболу.

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  • Игра пройдет на стадионе «Эштадиу да Луш».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал «Старт».
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Бенфика – Спортинг

  • Начало матча запланировано на 23:30 по московскому времени.

Бенфика: все новости

Спортинг: все новости

Чемпионат Португалии по футболу: все новости

Прогноз на матч Бенфика – Спортинг

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