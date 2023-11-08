Где смотреть Бенфика – Спортинг, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Португалии 12 ноября

В воскресенье, 12 ноября, сыграют Бенфика и Спортинг в 11 туре Чемпионата Португалии по футболу.

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Игра пройдет на стадионе «Эштадиу да Луш».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал «Старт».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Бенфика – Спортинг

Начало матча запланировано на 23:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Бенфика – Спортинг