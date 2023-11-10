Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах сыграет с «Вольфсбургом», «Бавария» примет «Хайденхайм» в субботу, «Байер» – «Унион» в воскресенье

Теги Бавария Вердер Боруссия Дортмунд Байер Боруссия Менхенгладбах Айнтрахт Франкфурт Штутгарт Вольфсбург Бохум Майнц бундеслига Германия результаты Хоффенхайм Аугсбург Фрайбург Кельн Унион Берлин Дармштадт Хайденхайм РБ Лейпциг Футбол

«Боруссия» Менхенгладбах сыграет с «Вольфсбургом» в 11-м туре Бундеслиги.

В субботу «Штутгарт» примет «Боруссию« Дортмунд, «Бавария» – «Хайденхайм».

В воскресенье «Байер» будет противостоять «Униону», «Вердер» – «Айнтрахту», «РБ Лейпциг» – «Фрайбургу».

Чемпионат Германии

11-й тур

Боруссия М – Вольфсбург
Дата проведения
10 ноября, 22.30, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аугсбург – Хоффенхайм
Дата проведения
11 ноября, 17.30, «ВВК-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Штутгарт – Боруссия Д
Дата проведения
11 ноября, 17.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бавария – Хайденхайм
Дата проведения
11 ноября, 17.30, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Дармштадт – Майнц
Дата проведения
11 ноября, 17.30, «Штадион ам Белленфалльтор»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бохум – Кельн
Дата проведения
11 ноября, 20.30, «Рурштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Байер – Унион
Дата проведения
12 ноября, 17.30, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вердер – Айнтрахт Ф
Дата проведения
12 ноября, 19.30, «Везерштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

РБ Лейпциг – Фрайбург
Дата проведения
12 ноября, 21.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий