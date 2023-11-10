Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах сыграет с «Вольфсбургом», «Бавария» примет «Хайденхайм» в субботу, «Байер» – «Унион» в воскресенье
«Боруссия» Менхенгладбах сыграет с «Вольфсбургом» в 11-м туре Бундеслиги.
В субботу «Штутгарт» примет «Боруссию« Дортмунд, «Бавария» – «Хайденхайм».
В воскресенье «Байер» будет противостоять «Униону», «Вердер» – «Айнтрахту», «РБ Лейпциг» – «Фрайбургу».
Чемпионат Германии
11-й тур
- Дата проведения
- 10 ноября, 22.30, «Боруссия-Парк»
- Дата проведения
- 11 ноября, 17.30, «ВВК-Арена»
- Дата проведения
- 11 ноября, 17.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
- Дата проведения
- 11 ноября, 17.30, «Альянц-Арена»
- Дата проведения
- 11 ноября, 17.30, «Штадион ам Белленфалльтор»
- Дата проведения
- 11 ноября, 20.30, «Рурштадион»
- Дата проведения
- 12 ноября, 17.30, «БайАрена»
- Дата проведения
- 12 ноября, 19.30, «Везерштадион»
- Дата проведения
- 12 ноября, 21.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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