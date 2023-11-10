Петржела о «Зените» в ЛЧ: «Не вышли бы из группы в этом сезоне. В 1/4 финала не играли бы»

Властимир Петржела уверен, что «Зенит» не вышел бы из группы Лиги чемпионов.

Ранее бывший тренер сине-бело-голубых заявил, что «Зенит» мог бы играть в 1/4 финала.

«Уверен, что «Зенит» не играл бы в 1/4 финала в этом сезоне.

Если вспомнить последние выступления «Зенита», то они были провальными, не выходили в плей-офф Лиги чемпионов.

Думаю, что они не вышли бы из группы, если бы участвовали в турнире в этом сезоне», – сказал экс-тренер « » .

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