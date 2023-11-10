Петржела о «Зените» в ЛЧ: «Не вышли бы из группы в этом сезоне. В 1/4 финала не играли бы»
Властимир Петржела уверен, что «Зенит» не вышел бы из группы Лиги чемпионов.
Ранее бывший тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу заявил, что «Зенит» мог бы играть в 1/4 финала.
«Уверен, что «Зенит» не играл бы в 1/4 финала Лиге чемпионов в этом сезоне.
Если вспомнить последние выступления «Зенита», то они были провальными, не выходили в плей-офф Лиги чемпионов.
Думаю, что они не вышли бы из группы, если бы участвовали в турнире в этом сезоне», – сказал экс-тренер «Зенита» Петржела.
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