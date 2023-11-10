Петржела о «Зените» в ЛЧ: «Не вышли бы из группы в этом сезоне. В 1/4 финала не играли бы»

Теги Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Мирча Луческу Властимил Петржела Спорт-Экспресс Футбол

Властимир Петржела уверен, что «Зенит» не вышел бы из группы Лиги чемпионов.

Ранее бывший тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу заявил, что «Зенит» мог бы играть в 1/4 финала.

«Уверен, что «Зенит» не играл бы в 1/4 финала Лиге чемпионов в этом сезоне.

Если вспомнить последние выступления «Зенита», то они были провальными, не выходили в плей-офф Лиги чемпионов.

Думаю, что они не вышли бы из группы, если бы участвовали в турнире в этом сезоне», – сказал экс-тренер «Зенита» Петржела.

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13 комментариев

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Ростовский
Если бы Зенит играл в ЛЧ то купил бы еще плюс 2-3 сильных игрока сверху к нынешнему составу. С нынешним лимитом можно позволить шикарный состав и без проблем выйти из группы ЛЧ.
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Caniball
Ответ Funny lepka
Ну это от группы зависит.Все же Зенит вполне мог бы и выйти
Из третий корзины бы жребились. Шансы были бы оч маленькие.
До этого из первой корзины выйти не могли. Да что выйти, ни одной победы на выезде одержать…..
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Funny lepka
Ну это от группы зависит.Все же Зенит вполне мог бы и выйти
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Re{FRIGE}r@toR
Странно, мне казалось, играй Зенит в ЛЧ, минимум до финала бы дошли
Со слов всех экспертов
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Кино Музыка
Жестко но справедливо.
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Игорь Сухов
Ответ Funny lepka
Ну это от группы зависит.Все же Зенит вполне мог бы и выйти
Вышел бы Зенит из группы. Вон Шахтёр Барсу обыграл, а ведь никто и не ожидал. Вообще-то странно как-то; УЕФА фиг поймёшь; говорят, что ни один российский клуб не будет играть в еврокубках, а сами дают добро на участие в турнире донецкому Шахтёру, который уже российский клуб.
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crazy_elky
Ответ Ростовский
Если бы Зенит играл в ЛЧ то купил бы еще плюс 2-3 сильных игрока сверху к нынешнему составу. С нынешним лимитом можно позволить шикарный состав и без проблем выйти из группы ЛЧ.
Что Зенит неоднократно и делал, лаже попадая в не самые сильные группы, как мы помним :)
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donatodonatore
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.ru
Власта плохого о Зените не скажет...
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prus_3
Бы...
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mjjppgj497
Ответ Игорь Сухов
Вышел бы Зенит из группы. Вон Шахтёр Барсу обыграл, а ведь никто и не ожидал. Вообще-то странно как-то; УЕФА фиг поймёшь; говорят, что ни один российский клуб не будет играть в еврокубках, а сами дают добро на участие в турнире донецкому Шахтёру, который уже российский клуб.
Толсто, причем дважды
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