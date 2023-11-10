Луческу о «Зените» в ЛЧ: «Могли бы выйти в четвертьфинал, но уровень футбола в Европе выше, чем в России»

Теги Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Мирча Луческу Спорт-Экспресс Футбол

Мирча Луческу считает, что «Зенит» мог бы дойти до 1/4 финала Лиги чемпионов.

– Если бы «Зенит» сейчас оказался в Лиге чемпионов, как бы он выступил?

– Уровень футбола в Европе выше, чем в России. Однако, думаю, питерцы могли бы выйти в четвертьфинал.

Но там их уже ждали бы «Манчестер Сити», «Бавария», «Реал», «Барселона», «Ливерпуль», «Интер» и другие, в общем, одни и те же восемь клубов, которые доминируют в европейском футболе.

Сейчас всем в Европе непросто. Ведь вышеперечисленные клубы только повышают свой уровень, получают больше доходов с каждым годом. Но почему бы не побороться с ними!

Напомню, «Шахтер», «Зенит», ЦСКА выигрывали Кубок УЕФА. Просто пока невозможно оценить реальный уровень питерцев, – сказал бывший главный тренер «Зенита» Луческу.

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14 комментариев

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olander
Гладко было на бумаге, но забыли про овраги
+8
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Мукунку хороший
Ответ olander
Гладко было на бумаге, но забыли про овраги
Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе.
+6
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+6
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ApXuMaHqPuT
Всё верно дед сказал. Даже в лучшие годы РПЛ потолок российского клуба в ЛЧ это 1/4, дальше уже будут топы, против которых шансы мизерные😐
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ЛексЛютый
Ответ Andartan
Я уже жду не дождусь, когда наши вернуться в еврокубки и все эти глупые разговоры про то, какие у нас сильные клубы и как далеко бы они прошли в этих турнирах наконец прекратятся.
«Ну и…?»
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zer
Ответ ApXuMaHqPuT
Всё верно дед сказал. Даже в лучшие годы РПЛ потолок российского клуба в ЛЧ это 1/4, дальше уже будут топы, против которых шансы мизерные😐
1/4 на самом деле очень даже неплохо

чтобы проходить дальше нужен бюджет в сотни миллионов евро или удачное стечение обстоятельств. но чаще - бюджет)
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Leon Petov
Хочет снова бразильцев потренировать ?
+1
-1
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ApXuMaHqPuT
Ответ zer
1/4 на самом деле очень даже неплохо чтобы проходить дальше нужен бюджет в сотни миллионов евро или удачное стечение обстоятельств. но чаще - бюджет)
Да неплохо, ведь на топа можно и в 1/8 напороться.
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