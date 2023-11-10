Луческу о «Зените» в ЛЧ: «Могли бы выйти в четвертьфинал, но уровень футбола в Европе выше, чем в России»

Мирча Луческу считает, что «Зенит» мог бы дойти до 1/4 финала Лиги чемпионов.

– Если бы «Зенит» сейчас оказался в , как бы он выступил?

– Уровень футбола в Европе выше, чем в России. Однако, думаю, питерцы могли бы выйти в четвертьфинал.

Но там их уже ждали бы «Манчестер Сити», «Бавария», «Реал», «Барселона», «Ливерпуль», «Интер» и другие, в общем, одни и те же восемь клубов, которые доминируют в европейском футболе.

Сейчас всем в Европе непросто. Ведь вышеперечисленные клубы только повышают свой уровень, получают больше доходов с каждым годом. Но почему бы не побороться с ними!

Напомню, «Шахтер», «Зенит», ЦСКА выигрывали Кубок УЕФА. Просто пока невозможно оценить реальный уровень питерцев, – сказал бывший главный тренер « » .

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