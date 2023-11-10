Луческу о «Зените» в ЛЧ: «Могли бы выйти в четвертьфинал, но уровень футбола в Европе выше, чем в России»
Мирча Луческу считает, что «Зенит» мог бы дойти до 1/4 финала Лиги чемпионов.
– Если бы «Зенит» сейчас оказался в Лиге чемпионов, как бы он выступил?
– Уровень футбола в Европе выше, чем в России. Однако, думаю, питерцы могли бы выйти в четвертьфинал.
Но там их уже ждали бы «Манчестер Сити», «Бавария», «Реал», «Барселона», «Ливерпуль», «Интер» и другие, в общем, одни и те же восемь клубов, которые доминируют в европейском футболе.
Сейчас всем в Европе непросто. Ведь вышеперечисленные клубы только повышают свой уровень, получают больше доходов с каждым годом. Но почему бы не побороться с ними!
Напомню, «Шахтер», «Зенит», ЦСКА выигрывали Кубок УЕФА. Просто пока невозможно оценить реальный уровень питерцев, – сказал бывший главный тренер «Зенита» Луческу.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
чтобы проходить дальше нужен бюджет в сотни миллионов евро или удачное стечение обстоятельств. но чаще - бюджет)