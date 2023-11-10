Цаллагов о США: «Смотрю новости – считается, что это наш конкурент на политической арене, но у американцев таких настроений не заметил. Главный минус – разрыв между богатыми и бедными»

Теги Зенит премьер-лига Россия Первая лига Ибрагим Цаллагов Алания Владикавказ Футбол

Ибрагим Цаллагов рассказал, что ему не понравилось в США.

– Ты упоминал свой отдых в Лос-Анджелесе. Сколько всего раз был в Штатах?

– Два раза.

– Понравилось?

– Да. Люди там доброжелательные. Я смотрю новости – считается, что США наш конкурент на политической арене. Но среди обычных американцев таких настроений не заметил.

Главный минус США – очень большой разрыв между богатыми и бедными. Видел многих людей, спящих на улице.

– А главный плюс?

– Как бы банально ни звучало, человек там может реализоваться. Все же слышали про американскую мечту, – сказал футболист «Алании», ранее игравший за «Зенит».

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74 комментария

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Nastia Sergey
как хорошо, что в России разрыва между богатыми и бедными нет!
+42
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Сергей Пацаваца
В России ещё хуже: кто-то возит собачку на частном самолёте,а кто-то ест блины с лопаты
+35
-8
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Ихарь Окенфэйлов
Про то, что Россия в чем то конкурент США, считаю только в России :)) В остальных странах просто живут, и думают о своих заботах и насущных делах
+33
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+22
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feelthedroom@mail.ru
Ответ MustOilHelsinki
Разрыв между бедными и богатыми в России тоже есть как бы))
Так он везде)
И так будет всегда, при любом строе , экономке и тп
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kilo_gilo
Ответ Nastia Sergey
как хорошо, что в России разрыва между богатыми и бедными нет!
просто в США богатые и бедные (бездомные) могут жить на одной улице: один в солидных апартаментах, второй - через дорогу под кустом, а у нас есть 2 России, живущие параллельно друг с другом, не пересекаясь вовсе
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MustOilHelsinki
Разрыв между бедными и богатыми в России тоже есть как бы))
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Overkiller
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Про то, что Россия в чем то конкурент США, считаю только в России :)) В остальных странах просто живут, и думают о своих заботах и насущных делах
Что правда то правда. Только у нас лезут со всякими "наш ответ Голливуду", "наш ответ Маску" и т. д. Кто то может себе представить новости в США: "наш ответ Министерству Культуры Российской Федерации" или "наш ответ Рогозину (или кто там сейчас в Роскосмосе)"? )))
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Владислав88
Американцам плевать на России, потому что из жизнь никак не зависит от России, от слова совсем, а жить россиян полностью зависит от политики США...
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супермяч
Ответ Владислав88
Американцам плевать на России, потому что из жизнь никак не зависит от России, от слова совсем, а жить россиян полностью зависит от политики США...
Экономика США 25% от мировой. Жизнь всего мира по объективным причинам зависит от политики США.
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ymuller
Ответ Nastia Sergey
как хорошо, что в России разрыва между богатыми и бедными нет!
он не говорил что в России нет такого минуса
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супермяч
В России просто спать на улице холодно. Так долго не протянешь.
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Фан Рубина
Ответ natetinain
зато у россии очень адекватные друзья. русский с китайцем, иранцем и северокорейцем - братья навеки.
Всё просто. Друг - это в том числе и тот, кто не накладывает беспричинные санкции, продаёт то, что мы хотим купить, помогает обходить внешние ограничения и не говорит гадости.

Если же вы хотите быть другом у группы развязных мажоров, которые постоянно дают понять, как неправильно ты живёшь, накладывают всевозможные ограничения и говорят гадости - то у вас очень странные понятия о дружбе.
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Pigmalion
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Про то, что Россия в чем то конкурент США, считаю только в России :)) В остальных странах просто живут, и думают о своих заботах и насущных делах
Ну при этом политики США и Запада называют Россию и Китай своими главными угрозами.
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Overkiller
Ответ Antagonist
Есть,но не в таком количестве. В США целые палаточные городки для бездомных есть,районы,где бездомные спят на картонках по всем улицам. А в России даже у самого последнего маргинала есть какая-нибудь квартира в старой хрущевке,такого количества бездомных не увидишь ни в каких городах у нас,это же факт
Вы не видели как в малых городах за Уралом люди в бараках под снос живут где элементарно воды и отопления нет? И один деревянный сортир на улице на пару таких двухэтажных домов.
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супермяч
Ответ Antagonist
Есть,но не в таком количестве. В США целые палаточные городки для бездомных есть,районы,где бездомные спят на картонках по всем улицам. А в России даже у самого последнего маргинала есть какая-нибудь квартира в старой хрущевке,такого количества бездомных не увидишь ни в каких городах у нас,это же факт
То что ты не видишь бездомных на улице не означает что у всех есть квартиры. Это означает что прожить на улице зимой нереально и бездомные долго не живут без дома.
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Antagonist
Ответ MustOilHelsinki
Разрыв между бедными и богатыми в России тоже есть как бы))
Есть,но не в таком количестве. В США целые палаточные городки для бездомных есть,районы,где бездомные спят на картонках по всем улицам. А в России даже у самого последнего маргинала есть какая-нибудь квартира в старой хрущевке,такого количества бездомных не увидишь ни в каких городах у нас,это же факт
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Заяцволк
Ответ Владислав88
Американцам плевать на России, потому что из жизнь никак не зависит от России, от слова совсем, а жить россиян полностью зависит от политики США...
Ахха, классика от сидящих на диване, и ждущих у моря погоды ))) т.е. жизнь россиян зависит не от них самих, да, а от США ? т.е. США мешает жителям России найти себе подходящую профессию с достойным заработком, найти бесплатные курсы и видео, обучиться, зарабатывать после этого нормальные деньги, и жить хорошо ? ) Ну ок, можно дальше в это верить, никто не запрещает )
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London-D
Ответ Nastia Sergey
как хорошо, что в России разрыва между богатыми и бедными нет!
Какое отношение твой комментарий имеет к этой новости?
У Цаллагова спросили про США, он и отвечает про эту страну. Не упоминая Россию, и не сравнивая её с Америкой.
А почему ты не упомянул Гваделупу, Монголию, ну или Тринидад и Тобаго?
Ведь эти страны так же как и Россия не имеют отношения к сказанному в интервью, но высираешься ты только на одну, в попытке задёшево срубить плюсов у спортсовской либшизы, для которых ругать Россию, и хвалить гей-парады (см. предыдущую новость) это смысл бреной жизни.
Может ты и тебе подобные будете писать о проблемах России, только под соответствующей по тематике новости, а не везде где увидите? Так хотя бы будет в тему, а не так как сейчас у тебя вышло.
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Кашшай Чакырович
Средний класс, средний бизнес во всем мире уничтожается , все захватывают трансатлантические компании и разрыв между бедными и богатыми растет каждый день ! С появлением одного нового миллиардера, появляется миллион нищих ! Что с ними нужно сделать ? Правильно списать, думают богатые , поэтому нужны войны , эпедемии и голод !
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rude.
В США много бомжей потому что там это не уязвимая социальная группа. У них тоже есть права. Есть фудбанки, в церквях выдают одежду, велфэры от государства. Вполне в теплом штате можно и на улице жить. Такой путь часто выбирают инфантильные люди которые не хотят пахать чтобы оплачивать жилье, счета и т.д...Это только те кто на улице живет, многие в машинах живут например.
Ну просто климат и социальная обстановка позволяет, в России это просто нереально, и замерзнешь, и социальное положение обязывает, тут этого никогда не поймут.
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Фан Рубина
Ответ Sergey
Европа, от которой надо защищаться периодически? Когда Вы в последний раз защищались от нее? Может периодичность подскажете?
Если взять с периода формирования национальных государств, не уходя во времена, когда роль играла религия и феодальные правила, то:
1812, 1853, 1918-1922 (интервенция в Гражданскую), 1941-1945, 1947-1991 (Холодная война). Ну и с 2007 (Мюнхенская речь) где-то - нынешнее противостояние. В 45 году мы отодвинули европку за Одер и Эльбу, сейчас она снова у ворот.
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Overkiller
Ответ Экспертное мнение
Логично, потому что США империя на пике, Россия империя на упадке. Однако только у России хватило духа не склонить колени перед хозяевами мира, только Россия может спугнуть хозяев одной лишь вероятностью создать альянс с Латинской Америкой. Заставить хозяев биться в истерике - смогла только Россия, никакой торгашеский Китай так не может даже имея все ресурсы мира, арабы продались нефтедолларам, позор, даже не подозревают что евреи по их задницам придет потом. Единственный вопрос - смогут ли Россия с Ираном решающим апперкотом отправить хозяев в нокаут? Или тоже дадут заднюю, время покажет.
Эталонный телезритель.
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Pigmalion
Ну при этом политики США и Запада называют Россию и Китай своими главными угрозами.
А с каких пор "угроза" и "конкурент" слова синонимы? Ты хоть словарик полистай что ли, или какие то передачи развивающие глянь
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супермяч
Ответ ZenitFan
а что ты понимаешь под экономикой сша? банковские услуги? права на интеллектуальную собственность? а если взять реальный сектор. что у них есть ?
Экономика это ВВП. Грубо это всё что производится на территории страны: и товары и услуги. В США есть всё, зайди на ебей или Амазон. Я раньше заказывал и витамины, и инструменты (которые в разы лучше китайских) и одежду. Про айфоны, машины, самолёты и космос все знают.
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atomio
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Про то, что Россия в чем то конкурент США, считаю только в России :)) В остальных странах просто живут, и думают о своих заботах и насущных делах
Именно. А у нас на улице любого спроси - так ответят что мы с Америкой боремся за многополярный мир)
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