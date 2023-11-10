Цаллагов о США: «Смотрю новости – считается, что это наш конкурент на политической арене, но у американцев таких настроений не заметил. Главный минус – разрыв между богатыми и бедными»

Ибрагим Цаллагов рассказал, что ему не понравилось в США.

– Ты упоминал свой отдых в Лос-Анджелесе. Сколько всего раз был в Штатах?

– Два раза.

– Понравилось?

– Да. Люди там доброжелательные. Я смотрю новости – считается, что США наш конкурент на политической арене. Но среди обычных американцев таких настроений не заметил.

Главный минус США – очень большой разрыв между богатыми и бедными. Видел многих людей, спящих на улице.

– А главный плюс?

– Как бы банально ни звучало, человек там может реализоваться. Все же слышали про американскую мечту, – сказал футболист « », ранее игравший за « ».

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