Цаллагов о США: «Смотрю новости – считается, что это наш конкурент на политической арене, но у американцев таких настроений не заметил. Главный минус – разрыв между богатыми и бедными»
Ибрагим Цаллагов рассказал, что ему не понравилось в США.
– Ты упоминал свой отдых в Лос-Анджелесе. Сколько всего раз был в Штатах?
– Два раза.
– Понравилось?
– Да. Люди там доброжелательные. Я смотрю новости – считается, что США наш конкурент на политической арене. Но среди обычных американцев таких настроений не заметил.
Главный минус США – очень большой разрыв между богатыми и бедными. Видел многих людей, спящих на улице.
– А главный плюс?
– Как бы банально ни звучало, человек там может реализоваться. Все же слышали про американскую мечту, – сказал футболист «Алании», ранее игравший за «Зенит».
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И так будет всегда, при любом строе , экономке и тп
Если же вы хотите быть другом у группы развязных мажоров, которые постоянно дают понять, как неправильно ты живёшь, накладывают всевозможные ограничения и говорят гадости - то у вас очень странные понятия о дружбе.
У Цаллагова спросили про США, он и отвечает про эту страну. Не упоминая Россию, и не сравнивая её с Америкой.
А почему ты не упомянул Гваделупу, Монголию, ну или Тринидад и Тобаго?
Ведь эти страны так же как и Россия не имеют отношения к сказанному в интервью, но высираешься ты только на одну, в попытке задёшево срубить плюсов у спортсовской либшизы, для которых ругать Россию, и хвалить гей-парады (см. предыдущую новость) это смысл бреной жизни.
Может ты и тебе подобные будете писать о проблемах России, только под соответствующей по тематике новости, а не везде где увидите? Так хотя бы будет в тему, а не так как сейчас у тебя вышло.
Ну просто климат и социальная обстановка позволяет, в России это просто нереально, и замерзнешь, и социальное положение обязывает, тут этого никогда не поймут.
1812, 1853, 1918-1922 (интервенция в Гражданскую), 1941-1945, 1947-1991 (Холодная война). Ну и с 2007 (Мюнхенская речь) где-то - нынешнее противостояние. В 45 году мы отодвинули европку за Одер и Эльбу, сейчас она снова у ворот.