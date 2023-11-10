Цаллагов о «Сочи» как фарме «Зенита»: «Не очень понимаю. Трансферы? Кто откажется от качественных футболистов?»
Ибрагим Цаллагов оценил мнение о том, что «Сочи» – это фарм-клуб «Зенита».
— Клуб называли фармом «Зенита», да и сейчас продолжают. Вас ведь тогда реально целая толпа из Питера приехала.
— Честно, не очень понимаю про фарм. Мы побеждали «Зенит»? Побеждали. Да, из «Зенита» в «Сочи» в какой-то момент пришло много игроков. Но кто откажется от качественных футболистов?
Я лично всегда выходил на «Зенит» с особой мотивацией, – сказал экс-хавбек «Сочи», а ныне игрок «Алании».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
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