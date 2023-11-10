«Арсеналу» интересен Дуглас из «Астон Виллы». Клуб хочет зимой подписать хавбека из-за травмы Парти
«Арсенал» хочет зимой подписать хавбека из-за травмы Томаса Парти.
Приоритетная цель лондонцев – полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис.
Однако клуб из Бирмингема полон амбиций и хочет сохранить 25-летнего хавбека, вызванного в сборную Бразилии на ноябрьские матчи.
В 11 матчах АПЛ в этом сезоне Дуглас забил 5 голов и сделал 1 ассист. Его статистика – здесь.
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