«Арсеналу» интересен Дуглас из «Астон Виллы». Клуб хочет зимой подписать хавбека из-за травмы Парти

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Томас Парти Дуглас Луис Фабрицио Романо Футбол

«Арсенал» хочет зимой подписать хавбека из-за травмы Томаса Парти.

Приоритетная цель лондонцев – полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис.

Однако клуб из Бирмингема полон амбиций и хочет сохранить 25-летнего хавбека, вызванного в сборную Бразилии на ноябрьские матчи.

В 11 матчах АПЛ в этом сезоне Дуглас забил 5 голов и сделал 1 ассист. Его статистика – здесь.

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5 комментариев

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rude.
Это был бы крутой трансфер, но браммис на него конский ценник повесят, что-то около сотки. Сдюжают ли его канониры, хороший вопрос.
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rcdgkwhyxj
Он лучше Гимараеса?
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charly001
Пока незакарнавалил надо переходить
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Ashot Kafka
Ответ rcdgkwhyxj
Он лучше Гимараеса?
Нет, но Ньюкасл его не продаст, а с Виллой можно договориться.
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