«Арсеналу» интересен Дуглас из «Астон Виллы». Клуб хочет зимой подписать хавбека из-за травмы Парти

«Арсенал» хочет зимой подписать хавбека из-за травмы Томаса Парти.

Приоритетная цель лондонцев – полузащитник « » .

Однако клуб из Бирмингема полон амбиций и хочет сохранить 25-летнего хавбека, вызванного в сборную Бразилии на ноябрьские матчи.

В 11 матчах в этом сезоне Дуглас забил 5 голов и сделал 1 ассист. Его статистика – здесь.

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