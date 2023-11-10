«Джокович – лучший атлет всех времен и всех видов спорта. Он сотворил нечто невероятное». Защитник «Зенита» Эракович о Новаке

Теги Зенит премьер-лига Россия Новак Джокович Матч ТВ Страхиня Эракович Футбол

Страхиня Эракович назвал Новака Джоковича лучшим атлетом всех времен и народов.

– Сводила ли вас судьба с Новаком Джоковичем?

– Для меня это лучший атлет вообще всех времен и всех видов спорта. Считаю, он сотворил нечто невероятное.

Сербия – небольшая и не самая богатая страна. Да, начать играть в футбол у нас может каждый. Для тенниса нужны более серьезные вложения. Даже для того, чтобы просто начать. Новак же при этом смог достичь таких результатов, что теперь этому чуду удивляется весь мир.

Сейчас бывает, что на том или ином турнире против Джоковича может болеть вся арена. А он тем не менее все равно выигрывает. Этим Новак показывает, что не просто сильный игрок, но еще и очень сильная личность. И подтверждает, что он лучший.

Что касается вашего вопроса, мы как‑то находились в одном месте. Но знакомства не случилось. Согласитесь, в такой ситуации походить первым и представляться с моей стороны выглядело бы глупо, – сказал защитник «Зенита» Эракович.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Blaumerc
Алина Загитова!!!
вот кто величайшая спортсменка и атлетка всех времён.
мне так жена сказала.
ну спорить с женой на счёт Загитовой у меня не хватит смелости.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зелёный гопник
Ответ Иван Иванов
Имя "Страхиня" - вот это унижение!
Это говорит Иван Иванов 🤦🏼‍♂️
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rio de Janeiro
Новак не просто величайший теннисист (только полный идиот может это отрицать) и один из величайших спортсменов в истории но ещё и прекрасный человек с адекватной общественной и политической позицией.Красавец)
+21
-12
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Verdo
Contra factum non datur argumentum
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ApXuMaHqPuT
Сразу видно - объективный непредвзятый сербский эксперт😎
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Генадий Адамов
Без скромности скажу, я тоже был фанатом Спартака, сборной России по футболу, не по наслышке видел наших выдающихся футболистов, таких как Яшин, Шестернев, Воронин, Хурцилава, Кипиани, Дзодзуашвили, Оганесян, Андреасян, Маркаров, Банишевский, Блохин, Михайличенко, список можно продолжать бесконечно, хоккей обожал, Мальцев, Харламов, Макаров, Якушев, пипец какая настальгия, сейчас Овечкин, но как стали приглашать зарубежных спортсменов, как то патриотизм сошёл на нет в этих видах спорта, вот теперь обожаю большой теннис, борьба личностей один на один, тут и психология и талант, менталитет и многое другое, всё или почти всё зависит от конкретной личности, аж дух захватывает
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vedved
Ответ Дмитрий Осипов
вроде написано, что любит Тампа Бей, но скорее всего бот
Не помню такого хоккеиста в Тампе)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Осипов
Ответ Vedved
Кто это?)
вроде написано, что любит Тампа Бей, но скорее всего бот
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vedved
Ответ Дмитрий Осипов
Том Брэди только посмеётся над этими словами:)
Кто это?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дорох
Ответ Blaumerc
Алина Загитова!!! вот кто величайшая спортсменка и атлетка всех времён. мне так жена сказала. ну спорить с женой на счёт Загитовой у меня не хватит смелости.
hahay
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дорох
Ответ Матрос Кот
Что значит лучший всех времен и всех видов? Футбол спорт номер один в мире. Значит тут поспорят Пеле,Месси и Марадона. А еще есть бокс,хоккей,баскетбол. Многие любители этих видов,даже не знают какой Джокович великий.
а Роналду?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Генадий Адамов
Ответ Товарищ Бразаускас
Джордан? Болт?
Исинбаева
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Ответ Товарищ Бразаускас
Джордан? Болт?
Фелпс: ну да, ну да:))

Хотя в теннисе безусловно лучший, как бы не горели персофаны Федерера и Короля грунтов:))
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Иванов
Ответ unreality
Тебе семь годиков?
Хочешь сказать над именем Страхиня не издевались бы в 30 лет в России? 😉
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
deimon7.7
Ответ Зелёный гопник
Это говорит Иван Иванов 🤦🏼‍♂️
Жестко ты его 😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
unreality
Ответ Иван Иванов
Имя "Страхиня" - вот это унижение!
Тебе семь годиков?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Topordo
Ответ Зелёный гопник
Конечно лучше, у человека совсем нет фантазии и мозга, если он Иван Иванов 😃
Ну Страхиня Иванов было бы поинтереснее, согласен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Товарищ Бразаускас
Джордан? Болт?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Makto
Не смейтесь, но лучшии атлет всех времен Карелин
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
guaresci
«Подходить первым и представляться с моей стороны выглядело бы глупо». Ну конечно, это же Новак должен был первым подойти и представиться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sanan1908
Где-то грустит Леброн после таких слов)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей
Не, Кокорин луччо будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Осипов
Том Брэди только посмеётся над этими словами:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий