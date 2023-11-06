Новак Джокович: «Непобедимых нет, но я рад, что вокруг меня есть эта аура. Это дает мне психологическое преимущество»

Новак Джокович рассказал, как относится к тому, что его считают непобедимым.

«Непобедимых нет, но я рад, что вокруг меня есть эта аура – люди думают, что меня невозможно обыграть, игроки чувствуют это на корте. Для меня это очень важно.

Хочу, чтобы они это чувствовали, потому что из-за этого я ощущаю себя непобедимым. Это дает мне психологическое преимущество».

Димитров провел великий турнир в Париже – но Джокович довел его до слез. Это история всей карьеры

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