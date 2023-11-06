Новак Джокович: «Непобедимых нет, но я рад, что вокруг меня есть эта аура. Это дает мне психологическое преимущество»
Новак Джокович рассказал, как относится к тому, что его считают непобедимым.
«Непобедимых нет, но я рад, что вокруг меня есть эта аура – люди думают, что меня невозможно обыграть, игроки чувствуют это на корте. Для меня это очень важно.
Хочу, чтобы они это чувствовали, потому что из-за этого я ощущаю себя непобедимым. Это дает мне психологическое преимущество».
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По стилю игры не особо привлекает, но как спортсмена меня очень мотивирует его психология.
Джокович даёт мотивацию в жизни, вспоминаю Финал Уимблдона-2019
Когда все в жизни против тебя, не надо слов, эмоций.
Просто надо молча- показывать делом, чтобы все остальные молчали.
Как фанату Федерера, больно смотреть тот финал, но Джокович после крайнего розыгрыша не радовался дико, не кричал - а молча усмехнулся.
Когда в жизни или в корте все против тебя- надо молча делать дело, чтобы все молчали
А ещё больше мотивирует его звериный взгляд после АО-2023.
В теннис играют два человека, а побеждает всегда Джокович.
возможно поэтому Высшие силы его поддерживают и дают дополнительную энергию недоступную другим
Немного хуже выглядит в длинных розыгрышах , но сильно прибавил на подаче и при игре у сетки , ведет игру чаще сам .