Новак Джокович: «Непобедимых нет, но я рад, что вокруг меня есть эта аура. Это дает мне психологическое преимущество»

Теги Новак Джокович ATP Rolex Paris Masters Теннис

Новак Джокович рассказал, как относится к тому, что его считают непобедимым.

«Непобедимых нет, но я рад, что вокруг меня есть эта аура – люди думают, что меня невозможно обыграть, игроки чувствуют это на корте. Для меня это очень важно. 

Хочу, чтобы они это чувствовали, потому что из-за этого я ощущаю себя непобедимым. Это дает мне психологическое преимущество».

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8 комментариев

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Tseren031293
Настоящий Акела, сравнимый с Джорданом в 90-х.
По стилю игры не особо привлекает, но как спортсмена меня очень мотивирует его психология.
Джокович даёт мотивацию в жизни, вспоминаю Финал Уимблдона-2019
Когда все в жизни против тебя, не надо слов, эмоций.
Просто надо молча- показывать делом, чтобы все остальные молчали.
Как фанату Федерера, больно смотреть тот финал, но Джокович после крайнего розыгрыша не радовался дико, не кричал - а молча усмехнулся.
Когда в жизни или в корте все против тебя- надо молча делать дело, чтобы все молчали
А ещё больше мотивирует его звериный взгляд после АО-2023.
В теннис играют два человека, а побеждает всегда Джокович.
+16
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+15
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Ан Кот
красава Новак, всегда говорит как есть без лицемерия,
возможно поэтому Высшие силы его поддерживают и дают дополнительную энергию недоступную другим
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Ночная Фурия
Ответ Tseren031293
Настоящий Акела, сравнимый с Джорданом в 90-х. По стилю игры не особо привлекает, но как спортсмена меня очень мотивирует его психология. Джокович даёт мотивацию в жизни, вспоминаю Финал Уимблдона-2019 Когда все в жизни против тебя, не надо слов, эмоций. Просто надо молча- показывать делом, чтобы все остальные молчали. Как фанату Федерера, больно смотреть тот финал, но Джокович после крайнего розыгрыша не радовался дико, не кричал - а молча усмехнулся. Когда в жизни или в корте все против тебя- надо молча делать дело, чтобы все молчали А ещё больше мотивирует его звериный взгляд после АО-2023. В теннис играют два человека, а побеждает всегда Джокович.
Спасибо, друг!!! Пост мудрого человека! ❤
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Кавабунга Шреддоголовый
Ни убавить, ни прибавить. Чемпионович действительно создал себе некий ореол непобедимости и даже при не самой хорошей игре задавит психологически, морально, просто задавит авторитетом и соперник уже до матча выходит с полными штанами
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dedpihto59
Ответ Tseren031293
Настоящий Акела, сравнимый с Джорданом в 90-х. По стилю игры не особо привлекает, но как спортсмена меня очень мотивирует его психология. Джокович даёт мотивацию в жизни, вспоминаю Финал Уимблдона-2019 Когда все в жизни против тебя, не надо слов, эмоций. Просто надо молча- показывать делом, чтобы все остальные молчали. Как фанату Федерера, больно смотреть тот финал, но Джокович после крайнего розыгрыша не радовался дико, не кричал - а молча усмехнулся. Когда в жизни или в корте все против тебя- надо молча делать дело, чтобы все молчали А ещё больше мотивирует его звериный взгляд после АО-2023. В теннис играют два человека, а побеждает всегда Джокович.
Хорошо сказано,респект ✊‼️
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Daniel End
Ноле непобедимых нет, но есть великие!Ты один из них!
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бизе
Надо честно сказать , что и играет Новак , как в лучшие годы , один отрезок за год в начале грунтового сезона выглядел бледно , а все остальное время доминировал . Все разговоры про возраст не имеют отношения к реальности , никаких проблем ни с выносливостью , ни с точностью не наблюдаю , разве что меньше матчей играет в течении года .
Немного хуже выглядит в длинных розыгрышах , но сильно прибавил на подаче и при игре у сетки , ведет игру чаще сам .
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Вегетарианец_
Ответ Daniel End
Ноле непобедимых нет, но есть великие!Ты один из них!
Новак не один из великих, а ВЕЛИЧАЙШИЙ теннисист в истории, статистика и факты прямо на это указывают.)
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