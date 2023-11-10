Защитник «Зенита» Эракович об Ивиче: «В Сербии о нем говорят только хорошее как об одном из наших сильнейших тренеров»

Теги Зенит премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Страхиня Эракович Футбол

Страхиня Эракович высказался о главном тренере «Краснодара» Владимире Ивиче.

Защитник «Зенита» выразил мнение накануне матча сине-бело-голубых с «быками» в Мир РПЛ.

— «Краснодар» возглавляет сербский специалист Владимир Ивич. Который в свое время играл за «Партизан». Мини‑дерби для вас?

— Дерби будет по другому поводу — оно в первую очередь связано с турнирной ситуацией. А что Ивич играл за «Партизан», значения в данный момент уже не имеет (улыбается).

— Ивич никогда не работал с сербскими клубами. Что знаете о нем как о тренере?

— Не хочу никого обидеть, но чего‑то конкретного о нем не знаю. Но при этом в Сербии о нем говорят только хорошее как об одном из наших сильнейших тренеров, — сказал Эракович.

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