Защитник «Зенита» Эракович об Ивиче: «В Сербии о нем говорят только хорошее как об одном из наших сильнейших тренеров»
Страхиня Эракович высказался о главном тренере «Краснодара» Владимире Ивиче.
Защитник «Зенита» выразил мнение накануне матча сине-бело-голубых с «быками» в Мир РПЛ.
— «Краснодар» возглавляет сербский специалист Владимир Ивич. Который в свое время играл за «Партизан». Мини‑дерби для вас?
— Дерби будет по другому поводу — оно в первую очередь связано с турнирной ситуацией. А что Ивич играл за «Партизан», значения в данный момент уже не имеет (улыбается).
— Ивич никогда не работал с сербскими клубами. Что знаете о нем как о тренере?
— Не хочу никого обидеть, но чего‑то конкретного о нем не знаю. Но при этом в Сербии о нем говорят только хорошее как об одном из наших сильнейших тренеров, — сказал Эракович.
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