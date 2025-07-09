Самый яркий гол в истории РПЛ, который не был забит: в 2002-м Семшов пожалел «Спартак» из-за лежащего соперника

Президент «Торпедо» похвалил, тренер – не понял.

Когда речь заходит о ярких примерах фэйр-плей в европейском футболе, вспоминаются, например, Паоло Ди Канио, который не стал забивать в пустые ворота «Эвертона»; Гари Линекер, не получивший за всю карьеру ни одной карточки; Мирослав Клозе, убедивший арбитра отменить пенальти, который сам и заработал.

В российском футболе самый известный случай проявления честной игры произошел в 2002 году, когда полузащитник «Торпедо» Игорь Семшов во время опасной атаки своей команды выбил мяч в аут, увидев лежащего игрока «Спартака». Джентльменский поступок оценили не все: одни хвалили и восхищались, другие недоумевали и видели фальшь.

Мы сделали этот текст вместе с сетью мультибрендовых магазинов AMAZING RED – Семшов недавно стал амбассадором компании и снялся в фотосессии, которая прошла на месте легендарного стадиона имени Стрельцова. Идеальный повод вспомнить громкое событие из прошлого.

Семшов случайно травмировал Митрески, убежал от него – и остановил свою же атаку

«Спартак» входил в сезон-2002 чемпионом, «Торпедо» – в статусе четвертой команды турнира. Они встретились в седьмом туре. Интриг перед игрой хватало: в воротах «Спартака» неожиданно закрепился Дмитрий Гончаров, четыре гола в шести играх забил 18-летний Дмитрий Сычев, против родной команды за «Торпедо» играл Александр Ширко, помогал ему 18-летний Игорь Лебеденко. Две игры до этого «Торпедо» «Спартаку» не проиграло (2:0, 2:2).

Матч в «Лужниках» получился ярким – со множеством голевых моментов, из которых команды реализовали всего три. В первых двух голах поучаствовал Игорь Семшов: в первом тайме подправил мяч головой, невольно сделав голевой пас Егору Титову, который вывел «Спартак» вперед.

А на 47-й минуте исправил ошибку и сравнял счет.

Спустя десять минут он мог сделать дубль. «Торпедо» атаковало. Прокидывая мяч себе на ход, Семшов угодил в лицо защитнику «Спартака» Игору Митрески. Македонец упал и остался лежать на газоне. Семшов подхватил мяч от партнера, ворвался в штрафную и приблизился к углу вратарской. Но не стал бить и не отдал Игорю Лебеденко, который замкнул бы прострел. Вместо этого полузащитник резко остановился, развернулся и выбил мяч за боковую, следуя этике фэйр-плей.

Сейчас Семшов вспоминает этот момент так: «Я заметил, что Митрески лежит без движения – не знаю, больно ему было или нет, не было шанса разобраться, все очень быстро случилось. Но я развернулся и выбил мяч в аут. Поступил как человек прежде всего. А насколько все было серьезно, я уже не мог судить».

«Торпедо» упустило пусть и не стопроцентный – теоретически пас мог перехватить Баи Кебе, а ударить Семшову было непросто, – но очень близкий к голевому момент. А вскоре и пропустило – после рикошета от защитника Александра Лухвича забил Эдуард Цихмейструк. «Спартак» выиграл 2:1.

Романцев восхитился поступком Семшова, тренер «Торпедо» уверял, что «травмы не было»

После матча реакция на выбитый мяч разделилась: соперники хвалили Семшова, главный тренер – недоумевал.

«Это поступок, достойный уважения. Я на месте торпедовца, наверное, поступил бы так же», – говорил Егор Титов «Спорт-Экспрессу». Вратарь Дмитрий Гончаров разделял мнение одноклубника: «Игорь просто молодец. Я его знаю с 1996 года и за этот поступок снимаю перед ним шляпу. Это и есть пример честной игры».

«Видимо, не нужны ни деньги, ни премиальные. Голевой момент, там не было травмы, мяч попал в лицо – вдруг он выбил в аут. Непонятная для меня ситуация», – удивлялся на пресс-конференции главный тренер «Торпедо» Виталий Шевченко.

Олег Романцев испытывал противоположные эмоции: «Сегодняшний случай показал всему миру, что такое настоящий честный футбол – то, что сделал господин Семшов. Этот момент меня восхитил».

«Я бы тоже на его месте восхищался, – делился Шевченко со «Спорт-Экспрессом». – Даю гарантию, что спартаковцы в таком же эпизоде никогда не остановились бы. Потому что они хотят выигрывать, хотят быть чемпионами».

В пресс-центре Семшов отказался от комментариев – лишь решительно опроверг «СЭ» желание засветиться перед Романцевым, который в то время возглавлял еще и сборную России: «То, что Романцев на пресс-конференции лестно отозвался о моем поступке, конечно, приятно. Но, поверьте, выбивая мяч в аут, я отнюдь не пытался завоевать расположение главного тренера сборной».

Через несколько дней полузащитник «Торпедо» рассказал «Советскому спорту» о настроении в раздевалке и переживаниях: «Можете не поверить, но о том моменте, когда я выбил мяч из-за повреждения Митрески, мы даже не говорили. Было обидно проиграть такой матч, в котором могли не только свести дело к ничьей, но и выиграть. Во многом из-за этого после матча и не стал давать интервью – досада была очень велика. К тому же предполагал, что большинство вопросов будет именно про то, как выбил мяч за боковую. Такие вещи лучше пережить наедине с самим собой». А позже вспоминал: «Ребята особо не пихали. Так, отдельные фразы… От Шевченко в раздевалке досталось. Но Алешин (председатель совета директоров «Торпедо» – Спортс’’) поддержал. Сказал: «По-человечески ты все сделал правильно».

В том же 2002-м Семшов получил приз «Честная игра» от газеты «Комсомольская правда», а еще – совпадение или нет – впервые в карьере был вызван в сборную. До этого 24-летний полузащитник играл только за молодежную команду.

В 2025-м Семшов говорит об этом так:

«Я тогда немножко удивился реакции тренеров. Шевченко меня пожурил, потому что мы проиграли, но если бы мы выиграли, он бы только рад был, что в команде играют футболисты, которые уважают соперников. Мы один хлеб едим.

И так же я удивился реакции Романцева. Вроде бы ничего такого сверхъестественного я не сделал, но он в очень хвалебных тонах отозвался обо мне. Было приятно, но все равно хочу подчеркнуть, что в сборную попадают не за такие поступки. Это человеческие качества. А в сборную вызывают за игру».

Спустя месяц после матча со «Спартаком» Семшов дебютировал в сборной, а спустя два – поехал на ЧМ

В мае 2002 года в Москве проходил товарищеский турнир Кубок LG с участием сборных России, Беларуси, Украины и Югославии. В полуфинале российская команда играла с белорусской и проиграла по пенальти. Семшов дебютировал и провел полный матч, а в послематчевой серии реализовал удар.

Всего с двумя матчами за сборную Семшов отправился на ЧМ-2002 – единственный из «Торпедо». К тому моменту команда находилась рядом с зоной вылета, но Семшов выглядел ярко: забил шесть голов и сделал несколько голевых передач.

«Игорь заслужил это игрой в матчах с Беларусью и Югославией, – объяснял включение Семшова в состав главный тренер Олег Романцев. – Семшова находкой не назовешь – он прекрасно выступает за «Торпедо». Но часто бывает так, что, попав в сборную, в компании таких же или более мастеровитых партнеров человек теряется. Семшов же выглядел игроком, который с полным основанием может претендовать даже на место в стартовом составе».

На чемпионате мира Семшов появился в старте в первом же матче против Туниса, но уже в перерыве был заменен на Дмитрия Хохлова. Зато в следующей встрече с Японией провел на поле все 90 минут. Именно за снос Семшова на пути к вратарской Маркус Мерк не назначил очевидный пенальти.

Но стабильным игроком основы сборной Семшов стал только при Гусе Хиддинке: успешно провел отбор к Евро-2008, сыграл все пять матчей на турнире и заработал бронзовую медаль. В конце 2008-го Семшов получил премию «Джентльмен года», которую прокомментировал так: «Люди, присуждавшие этот приз и голосовавшие за меня, отметили мои человеческие качества, которые я проявляю и в футболе и вне его». Через год забил Аргентине в товарищеской игре первый мяч за сборную. Попал Семшов и на Евро-2012, но на поле не выходил.

Из-за того эпизода Семшов пикировался с Евсеевым и убеждал, что и сейчас поступил бы так же

В 2016-м вышла автобиография Вадима Евсеева «Футбол без цензуры», и джентльменский поступок Семшова вновь оказался в центре внимания.

«Можно сделать что-то для команды. А можно специально не забить мяч в пустые ворота, как сделал Игорь Семшов в матче его «Торпедо» со «Спартаком» Романцева, и благодаря этому поехать на ЧМ-2002, – пишет экс-футболист «Спартака», «Локомотива» и сборной России. – Фэйр-плей, говорите? По-моему, фэйр-плей – это то, что ты делаешь не для себя, а для команды. Семшов же действовал ей во вред. Зато до этого его в сборную не приглашали ни разу, а тут он был вызван и поехал в Японию и Корею. И почему-то не отказался, руководствуясь принципами фэйр-плей».

Семшов ответил Евсееву на страницах «СЭ»: «Пустых ворот не было! Оттуда еще попасть надо! Я заметил, что Митрески лежит, закрыв лицо руками, и выбил мяч в аут. Действовал на автомате. Когда в сборную вызвали – с какой стати должен был отказываться? При чем здесь фэйр-плей? После этого десять лет там играл! У всех тренеров! Не из-за выбитого же мяча, правда?»

Позже история с фэйр-плей не раз вспоминалась в интервью. Семшов настаивал, что не изменил бы решения: «Тогда, честно говоря, я все равно думал, что мы победим. Но поступил бы так же, несмотря на результат. Все равно отношения должны оставаться человеческими. Мяч попал Митрески в голову, что могло привести к плачевным последствиям. Жизнь человека важнее минутного результата».

Сейчас Семшов рядом с футболом – не тренирует, но консультирует. И кайфует от винтажных бутс

После завершения карьеры игрока Семшов тренировал тульский «Арсенал» и новомосковский «Химик», работал помощником в «Химках» и – совсем недавно, в 2023 году – возглавлял «Чайку».

«Сейчас моя тренерская карьера на паузе. Бывает так, что футбольными клубами руководят, скажем так, нефутбольные люди – из других профессий или из другого вида спорта. Я сталкивался с этим. Когда у тебя начальники – бывшие работники автосалонов, заводов, каких-то предприятий, которые не понимают, как должен развиваться клуб и как должна существовать команда, это тяжело.

Поэтому сейчас я больше занят детьми и околофутбольными делами. Контактирую с РФС постоянно, хожу на Матч ТВ, на мероприятия благотворительных фондов. Могу что-то подсказать коллегам-тренерам. Я рад, что за счет футбола сделал себе имя и могу этим пользоваться – все-таки богатый опыт».

Также Семшов – амбассадор сети мультибрендовых магазинов AMAZING RED , предлагающей спортивную одежду, обувь и аксессуары от PUMA, Nike и Asics. Вот как он вспоминает свои первые бутсы – как раз от PUMA.

«В моем детстве все играли в таких матерчатых бутсах с резиновым носиком. А потом отец из Болгарии привез мне мои первые настоящие бутсы – PUMA King, в них еще Марадона играл за «Наполи». У меня плакат с ним на стене висел. И тут мне отец привозит такие же.

Конечно, я их берег, пылинки с них сдувал. Мне было лет 12-13, и о большем я просто мечтать не могу. Кожаные, значок PUMA такой фирменный, ну и сам Диего в них играл. Мне они очень нравились – мягкие, удобные. А еще сам логотип: кошка, которая всегда в прыжке. Хищница. Это и в футболе очень важно. Ты играешь как хищник, у тебя одна задача – добыть победу.

Потом я еще год играл в «Зените» в PUMA, а когда тренировал в «Чайке», нас PUMA одевала. Очень красивая изощренность формы, я бы так сказал. Сейчас в каких-то моментах, именно для удобства игры в футбол, PUMA даже опережает Nike и adidas. А также делает повседневную кэжуал-одежду – те же самые кроссовки ты можешь надеть и под джинсы, и под спортивные штаны, и даже под пиджак. Поэтому PUMA мне всегда нравилась».

Фото: РИА Новости /Владимир Родионов, Владимир Федоренко; Gettyimages.ru /Stu Forster

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