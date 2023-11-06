Джокович о рекорде Коннорса: «Почему бы мне не постараться его побить? Впереди у меня еще несколько лет игры на высоком уровне»

Новак Джокович заявил, что хотел бы побить рекорд Джимми Коннорса по титулам на уровне ATP. Сейчас у серба 97 побед, а у Коннорса – 109.

«Я хочу побить все возможные рекорды, все, на которые способен. У меня никогда не было проблем с тем, чтобы это озвучить. И поэтому меня не любят, я не притворяюсь, как некоторые. Я не говорю, что у меня нет такой цели, и не веду себя совершенно по-другому после… Я всегда старался придерживаться того, во что верю.

Что касается рекорда по количеству выигранных турниров ATP, то все возможно. Почему бы мне не попытаться побить и этот рекорд? Сейчас у меня на 12 титулов меньше [чем у рекордсмена Джимми Коннорса], но впереди у меня еще несколько лет игры на высоком уровне.

Я стараюсь наслаждаться этими моментами, которые теперь значат и стоят вдвойне. Особенно на этом этапе жизни и карьеры. Хотя людям это может показаться рутиной, каждая победа на «Мастерсах» и «Больших шлемах» действительно очень много для меня значит».

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