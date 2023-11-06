Джокович о рекорде Коннорса: «Почему бы мне не постараться его побить? Впереди у меня еще несколько лет игры на высоком уровне»

Теги Новак Джокович ATP Джимми Коннорс рекорды Rolex Paris Masters Теннис

Новак Джокович заявил, что хотел бы побить рекорд Джимми Коннорса по титулам на уровне ATP. Сейчас у серба 97 побед, а у Коннорса – 109.

«Я хочу побить все возможные рекорды, все, на которые способен. У меня никогда не было проблем с тем, чтобы это озвучить. И поэтому меня не любят, я не притворяюсь, как некоторые. Я не говорю, что у меня нет такой цели, и не веду себя совершенно по-другому после… Я всегда старался придерживаться того, во что верю.

Что касается рекорда по количеству выигранных турниров ATP, то все возможно. Почему бы мне не попытаться побить и этот рекорд? Сейчас у меня на 12 титулов меньше [чем у рекордсмена Джимми Коннорса], но впереди у меня еще несколько лет игры на высоком уровне.

Я стараюсь наслаждаться этими моментами, которые теперь значат и стоят вдвойне. Особенно на этом этапе жизни и карьеры. Хотя людям это может показаться рутиной, каждая победа на «Мастерсах» и «Больших шлемах» действительно очень много для меня значит».

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16 комментариев

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encaro_one
Вамосы при чтении этого застрелились из водного пистолетика )
+14
-2
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Верховенский1990
Я не притворяюсь, как некоторые, Новак красава. Кое-кто сейчас нахмурился, не будем показывать пальцем.
+12
-2
+10
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Верховенский1990
Величайший собирается побить рекорд Коннорса, а это значит будет играть еще сезона 3, как минимум, и это прекрасно. Мы все очень этому рады, наверное, вамосы тоже рады этой новости.
+10
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+9
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DakaR
Ноле, верим!!!
по качеству выигранных турниров у тебя другой уровень, а не водокачки этого коннорса!!!
+10
-2
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Alex Morhan
Ответ Nikolay Stavrogin
Жаль, что Роджер не успел побить рекорд по титулам из-за колена и ковида. Будет справедливо, если Ноле сможет, учитывая, насколько у него Больше крупных титулов, в отличие от Коннорса, который под конец карьеры собирал по нынешним меркам откровенные челленджеры, чисто ради этого рекорда
Там и турниров сыгранных, наверное, раза в 2 больше у Коннорса
+6
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Andraey
Если осчастливить своим присутствием турниры АTP 250, то за пару лет справится.
+5
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Nikolay Stavrogin
Жаль, что Роджер не успел побить рекорд по титулам из-за колена и ковида. Будет справедливо, если Ноле сможет, учитывая, насколько у него Больше крупных титулов, в отличие от Коннорса, который под конец карьеры собирал по нынешним меркам откровенные челленджеры, чисто ради этого рекорда
+5
-1
+4
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ugmyanswer
Вот ЭТО Важные СЛОВА

ИДЕМОООО ИМПЕРАТОР
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ugmyanswer
Ответ Верховенский1990
Величайший собирается побить рекорд Коннорса, а это значит будет играть еще сезона 3, как минимум, и это прекрасно. Мы все очень этому рады, наверное, вамосы тоже рады этой новости.
🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓 не рады)
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Верховенский1990
Ответ ugmyanswer
🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓 не рады)
У них сейчас вся надежда на будущего мультишлемника Алькараса, ну посмотрим, после Уимблдона уже плясали на костях, а потом что-то притихли.
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Верховенский1990
Ответ Andraey
Если осчастливить своим присутствием турниры АTP 250, то за пару лет справится.
Да пятисотки хоты бы играл.
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S.Graf
В прошлом году Новака не допустили на 2 Шлема (АО и ЮСО) и 4 Мастерса (ИУ, Майами, Монреаль, ЦЦ).
В этом году пропущены ИУ, Майами, Мадрид, Торонто и Шанхай. Всего 11 турниров.
Вполне мог оформить 100 уже в этом сезоне.
Ничего, ещё не вечер. Продолжение следует.
Айде Nо1е, айде!
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Большой Сэми
Битвы Рафы и Новака продолжаются на публичном поле)) Все же задели Новака последние слова Рафы о нем
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Экстерминатус
За 2 года должен побить, максимум, за 3. Если травм и резкого спада не будет, конечно
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