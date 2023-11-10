Деменко о чемпионской гонке: «Игра с «Зенитом» покажет прежде всего, на что претендует «Краснодар». По составу и форме команды абсолютно равны»

Максим Деменко высказался в преддверии матча «Зенита» с «Краснодаром».

Игра 15-го тура Мир пройдет завтра в Санкт-Петербурге.

«Эта игра покажет прежде всего, на что претендует «Краснодар». По составу и набранной форме команды абсолютно равны. Но фаворит в гонке за золото все равно «Зенит», потому что у него психологически опыта больше, поскольку он не раз при Семаке доказывал, что когда ему надо, он побеждает.

И если «Краснодар» преодолеет это в ближайшие выходные, то сможет всерьез претендовать на золото. Многое будет зависеть от его лидеров: Кордобы, Сперцяна, Сафонова и Алонсо. Если кто-то из них выпадет, то появятся проблемы.

Но и «Зенит» сейчас уже не тот, как год назад. Нет Малкома, Кузяева, не очень стабильны Вендел и Клаудиньо. Этим «Краснодар» может воспользоваться», – сказал бывший полузащитник « » и « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!