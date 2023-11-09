Мирча Луческу: «Я закончил карьеру? Вранье! Я ушел из «Динамо», но не из футбола. Это что-то эмоциональное, никогда в жизни я не проигрывал в трех матчах подряд»

Теги Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Шахтер Мирча Луческу Спорт-Экспресс Футбол

Мирча Луческу заявил, что на самом деле не завершил карьеру.

3 ноября 78-летний специалист на пресс-конференции после игры с «Шахтером» (0:1) произнес: «На этом я решил завершить свою карьеру. Хотелось бы закончить по-другому, но всему приходит конец».

«Я закончил карьеру? Это вранье! Я ушел из киевского «Динамо», но не из профессионального футбола.

Это было скорее что-то очень эмоциональное. Никогда в жизни я не проигрывал в трех матчах подряд. Месяц назад мы были первыми с отрывом в шесть очков от «Шахтера». Позже, к сожалению, случилось то, что случилось.

По окончании встречи с «Шахтером» (0:1) я был очень эмоционален, удерживать все в себе было невозможно. Поэтому я сказал: «Хватит, я заканчиваю».

В «Динамо» проработал 3 года, 15 лет в общей сложности на Украине. Этого достаточно. Так что вот вся правда.

Сейчас я дома, в Бухаресте. Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне. Крайне сложно играть в футбол без болельщиков, финансовой поддержки, спонсоров, рекламы. Выступать только молодежью из академии...

В любом случае я пытался сохранить футбол в своей жизни. Это самое важное даже в такой сложной ситуации», – сказал Луческу.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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22 комментария

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corazón blanco
Ответ Максим Столбов
Комментарий скрыт
К чему такое пренебрежение? Можно по-разному относится к Мирчу, но то, что он достиг определенных высот в мире футбола, как тренер- неоспоримы.
+27
-2
+25
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Dastanation
Одно слово румын
+20
-9
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bdfy dcfff
Ответ RokeSantaCruz
Зачем себя мучать то, 78 лет, денег за карьеру заработал много. Зачем тратить нервы еще
зачем Ворен Баффет занимается своим делом каждый день? он уже давно заработал деньги для жизни ..Такие глупые вопросы задают только люди, которые в своей жизни не имели ничего интересного и не достигли ничего !
Для человека его дело -это страсть всей его жизни .
+10
-2
+8
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NastyNay
Ответ corazón blanco
К чему такое пренебрежение? Можно по-разному относится к Мирчу, но то, что он достиг определенных высот в мире футбола, как тренер- неоспоримы.
К тому что это интернет, тут гадости пишут на всех, хоть ты Пеп Гвардиола или Алекс Фергюсон, хоть Мирча Луческу
+8
-2
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Benjamin
78 лет Мирчи уже, крепкого здоровья ему!
+2
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Sekor
Ему 78 уже, ого...
+1
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Benjamin
Ответ RokeSantaCruz
Зачем себя мучать то, 78 лет, денег за карьеру заработал много. Зачем тратить нервы еще
Работа продлевает жизнь, тем более любимая
+1
0
+1
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Гномович!
Просто cбежал из середняка у которого нет будущего.
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shapor
сам себя уличил во вранье, маэстро!
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Мукунку хороший
Ответ Dastanation
Одно слово румын
Жадюга..
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Дядя ТУРА
Ответ NastyNay
К тому что это интернет, тут гадости пишут на всех, хоть ты Пеп Гвардиола или Алекс Фергюсон, хоть Мирча Луческу
а если ты Максим Столбов?
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NastyNay
Ответ Дядя ТУРА
а если ты Максим Столбов?
А про этого ноунейма-неудачника ниче не знаю
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Глебиньо
Ответ corazón blanco
К чему такое пренебрежение? Можно по-разному относится к Мирчу, но то, что он достиг определенных высот в мире футбола, как тренер- неоспоримы.
согласен,если бы наложить вето на продажу игроков того Шахтера,хотя бы на года 2,уверен,что они были бы завсегдатаями 1/4 ЛЧ
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