Мирча Луческу: «Я закончил карьеру? Вранье! Я ушел из «Динамо», но не из футбола. Это что-то эмоциональное, никогда в жизни я не проигрывал в трех матчах подряд»

Мирча Луческу заявил, что на самом деле не завершил карьеру.

3 ноября 78-летний специалист на пресс-конференции после игры с «Шахтером» (0:1) произнес: «На этом я решил завершить свою карьеру. Хотелось бы закончить по-другому, но всему приходит конец».

«Я закончил карьеру? Это вранье! Я ушел из киевского «Динамо», но не из профессионального футбола.

Это было скорее что-то очень эмоциональное. Никогда в жизни я не проигрывал в трех матчах подряд. Месяц назад мы были первыми с отрывом в шесть очков от « ». Позже, к сожалению, случилось то, что случилось.

По окончании встречи с «Шахтером» (0:1) я был очень эмоционален, удерживать все в себе было невозможно. Поэтому я сказал: «Хватит, я заканчиваю».

В « » проработал 3 года, 15 лет в общей сложности на . Этого достаточно. Так что вот вся правда.

Сейчас я дома, в Бухаресте. Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне. Крайне сложно играть в футбол без болельщиков, финансовой поддержки, спонсоров, рекламы. Выступать только молодежью из академии...

В любом случае я пытался сохранить футбол в своей жизни. Это самое важное даже в такой сложной ситуации», – сказал .

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!