Мурал с Месси и Аймаром появился в родном городе Пабло в Аргентине. Размер – 3,7 метров в высоту и 5 в ширину

В Аргентине создали мурал с изображением и .

Художник Гастон Либерто изобразил Аймара и Месси на стене в родном городе экс-хавбека «Валенсии» Рио-Куарто. Работа была выполнена по просьбе заместителя министра спорта и туризма Рио-Куарто на стене спортивного центра Centro 11 в столице провинции Кордова в честь завоевания третьего Кубка мира.

Мурал размером 3,7 метра в высоту и 5 метров в ширину создавали 8 дней. В работе над ним приняли участие около 300 учеников Либерто.

Часть мурала с изображением Аймара. Фото: cbahoy.com.ar

Проект мурала с Месси. Фото: riocuarto.gov.ar

Также Либерто создал муралы с изображением экс-капитанов сборной Аргентины Марио Кемпеса и .