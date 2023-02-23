Мурал с Месси и Аймаром появился в родном городе Пабло в Аргентине. Размер – 3,7 метров в высоту и 5 в ширину
В Аргентине создали мурал с изображением Лионеля Месси и Пабло Аймара.
Художник Гастон Либерто изобразил Аймара и Месси на стене в родном городе экс-хавбека «Валенсии» Рио-Куарто. Работа была выполнена по просьбе заместителя министра спорта и туризма Рио-Куарто на стене спортивного центра Centro 11 в столице провинции Кордова в честь завоевания третьего Кубка мира.
Мурал размером 3,7 метра в высоту и 5 метров в ширину создавали 8 дней. В работе над ним приняли участие около 300 учеников Либерто.
Часть мурала с изображением Аймара. Фото: cbahoy.com.ar
Проект мурала с Месси. Фото: riocuarto.gov.ar
Также Либерто создал муралы с изображением экс-капитанов сборной Аргентины Марио Кемпеса и Диего Марадоны.
Очень нравился в моей юности, один из тех, от чей игры дух захватывало.