Мурал с Месси и Аймаром появился в родном городе Пабло в Аргентине. Размер – 3,7 метров в высоту и 5 в ширину

Теги ПСЖ Лионель Месси Пабло Аймар лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Марио Кемпес Футбол

В Аргентине создали мурал с изображением Лионеля Месси и Пабло Аймара.

Художник Гастон Либерто изобразил Аймара и Месси на стене в родном городе экс-хавбека «Валенсии» Рио-Куарто. Работа была выполнена по просьбе заместителя министра спорта и туризма Рио-Куарто на стене спортивного центра Centro 11 в столице провинции Кордова в честь завоевания третьего Кубка мира.

Мурал размером 3,7 метра в высоту и 5 метров в ширину создавали 8 дней. В работе над ним приняли участие около 300 учеников Либерто.

Часть мурала с изображением Аймара. Фото: cbahoy.com.ar

Проект мурала с Месси. Фото: riocuarto.gov.ar

Также Либерто создал муралы с изображением экс-капитанов сборной Аргентины Марио Кемпеса и Диего Марадоны.

8 комментариев

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Айнур Билалов
Ответ serginn
Почему Лео не в накидке)?
потому что церемонию награждения смотреть надо было
+3
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moldfan
Аймар ввиде тренера, всеровно не привычно выглядит.

Очень нравился в моей юности, один из тех, от чей игры дух захватывало.
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Совесть Черданцева
Эффектно выглядит
+1
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Alexandr Turner
Кстати, Месси не раз говорил, что его кумир именно Пабло
+6
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Sevuska
Грандиозно 👍
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Екн Лор
Комментарий скрыт
0
-9
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rej1sta
Ответ serginn
Почему Лео не в накидке)?
Когда он целовал кубок, у него ее не было.
+7
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serginn
Почему Лео не в накидке)?
+5
0
+5
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