Креспо возглавил «Аль-Айн» после ухода Схройдера. Экс-тренера «Аякса» могут взять в «Аль-Иттихад»

Теги Эрнан Креспо отставки высшая лига ОАЭ высшая лига Саудовская Аравия Аль-Айн Аль-Иттихад Джидда Алфред Схройдер Футбол

Новым местом работы Эрнана Креспо стал «Аль-Айн».

Аргентинский специалист возглавил команду из ОАЭ после того, как она по соглашению сторон расторгла контракт с бывшим главным тренером «Аякса» Алфредом Схройдером. Креспо в октябре покинул «Аль-Духайль».

«Аль-Айн» занимает третье место в чемпионате, набрав 15 очков за 7 игр.

Reuters передает, что, согласно некоторым сообщениям, Схройдер может быть назначен главным тренером «Аль-Иттихада», расставшегося с Нуну Эшпириту Санту.

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2 комментария

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Leon Petov
Аль-иттихаду лучше другого бывшего тренера Аякса подождать
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Peter Parker
Снова не Черчесов…
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