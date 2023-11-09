Креспо возглавил «Аль-Айн» после ухода Схройдера. Экс-тренера «Аякса» могут взять в «Аль-Иттихад»

Новым местом работы Эрнана Креспо стал «Аль-Айн».

Аргентинский специалист возглавил команду из ОАЭ после того, как она по соглашению сторон расторгла контракт с бывшим главным тренером «Аякса» . Креспо в октябре покинул «Аль-Духайль».

« » занимает третье место в чемпионате, набрав 15 очков за 7 игр.

Reuters передает, что, согласно некоторым сообщениям, Схройдер может быть назначен главным тренером « », расставшегося с Нуну Эшпириту Санту.

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