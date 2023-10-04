Гальтье возглавит «Аль-Духайль», все согласовано. Экс-тренер «ПСЖ» вылетит в Катар на этой неделе

Теги Эрнан Креспо возможные трансферы высшая лига Катар Кристоф Гальтье Аль-Духайль Фабрицио Романо Футбол

Экс-тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье возглавит катарский «Аль-Духайль».

Как сообщил журналист Фабрицио Романо, вчера «Аль-Духайль» согласовал условия контракта с 57-летним специалистом. Он возглавит катарский клуб, который уволил Эрнана Креспо после 1 победы в 5 последних матчах.

На этой неделе Гальтье вылетит в Катар, чтобы начать работу с новым клубом.

Гальтье работал с «ПСЖ» год – с лета 2022-го до лета 2023-го. В сентябре сообщалось, что по поводу возможного назначения с ним общались «Наполи» и «Марсель».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zed_patriot
от Месси до Махмуда Мунтари один шаг
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий