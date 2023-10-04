Гальтье возглавит «Аль-Духайль», все согласовано. Экс-тренер «ПСЖ» вылетит в Катар на этой неделе
Экс-тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье возглавит катарский «Аль-Духайль».
Как сообщил журналист Фабрицио Романо, вчера «Аль-Духайль» согласовал условия контракта с 57-летним специалистом. Он возглавит катарский клуб, который уволил Эрнана Креспо после 1 победы в 5 последних матчах.
На этой неделе Гальтье вылетит в Катар, чтобы начать работу с новым клубом.
Гальтье работал с «ПСЖ» год – с лета 2022-го до лета 2023-го. В сентябре сообщалось, что по поводу возможного назначения с ним общались «Наполи» и «Марсель».
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