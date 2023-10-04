Гальтье возглавит «Аль-Духайль», все согласовано. Экс-тренер «ПСЖ» вылетит в Катар на этой неделе

Экс-тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье возглавит катарский «Аль-Духайль».

Как сообщил журналист , вчера « » согласовал условия контракта с 57-летним специалистом. Он возглавит катарский клуб, который уволил после 1 победы в 5 последних матчах.

На этой неделе вылетит в Катар, чтобы начать работу с новым клубом.

Гальтье работал с «ПСЖ» год – с лета 2022-го до лета 2023-го. В сентябре сообщалось, что по поводу возможного назначения с ним общались «Наполи» и «Марсель».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS