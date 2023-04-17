Креспо о Роналдо: «Номер один в поколении. Феномен. Пока мы, люди, пытались составить «А, Б, В», у него был весь алфавит»
Эрнан Креспо описал Роналдо как лучшего футболиста своего поколения.
«Роналдо был номером один в нашем поколении. Несомненно. Для нас Роналдо был Феноменом.
Все мы были просто людьми, которые пытаются показать свой максимум, а он был тем, кто на поле был способен на то, что другим не по силам.
Было приятно наблюдать за его игрой, за той легкостью и волшебством, которыми он обладал.
Пока мы, люди, пытались составить «А, Б, В», у него уже был весь алфавит. И для меня переход в «Интер» на замену Роналдо стал вызовом», – сказал экс-форвард сборной Аргентины.
Матч кстати закончился 4:2 в пользу Реала
С точки зрения степени одаренности и уровня на пике, возможно вообще единственный кто был ровней Феномено из всех игроков, кого я полноценно видел, это Лео Месси.
Хочешь еще спойлеров? Фродо донес кольцо.
Креспо
А Р10 все таки творил другую магию.
Забавно, при этом оба были бездари по части дисциплины )
В бразильской лиге не играл последние 6 матчей перед чемпионатом мира (с 16 мая по 6 июня 2010).
"В форме", сказал Дамир.
Ну, рассуж про кольцо теперь известно, вы хоть расскажите, что с Голлумом приключилось, – а то аватар ваш меня пугает.
Его дриблинг на скорости это отдельный вид искусства.
Машина по забиванию крутых голов.
По Реалам и Интерам не «бегают». Туда хотелось априори всем футболистам. Реал в принципе всю жизнь лучший клуб мира. Интер тех времен - одна из топ команд мира.
Забегал он в барсу твою, на годок, себя нормальным клубам показать.