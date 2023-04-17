Креспо о Роналдо: «Номер один в поколении. Феномен. Пока мы, люди, пытались составить «А, Б, В», у него был весь алфавит»

Теги Интер Эрнан Креспо Сборная Бразилии по футболу Роналдо серия А Италия Сборная Аргентины по футболу Футбол

Эрнан Креспо описал Роналдо как лучшего футболиста своего поколения.

«Роналдо был номером один в нашем поколении. Несомненно. Для нас Роналдо был Феноменом.

Все мы были просто людьми, которые пытаются показать свой максимум, а он был тем, кто на поле был способен на то, что другим не по силам.

Было приятно наблюдать за его игрой, за той легкостью и волшебством, которыми он обладал.

Пока мы, люди, пытались составить «А, Б, В», у него уже был весь алфавит. И для меня переход в «Интер» на замену Роналдо стал вызовом», – сказал экс-форвард сборной Аргентины.

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39 комментариев

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Владимир Владимирович
А ведь Креспо и сам был топовый нападающий, это говорит о том что зубастик реально был феноменом
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Los Galácticos
Роналдо культовый футболист с этим не поспоришь.
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Spartakus1984
Ответ Инженер Управляющий
Оба бразильца были невероятны и, на мой вкус, лучше играли в футбол чем два главных героя последних 15 лет
Креспо Аргентинец
+18
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+18
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qiqe
Это он если что о Роналдо который натурал
+24
-12
+12
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Spartakus1984
Креспо и сам был крут а Роналдо уникум.
+11
-5
+6
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Алексей Гусев
Ответ qiqe
Это он если что о Роналдо который натурал
Бодипозитивный)
+9
-3
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НРИ
Вчера в ютубе нарвался на видео действий Роналдо и Роналдиньо в матче эль классико , советую глянуть на эту красоту футбола
Матч кстати закончился 4:2 в пользу Реала
+8
-3
+5
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moldfan
Я помню Ван Нистелрой, комментируя о Роналдо... приводил в пример свой чудо гол Фулхэму, когда он в нетипичной для свой манеры, подхватил мяч в центре протащил, обыграв защитника и забил. Рассказывал, что это его лучший гол и у него всего пару таких в карьере было, но Роналдо такое проделывал каждую игру. Очень высокая оценка от одного из лучших их поколения.

С точки зрения степени одаренности и уровня на пике, возможно вообще единственный кто был ровней Феномено из всех игроков, кого я полноценно видел, это Лео Месси.
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Андрей Хенто
Роналдо гений, единственное сожаление, что так и не выиграл Лигу Чемпионов, ну и жаль, что всю карьеру его преследовали серьезные травмы.
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Кенигсбергер
Ответ Lionel Andres Messi 10
Зачем спойлерить-то было?
Ага, "спойлерить" результат матч почти 20-летней давности.
Хочешь еще спойлеров? Фродо донес кольцо.
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Миртилек Эшбаев
Гол ворота Ливерпуля шедевр
Креспо
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Scorpio
Ответ Spartakus1984
На мой взгляд лучший после эпохи Ромарио.Хотя Рональдиньо тоже был волшебник.
ну они разные, и дриблинг разный, у Р9 скоростной, скорость принятия решений, наматывая на сверхскоростях соперников была феноменальная.
А Р10 все таки творил другую магию.
Забавно, при этом оба были бездари по части дисциплины )
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Spartakus1984
Ответ Spartakus1984
Креспо и сам был крут а Роналдо уникум.
Кто минусует а главное почему?))Школоло что ли?
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cruyff_14
Интересное сравнение от аргентинца в адрес бразильского феномена.
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Дмитрий
Ответ Scorpio
ну они разные, и дриблинг разный, у Р9 скоростной, скорость принятия решений, наматывая на сверхскоростях соперников была феноменальная. А Р10 все таки творил другую магию. Забавно, при этом оба были бездари по части дисциплины )
И оба одинаково обожали тусить и зажигать) и делали это также гениально)
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Scorpio
Ответ Spartakus1984
Кто минусует а главное почему?))Школоло что ли?
им придется погуглить кто такой Креспо)
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Spartakus1984
Ответ Милан 737..
Такого дриблинга как у Роналдо не было ни у кого в мире, даже у Месси ☝️ ...
У Месси конечно тоже необычный дрибблинг, но Роналдо восхищал тем,как он все легко делал с весом более 80 кг
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dr. cage
Ответ Spartakus1984
Креспо и сам был крут а Роналдо уникум.
В детстве составлял сборные мира в тетради.. Очень любил Креспо, но он у меня только во вторую влазил, в первой как раз Роналдо был. 👍
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Spartakus1984
Ответ Los Galácticos
Роналдо культовый футболист с этим не поспоришь.
На мой взгляд лучший после эпохи Ромарио.Хотя Рональдиньо тоже был волшебник.
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JustF0rTheW1n322
Ответ Spartakus1984
Креспо Аргентинец
*аргентинец
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Кенигсбергер
Ответ дамир дугаров
Плакал, когда Дунга не взял его и Роналдинью на ЧМ 2010. А ведь они были в форме тогда
Роналдо в чемпионате Бразилии-2010: 11 матчей, 6 голов.
В бразильской лиге не играл последние 6 матчей перед чемпионатом мира (с 16 мая по 6 июня 2010).
"В форме", сказал Дамир.
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Кенигсбергер
Ага, "спойлерить" результат матч почти 20-летней давности. Хочешь еще спойлеров? Фродо донес кольцо.
Блин, ну вы хотя бы пощадили бы меня, что ли. Зачем так жестоко?!

Ну, рассуж про кольцо теперь известно, вы хоть расскажите, что с Голлумом приключилось, – а то аватар ваш меня пугает.
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Sarumian
Травмы "урезали" его карьеру на половину.
Его дриблинг на скорости это отдельный вид искусства.

Машина по забиванию крутых голов.
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Алексей Ненахов
Зубастик топ , ведь у него очень сложно складывались карьера , кресты на пике ,но вернулся и доказал своё величии
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Wizard Harry
Ответ rigobersong
Если бы Роналдо не бегал за деньгами по Интерам и реалам, то стал бы легендой мирового футбола в Барселоне, ведь самый свой блистательный сезон он провел именно за величайший клуб мира. Но увы, деньги всегда были для него на первом месте, да и поступок по отношению к Интеру был не очень хорошим. Все болельщики ждали его возвращения, а он взял и спетлял в реал:) Понятно дело, что для 30ти + плюс летних людей, которые живут детскими воспоминаниями он у них в голове величина, но если судить объективно был не очень порядочный человек, во времена Инстаграма его бы похождения по клубам и прочие истории давно бы сделали из священной коровы игрока вроде Погба:))
Если бы ты не бегал за плюсами по веткам Реала и Роналду, то стал бы нормальным резидентом сайта, но увы, хейт со слюнями до колен и IQ плавленного сырка не позволят тебе этого…

По Реалам и Интерам не «бегают». Туда хотелось априори всем футболистам. Реал в принципе всю жизнь лучший клуб мира. Интер тех времен - одна из топ команд мира.

Забегал он в барсу твою, на годок, себя нормальным клубам показать.
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