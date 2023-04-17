Креспо о Роналдо: «Номер один в поколении. Феномен. Пока мы, люди, пытались составить «А, Б, В», у него был весь алфавит»

Эрнан Креспо описал Роналдо как лучшего футболиста своего поколения.

« был номером один в нашем поколении. Несомненно. Для нас Роналдо был Феноменом.

Все мы были просто людьми, которые пытаются показать свой максимум, а он был тем, кто на поле был способен на то, что другим не по силам.

Было приятно наблюдать за его игрой, за той легкостью и волшебством, которыми он обладал.

Пока мы, люди, пытались составить «А, Б, В», у него уже был весь алфавит. И для меня переход в « » на замену Роналдо стал вызовом», – сказал экс-форвард сборной .