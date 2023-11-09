«Ювентус» объявил о продлении контракта с Локателли до 2028 года

Теги Ювентус серия А Италия Мануэль Локателли Футбол

Мануэль Локателли продлил контракт с «Ювентусом».

Туринский клуб объявил о заключении нового соглашения с 25-летним полузащитником. Оно рассчитано до 2028 года. 

Локателли проводит третий сезон в составе «Ювентуса» – в 2021 году туринский клуб взял его в аренду у «Сассуоло», а в 2023-м выкупил. 

В текущем сезоне Серии А Мануэль провел 11 матчей, в которых отличился 1 голом и 1 результативной передачей. Его статистику можно найти здесь

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4 комментария

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Kubinec_
Жду по Кьезе такую же новость
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Антиглор17
Один из немногих действительно классных игроков в команде, к сожалению таких осталось мало.
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Эдуард Храпач
и что часть стратегии Джинтоника, после того как он выгоняет ветеранов якобы за высокую зарплату, теперь не сообщать о зарплатах лидеров сегодняшних что бы не возникало вопросов?! или это ваши блогеры так работают?
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Заяцволк
Ответ Kubinec_
Жду по Кьезе такую же новость
Вообще, практика показывает, что ждать - это не слишком хорошая идея. Поскольку если после долгого ожидания ожидаемое событие вдруг не происходит, приходят такие неприятные чувства, как разочарование, обида, опустошение. Вот я, например. Во вторник ждал-ждал трансляцию матча нашего Ювентуса. Уже 1 час ночи, а я всё жду и жду. И что же в итоге ? А ничего, не дождался я трансляции, в итоге разочарование от зря потраченного времени. Ну ладно думаю, может быть среда меня порадует, лёг спать с надеждой. В среду то же самое - снова радостные ожидания матча нашего Ювентуса, и в итоге снова одни разочарования и обиды от того, что ожидания не оправдались. Конечно, веру я не теряю, и сегодня тоже попробую найти трансляцию, но как-то руки уже опускаются, надежд всё меньше. Короче, излишние ожидания могут привести к неприятным чувствам, поэтому лучше сильно не ждать каких-то приятных событий. Намного лучше, когда не ожидаешь, а событие случается, тогда и радости от него больше
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