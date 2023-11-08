Где смотреть Штутгарт – Боруссия Дортмунд, во сколько прямая трансляция матча, Бундеслига (Чемпионат Германии) 11 ноября
В субботу, 11 ноября, сыграют Штутгарт и Боруссия Дортмунд в 11 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).
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- Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч! Футбол 3.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Штутгарт – Боруссия Дортмунд
- Начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени.
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