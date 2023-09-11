Оби Микел о кризисе «Челси»: «Им стоит вернуть нас обратно. Шучу, с командой все в порядке – ей просто нужно дать время, чтобы сыграться»

Теги Челси Джон Оби Микел премьер-лига Англия ахахаха Футбол

Джон Оби Микел считает, что проблемы «Челси» связаны с перестройкой команды.

«Им стоит вернуть нас обратно. Шучу! Все в порядке, с ними все будет хорошо. Думаю, что клуб, очевидно, переживает масштабный переходный период.

Значит, им нужно дать время. [В «Челси»] много хороших, фантастических молодых игроков. Мы должны убедиться, что у них есть время потренироваться и начать сыгрываться как команда.

Как только нам это удастся, думаю, мы снова вернемся в борьбу, но это займет немного времени», – сказал бывший полузащитник «Челси» в интервью Hayters TV.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Liquidozz
У Бэста (вроде в нулевых) спросили какой был бы счёт если бы его МЮ играл с нынешним.
"0-0"
"почему только 0-0?"
"ну, нам уже всем за 50"
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Миша Воробьёв
Оби Микел будет ни чуть не хуже некоторых новичков Челси
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ronaldinho Gaúcho
В каждой шутке есть доля правды)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий