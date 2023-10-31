Джон Оби Микел рассказал о драке Кевина де Брюйне с Самюэлем Это′О.

Бельгийский хавбек «Челси» с 2012 по 2014 год, камерунский форвард выступал за лондонцев с 2013 по 2014 год.

«Думаю, Кевин де тогда не особо горел желанием тренироваться. Возможно, из-за того, что он играл не так много, он всегда ходил с опущенной головой, всегда казался злым и обиженным. Он был похож на ребенка, который пришел на детскую площадку, но никто не хочет с ним играть.

Помню, как Это′О раскритиковал его, и у них завязалась серьезная драка на тренировке – просто из-за того, что Кевин не прикладывал тех усилий, которые хотел видеть . Они сильно поругались», – сказал бывший полузащитник « » в своем подкасте.

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