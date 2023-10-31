Оби Микел рассказал о драке Это′О с де Брюйне в «Челси»: «Кевин не горел желанием тренироваться, был похож на ребенка, с которым не хотят играть. Самюэль раскритиковал его – и они поругались»
Джон Оби Микел рассказал о драке Кевина де Брюйне с Самюэлем Это′О.
Бельгийский хавбек «Челси» с 2012 по 2014 год, камерунский форвард выступал за лондонцев с 2013 по 2014 год.
«Думаю, Кевин де Брюйне тогда не особо горел желанием тренироваться. Возможно, из-за того, что он играл не так много, он всегда ходил с опущенной головой, всегда казался злым и обиженным. Он был похож на ребенка, который пришел на детскую площадку, но никто не хочет с ним играть.
Помню, как Это′О раскритиковал его, и у них завязалась серьезная драка на тренировке – просто из-за того, что Кевин не прикладывал тех усилий, которые хотел видеть Самюэль. Они сильно поругались», – сказал бывший полузащитник «Челси» в своем подкасте.
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