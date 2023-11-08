Рауль: «Беллингем – выдающийся талант. Он намного превосходит игроков его возраста, которых я тренирую в «Реале»

Теги Реал Мадрид Рауль Ла Лига Реал Мадрид Кастилья Джуд Беллингем Футбол

Рауль высоко оценил способности Джуда Беллингема.

«На тренировках, которые мне довелось увидеть, он удивил меня. У него выдающийся талант. Он понравился мне с самого начала.

Я тренирую игроков его возраста, и он намного превосходит их.

Он адаптировался в «Реале» феноменально. Но команда от него не зависит», – сказал экс-форвард «Реала», а ныне главный тренер «Кастильи».

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4 комментария

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corazón blanco
Конечно превосходит, человек уже проводит 4-й сезон на самом высочайшем уровне, а о таком дебюте можно только мечтать в таком большом клубе.
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Большой Сэми
К чему выдавать лютейшую базу? И своих подопечных обосрал, и очевиднейший комплимент Джуду, которых и так хватает без мнения Рауля. Можно было бы выразиться этичнее, относительно своих игроков, если даже был конкретный вопрос по поводу сравнения игроков акамедии и основы
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Владислав Бондарчук
Я знаю его секрет, и знаю как сделать что бы он брал следующие 10 золотых мячей, сделать меня главным тренером Реала, оклад 100 тр и го
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GuruFutbola
Вылезло непонять что
(Кто переведет стрелки на меня, тот 🐓)
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