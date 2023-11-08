Рауль: «Беллингем – выдающийся талант. Он намного превосходит игроков его возраста, которых я тренирую в «Реале»
Рауль высоко оценил способности Джуда Беллингема.
«На тренировках, которые мне довелось увидеть, он удивил меня. У него выдающийся талант. Он понравился мне с самого начала.
Я тренирую игроков его возраста, и он намного превосходит их.
Он адаптировался в «Реале» феноменально. Но команда от него не зависит», – сказал экс-форвард «Реала», а ныне главный тренер «Кастильи».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
(Кто переведет стрелки на меня, тот 🐓)