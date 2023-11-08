Рауль: «Беллингем – выдающийся талант. Он намного превосходит игроков его возраста, которых я тренирую в «Реале»

Рауль высоко оценил способности Джуда Беллингема.

«На тренировках, которые мне довелось увидеть, он удивил меня. У него выдающийся талант. Он понравился мне с самого начала.

Я тренирую игроков его возраста, и он намного превосходит их.

Он адаптировался в «Реале» феноменально. Но команда от него не зависит», – сказал экс-форвард « », а ныне главный тренер « ».

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