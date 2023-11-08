Мануэль Аканджи: «Цель «Ман Сити» – требл каждый год. Если не получится, мы будем разочарованы»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Кубок английской лиги Суперкубок Англии Мануэль Аканджи Футбол

Мануэль Аканджи хочет снова выиграть требл с «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне «горожане» стали чемпионами Англии, выиграли Кубок страны и Лигу чемпионов

«Я не выиграл Кубок лиги, и мы не сможем выиграть его в этом году, поэтому я надеюсь, что смогу это сделать [в будущем]. То же самое касается Суперкубка, мы его упустили. 

У нас был очень хороший сезон. Сложно придумать что-то лучше, чем выиграть требл в первый год. Это было очень хорошо.

[Наша цель] – повторить. Если мы не выиграем [требл], это будет разочарованием. Я хочу снова выиграть все трофеи. Требл действительно сложно выиграть, да, но наша цель – выигрывать его каждый год.

Конечно, мы будем разочарованы, если, скажем, проиграем в четвертьфинале Лиги чемпионов, потому что мы хотим выйти в финал и хотим бороться за все трофеи, но иногда бывает так, что соперник играет лучше или наша игра недостаточно хороша.

Но я думаю, что каждый в команде хочет участвовать в каждом матче, чтобы выиграть его, и именно поэтому мы всегда разочаровываемся, когда проигрываем. Мы хотим снова выиграть требл», – сказал защитник «Манчестер Сити».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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26 комментариев

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ман сити фейк
Надеюсь от игроков не будем слышать больше таких заявлений. Выиграть Премьер Лигу в этом сезоне будет большим достижением. А ЛЧ если везёт
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Случайно заскочил
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
жаль будет этих добряков, когда АПЛ лишит из титулов и отправит в дно-лигу 😎
А потом после всех этих событий ты услышишь: "сыночек, просыпайся, вставай, пора идти в школу"
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+5
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ман сити фейк
Ответ vals1702
если не получится - шейхи вольют еще миллиард)))
А если получится ты будешь 🤡
+7
-3
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Случайно заскочил
Имеют полное право так говорить. Посмотрите кэфы у буков, там во всех турнирах Сити главный фаворит
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Эксперимент
Ответ ман сити фейк
А если получится ты будешь 🤡
Так он уже 🤡 потому что Сити выиграл требл
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Виталий Ан
А что он должен сказать? При том что он вообще ничего лишнего не сказал. Конечно Сити борется за все трофеи и хочет повторить успех. Нет в его словах никакого высокомерия. Вылет из любого турнира естественно не будет вызывать веселья. Тем более действующему обладателю.
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#SharkTeam
Ответ vals1702
если не получится - шейхи вольют еще миллиард)))
Завидуеш
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Акира_1
Ответ #SharkTeam
Это Интер отскочил от разгрома
Интер отскочил от Лукаку. 😃
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Ман Сити
Ответ vals1702
если не получится - шейхи вольют еще миллиард)))
Тебе виднее. В клоппа больше миллиарда уже влили, а треблом даже не пахнет. Даже в зону ЛЧ не может попасть.
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jam.football
А что он должен был говорить? "Мы не хотим выиграть лигу чемпионов и устали от побед в чемпионате Англии. Мы теперь должны сливать матчи". Так что ли?
Великие команды всегда должны быть голодны до побед. Нужно ставить цель. В этом и есть футбол: блеск, азарт, эйфория. Манчестер сити сейчас одна из лучших команд в мире. Если не лучшая
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#SharkTeam
Ответ SexyCow
в раздевалке команды сказали ?
На них идет давление уже много лет подряд. Зачем для этого в раздевалку ходить?
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#SharkTeam
Ответ войд
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Это Интер отскочил от разгрома
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
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Ник отражает реальное положение вещей.
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#SharkTeam
Ответ SexyCow
заметил, чем чаще игроки начинают говорить про треблы, тем больше обсер в конце сезона , наоборот надо снимать с себя давления
Сити привык к давлению
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Артур Мкртычян
Ответ SexyCow
Наоборот давление спало, это не Реал или Барселона/Бавария, много выскочек было за лет 20
сити давно не выскочка.
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Артур Мкртычян
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
жаль будет этих добряков, когда АПЛ лишит из титулов и отправит в дно-лигу 😎
не будет этого. скорее барсу в сегунду отправят, за дело негрейры.
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ну вот этого я тоже не понимаю. Зачем на себя вешать такие ожидания и цели. Футбол слишком непредсказуем, зависим от удачи. Тут вообще часто сильнейший даже не побеждает. Поэтому, в футболе ты не можешь быть уверен ни в каком результате. Должно столько всего совпасть, что бы взять требл, что лучше и не думать сейчас. Может повезёт, и будет до конца бороться за кубок Англии, апл, и лч. А может и не повезёт.
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abrusevshii chechen
Почему требл ???
Просто квадрупл звучит не эстетично.
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Leon Petov
Требл ещё ладно, главное не квадрупл🤫
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