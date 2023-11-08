Мануэль Аканджи: «Цель «Ман Сити» – требл каждый год. Если не получится, мы будем разочарованы»

Мануэль Аканджи хочет снова выиграть требл с «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне «горожане» стали чемпионами Англии, выиграли Кубок страны и .

«Я не выиграл Кубок лиги, и мы не сможем выиграть его в этом году, поэтому я надеюсь, что смогу это сделать [в будущем]. То же самое касается Суперкубка, мы его упустили.

У нас был очень хороший сезон. Сложно придумать что-то лучше, чем выиграть требл в первый год. Это было очень хорошо.

[Наша цель] – повторить. Если мы не выиграем [требл], это будет разочарованием. Я хочу снова выиграть все трофеи. Требл действительно сложно выиграть, да, но наша цель – выигрывать его каждый год.

Конечно, мы будем разочарованы, если, скажем, проиграем в четвертьфинале Лиги чемпионов, потому что мы хотим выйти в финал и хотим бороться за все трофеи, но иногда бывает так, что соперник играет лучше или наша игра недостаточно хороша.

Но я думаю, что каждый в команде хочет участвовать в каждом матче, чтобы выиграть его, и именно поэтому мы всегда разочаровываемся, когда проигрываем. Мы хотим снова выиграть требл», – сказал защитник « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!