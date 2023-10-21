Пеп Гвардиола: «Уровень «Брайтона» невероятен, «Ман Сити» пришлось потерпеть. Доку провел исключительный матч»
Пеп Гвардиола похвалил «Брайтон» после поражения от «Манчестер Сити» (1:2).
«Уровень «Брайтона» невероятен, нам пришлось потерпеть. Доку провел исключительный матч и помог нам. Он ловко разбирается в различных ситуациях.
55-60 минут мы играли очень, очень хорошо, имели все больше и больше шансов забить. А в концовке мы страстно защищались.
Мы принимаем [красную карточку Аканджи]. Мы знаем, что произошло, и принимаем это», – сказал тренер «Манчестер Сити».
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