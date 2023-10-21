Пеп Гвардиола: «Уровень «Брайтона» невероятен, «Ман Сити» пришлось потерпеть. Доку провел исключительный матч»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Брайтон Мануэль Аканджи Жереми Доку Футбол

Пеп Гвардиола похвалил «Брайтон» после поражения от «Манчестер Сити» (1:2).

«Уровень «Брайтона» невероятен, нам пришлось потерпеть. Доку провел исключительный матч и помог нам. Он ловко разбирается в различных ситуациях.

55-60 минут мы играли очень, очень хорошо, имели все больше и больше шансов забить. А в концовке мы страстно защищались.

Мы принимаем [красную карточку Аканджи]. Мы знаем, что произошло, и принимаем это», – сказал тренер «Манчестер Сити».

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15 комментариев

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FARK
Согласен, Брайтон щас очень хорош
+8
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+8
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Алксандр Гадюшкин
Кстати если кто-то смотрит Брайтон, согласитесь,Де Дзерби делает очень качественные замены
+7
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+7
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Алксандр Гадюшкин
Ответ FARK
Согласен, Брайтон щас очень хорош
действительно, но конкретно в этом матче первые 60 минут на поле был только сити
+4
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+4
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zzzeeerrrooo
Ответ Алксандр Гадюшкин
действительно, но конкретно в этом матче первые 60 минут на поле был только сити
Назови мне клуб который может переиграть Сити, играя с позиции силы
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+4
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sema mixajlov
Ответ Алксандр Гадюшкин
Кстати если кто-то смотрит Брайтон, согласитесь,Де Дзерби делает очень качественные замены
еще он очень качественно крушит инфраструктуру Этихада)
+4
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Zeitgeistor
Доку был шикарен. Вся агрессия Сити шла через него. Так же хочется отметить Стоунза, Уокера ну и Альварес. Брайтон во втором тайме с забросами был очень опасен, ну и прессинг и результатативная ошибка Ортеги добавили интриги в матч. За Митомо будет определённо борьба летом, он очень хорош
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FARK
Ответ Алксандр Гадюшкин
действительно, но конкретно в этом матче первые 60 минут на поле был только сити
Ну с Сити не все команды тягаться могут
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zzzeeerrrooo
Ответ sema mixajlov
еще он очень качественно крушит инфраструктуру Этихада)
Потом отработает
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Алксандр Гадюшкин
Ответ sema mixajlov
еще он очень качественно крушит инфраструктуру Этихада)
он кстати на пресс конференции перед матчем с Ливерпулем, сказал, что когда-нибудь разобьёт монитор (тот который рядом с тренерами, для просмотра эпизодов, насколько я понимаю)
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Павло Климкин
Ответ zzzeeerrrooo
Назови мне клуб который может переиграть Сити, играя с позиции силы
Любой. В данном,конкретном матче.
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zzzeeerrrooo
Ответ Павло Климкин
Любой. В данном,конкретном матче.
Они играют в эконом режиме , уже можно было привыкнуть к этому
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Yri Yrov
Ответ zzzeeerrrooo
Назови мне клуб который может переиграть Сити, играя с позиции силы
Ливерпуль это делал и продолжает, по игре равны
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zzzeeerrrooo
Ответ Yri Yrov
Ливерпуль это делал и продолжает, по игре равны
4-1 последний матч
И это без Холланда
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Yri Yrov
Ответ zzzeeerrrooo
4-1 последний матч И это без Холланда
а ты за всю историю в АПЛ их бери, ты же говоришь назови хоть одну кто играл на силе, Ливерпуль это делал и в Лч потом и дома
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zzzeeerrrooo
Ответ Yri Yrov
а ты за всю историю в АПЛ их бери, ты же говоришь назови хоть одну кто играл на силе, Ливерпуль это делал и в Лч потом и дома
Мы говорим про эту версию Сити , которая лучший клуб Европы
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