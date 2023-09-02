Тренер «Фулхэма» о 2-м голе «Сити»: «Явный офсайд, серьезная ошибка. Никогда не игравшие в футбол люди принимают вот такие плохие решения»

Теги Манчестер Сити Фулхэм премьер-лига Англия Натан Аке Марку Силва Мануэль Аканджи Футбол

Марку Силва считает ошибкой засчитать гол «Манчестер Сити».

На 5-й добавленной к первому тайму минуте защитник «горожан» Натан Аке после подачи с углового головой пробил по воротам соперника. Мяч пролетел между ног Мануэля Аканджи, находившегося вне игры, и влетел в сетку.

ВАР изучил повтор, и гол отменен не был. «Ман Сити» повел в счете – 2:1.

«Очевидно, что это серьезная ошибка. Люди, которые никогда не играли в футбол и не имеют знаний об игре в футбол, принимают вот такие плохие решения.

Как можно подумать о том, что футболист стоит в офсайде, и якобы при этом не мешает?

Мяч направился в сторону игрока, вратарь реагирует, и если игрок остается на месте, вратарь отбивает мяч, но из-за того, что футболист сделал движение, мяч отправился в сетку ворот.

Футболист находится в очевидном офсайде. Явный, явный офсайд. Для всех, кто здесь и для всех остальных в мире.

Игрок повлиял на этот эпизод, повлиял на вратаря и повлиял даже на решение арбитра.

Вы разговариваете с футболистами, не только с нашими, но с игроками соперника, и никто не понимает, почему это не офсайд», – сказал главный тренер «Фулхэма» Марку Силва.

Матч обслуживала бригада судей под руководством Майкла Оливера.

Изображение: кадр из трансляции beIN Sports

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42 комментария

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mr kovalsky
напечатайте лицо тренера Фулхэма на бутылках Сельты
+40
-6
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zenit_kerzakow
Царь?...
+34
-2
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Vlad Kel
Всё по делу. Чел блочит вратарю из офсайда своей жопой всё зрение, гол засчитывается. Сравнивать топ тренера в АПЛ с Мостовым - это верх васянства
+40
-9
+31
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TravenS
Да ладно, вернули Сити должок за гол МЮ в прошлом сезоне)
+23
-11
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Pucheslav
"Судьи даже не могут отчеканить мяч 100 раз"
+13
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Дмитрий Бервинов
Ответ Waititi
всем телом был бы за если бы не 5-1, чувак ну какая разница 4-1 или 5-1. не в твоём случае жаловаться.
Счет после этого спорного мяча стал не 5-1, а 2-1. Нельзя исключать, что Фулхэм мог бы сыграть в ничью, допустим, припарковав автобус на второй тайм.
+15
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jam.football
Во втором матче подряд Фулхэму не везёт с судейством. То Арсенал забьёт нарушив правила, то МС забьёт через офсайд. Бедняги
+9
-3
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Alxx3xx
Ответ Vlad Kel
Всё по делу. Чел блочит вратарю из офсайда своей жопой всё зрение, гол засчитывается. Сравнивать топ тренера в АПЛ с Мостовым - это верх васянства
Аканжи не стоял на линии удара.
+8
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Андрей Катков
Ответ Vlad Kel
Всё по делу. Чел блочит вратарю из офсайда своей жопой всё зрение, гол засчитывается. Сравнивать топ тренера в АПЛ с Мостовым - это верх васянства
Не было там блока всего зрения
+6
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Waititi
Ответ TravenS
Да ладно, вернули Сити должок за гол МЮ в прошлом сезоне)
только в том матче Сити лишился очков, а в этом матче 1 гол ничего не решал.
+16
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Эксперимент
Пусть посмотрит гол Фернандеша в ворота Сити или гол Шеффилда в прошлом туре.
+10
-5
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TravenS
Ответ Waititi
только в том матче Сити лишился очков, а в этом матче 1 гол ничего не решал.
Тоже верно, значит ещё сдача будет)
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Kevin de Bruyne
Ответ Дмитрий Бервинов
Счет после этого спорного мяча стал не 5-1, а 2-1. Нельзя исключать, что Фулхэм мог бы сыграть в ничью, допустим, припарковав автобус на второй тайм.
даже если Фулхэм налепил там стену из керпичей все равно было бы 4-1
+5
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#SharkTeam
Ответ Дмитрий Бервинов
Счет после этого спорного мяча стал не 5-1, а 2-1. Нельзя исключать, что Фулхэм мог бы сыграть в ничью, допустим, припарковав автобус на второй тайм.
В прошлом туре когда Шеффилд забивал Эдерсон даже столкнулся с оффсайдным игроком и что-то молчок тут!
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vladimir.kostrichko
Почему вообще это обсуждают?
сити и не скрывает,что это судейский клуб и фанаты гордятся даже этим..Так,что зря напечатали глупую статью.
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Glukinho
его в чан с мостовыми уронили?
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Van-der-Muravei
Судья сломал игру, 5 и 7 мячи были забиты из офсайда (с)

Напомнило :)
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Sinister Kid
Александр Мостовой, перелогиньтесь, мы вас узнали🙃🙃🙃
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Тралл из Питера
Сказал тренер Фулхема Марку Мостовой
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Дмитрий Бервинов
Ответ Waititi
все можно исключить если ты Фулхем и играешь с Ман Сити, а не с Ман Юнайтед.
Фулхэм отобрал очки у вице-чемпиона в прошлом туре. Где гарантии, что не мог бы и у абсолютного?)
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Жасик Тулаков
Ответ TravenS
Да ладно, вернули Сити должок за гол МЮ в прошлом сезоне)
Справедливости ради должок нужно было вернуть в матче с КП
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Francev
Мостовой поставил лайк
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vals1702
за это заплачено) много сезонов такие вещи в матчах МС.
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Plashmya Apache
Ну Аканжи - ***nomut, чуть было своими граблями не запорол гол
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Как Аканджи повлиял на эпизод если он находился в стороне от ворот и не перекрывал обзор вратарю?Или офсайд считается сразу же если игрок находится во вне игры и не влияет на эпизод?Он коснулся мяча - нет!Закрывал обзор вратарю - нет!Мяч уже пролетел мимо него,когда он ногу убирал,даже не возле него,какие тут вопросы?
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