Тренер «Фулхэма» о 2-м голе «Сити»: «Явный офсайд, серьезная ошибка. Никогда не игравшие в футбол люди принимают вот такие плохие решения»
Марку Силва считает ошибкой засчитать гол «Манчестер Сити».
На 5-й добавленной к первому тайму минуте защитник «горожан» Натан Аке после подачи с углового головой пробил по воротам соперника. Мяч пролетел между ног Мануэля Аканджи, находившегося вне игры, и влетел в сетку.
ВАР изучил повтор, и гол отменен не был. «Ман Сити» повел в счете – 2:1.
«Очевидно, что это серьезная ошибка. Люди, которые никогда не играли в футбол и не имеют знаний об игре в футбол, принимают вот такие плохие решения.
Как можно подумать о том, что футболист стоит в офсайде, и якобы при этом не мешает?
Мяч направился в сторону игрока, вратарь реагирует, и если игрок остается на месте, вратарь отбивает мяч, но из-за того, что футболист сделал движение, мяч отправился в сетку ворот.
Футболист находится в очевидном офсайде. Явный, явный офсайд. Для всех, кто здесь и для всех остальных в мире.
Игрок повлиял на этот эпизод, повлиял на вратаря и повлиял даже на решение арбитра.
Вы разговариваете с футболистами, не только с нашими, но с игроками соперника, и никто не понимает, почему это не офсайд», – сказал главный тренер «Фулхэма» Марку Силва.
Матч обслуживала бригада судей под руководством Майкла Оливера.
Изображение: кадр из трансляции beIN Sports
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сити и не скрывает,что это судейский клуб и фанаты гордятся даже этим..Так,что зря напечатали глупую статью.
Напомнило :)