Марку Силва считает ошибкой засчитать гол «Манчестер Сити».

На 5-й добавленной к первому тайму минуте защитник «горожан» после подачи с углового головой пробил по воротам соперника. Мяч пролетел между ног , находившегося вне игры, и влетел в сетку.

ВАР изучил повтор, и гол отменен не был. « » повел в счете – 2:1.

«Очевидно, что это серьезная ошибка. Люди, которые никогда не играли в футбол и не имеют знаний об игре в футбол, принимают вот такие плохие решения.

Как можно подумать о том, что футболист стоит в офсайде, и якобы при этом не мешает?

Мяч направился в сторону игрока, вратарь реагирует, и если игрок остается на месте, вратарь отбивает мяч, но из-за того, что футболист сделал движение, мяч отправился в сетку ворот.

Футболист находится в очевидном офсайде. Явный, явный офсайд. Для всех, кто здесь и для всех остальных в мире.

Игрок повлиял на этот эпизод, повлиял на вратаря и повлиял даже на решение арбитра.

Вы разговариваете с футболистами, не только с нашими, но с игроками соперника, и никто не понимает, почему это не офсайд», – сказал главный тренер « » .

Матч обслуживала бригада судей под руководством Майкла Оливера.

Изображение: кадр из трансляции beIN Sports

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