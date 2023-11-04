У Кейна 22 (15+7) очка в 14 матчах за «Баварию». Харри забил «Дортмунду» – он второй бомбардир Бундеслиги

Нападающий «Баварии» Харри Кейн забил гол в ворота «Боруссии».

Команды проводят матч в рамках 10-го тура Бундеслиги. Английский футболист отличился на 9-й минуте.

проводит 14-ю игру в составе «Баварии», на его счету 15 забитых мячей и 7 ассистов. В списке лучших бомбардиров Бундеслиги он занимает 2-е место, отставая от из «Штутгарта» на 1 гол (13 против 14).

Подробную статистику Харри можно найти здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча « » – « » (0:2, первый тайм).

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