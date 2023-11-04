У Кейна 22 (15+7) очка в 14 матчах за «Баварию». Харри забил «Дортмунду» – он второй бомбардир Бундеслиги

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Харри Кейн Серу Гирасси Футбол

Нападающий «Баварии» Харри Кейн забил гол в ворота «Боруссии».

Команды проводят матч в рамках 10-го тура Бундеслиги. Английский футболист отличился на 9-й минуте. 

Кейн проводит 14-ю игру в составе «Баварии», на его счету 15 забитых мячей и 7 ассистов. В списке лучших бомбардиров Бундеслиги он занимает 2-е место, отставая от Серу Гирасси из «Штутгарта» на 1 гол (13 против 14). 

Подробную статистику Харри можно найти здесь

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» – «Бавария» (0:2, первый тайм). 

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10 комментариев

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Tseren031293
Кейн, что в ТТХ тащил, в Мюнхене понятно, что забивал бы не меньше Лёвы
Но на порядок лучше поляка в подыгрыше
7 голевых уже
Весь вопрос, кто больше забьёт
Холланд или Кейн, теперь в более менее равных условиях
+1
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AlKRD
Ответ Равид Амирасланов
Кейн выиграет золотую бутцу,в первом же сезоне в Бндеслиге
Буцу
+1
0
+1
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Равид Амирасланов
Кейн выиграет золотую бутцу,в первом же сезоне в Бндеслиге
0
0
0
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Амин Чич
Ответ Wiley Fox
В какое же днище бундеслига превратилась Приезжает предпенсионного возраста игрок из Англии и он лучший
Напомни возраст игрока в апл который сейчас идет вторым среди бомбардиров ))))
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0
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Амин Чич
Ответ Wiley Fox
В какое же днище бундеслига превратилась Приезжает предпенсионного возраста игрок из Англии и он лучший
с какой возраст у второго бомбардира в Ла Лиге
0
0
0
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Амин Чич
Ответ Tseren031293
Кейн, что в ТТХ тащил, в Мюнхене понятно, что забивал бы не меньше Лёвы Но на порядок лучше поляка в подыгрыше 7 голевых уже Весь вопрос, кто больше забьёт Холланд или Кейн, теперь в более менее равных условиях
да и в "черновой работе" в разы лучше
0
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