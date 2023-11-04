У Кейна 22 (15+7) очка в 14 матчах за «Баварию». Харри забил «Дортмунду» – он второй бомбардир Бундеслиги
Нападающий «Баварии» Харри Кейн забил гол в ворота «Боруссии».
Команды проводят матч в рамках 10-го тура Бундеслиги. Английский футболист отличился на 9-й минуте.
Кейн проводит 14-ю игру в составе «Баварии», на его счету 15 забитых мячей и 7 ассистов. В списке лучших бомбардиров Бундеслиги он занимает 2-е место, отставая от Серу Гирасси из «Штутгарта» на 1 гол (13 против 14).
Подробную статистику Харри можно найти здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» – «Бавария» (0:2, первый тайм).
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Но на порядок лучше поляка в подыгрыше
7 голевых уже
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